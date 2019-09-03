 Секретарі СБ Білорусі, Польщі та України обговорили з Болтоном пропозиції щодо підвищення ефективності переговорів у "нормандському форматі"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держсекретар Ради безпеки Білорусі Станіслав Зась журналістам у вівторок у Мінську.

"Безумовно, ми обговорювали цю тему. Не казатиму про деталі. Але якщо ми говоримо про східноєвропейський регіон, то це (конфлікт на Донбасі) суттєво впливає на безпеку всього нашого регіону", - повідомив він.

За словами Зася, обговорювалися можливі пропозиції щодо підвищення ефективності переговорного процесу в нормандському форматі.

"Зокрема, ті ініціативи, які висловлювала Республіка Білорусь щодо залучення до переговорного процесу США", - додав він.

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Держсекретар також зазначив, що ця зустріч "повністю вписується в нашу мінську ініціативу з розширення міжнародного діалогу з метою забезпечення міжнародного миру і безпеки".

"Я хотів би відразу зазначити, щоб ви не шукали в цій зустрічі якихось прихованих смислів або тим паче не вибудовували конспірологічні теорії про інтриги, змови, це, звичайно, повна нісенітниця", - сказав Зась.

Як повідомлялося, Болтон минулої п'ятниці у Варшаві провів переговори з представниками Білорусі, Польщі та України.

Мінськ на зустрічі представив держсекретар Ради безпеки Станіслав Зась. Також у ній взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк і керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.