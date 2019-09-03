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Все про:Білорусь (812) кордон (1327) Лукашенко (386) зброя (1390)

 Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через потік зброї, що хлинув з цієї країни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми змушені були зі своїми братами, близькими людьми (з Україною. - Ред.) повністю закрити кордон наглухо, ще більше ніж з Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один", - заявив Лукашенко, виступаючи у вівторок в Мінську на міжнародній антитерористичній конференції високого рівня.

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За його словами, білоруська сторона була змушена радикально посилити прикордонний контроль з Україною через потік зброї з цієї країни. "Ринув потік зброї. Ну, а там, де зброя в руках у звичайних людей і особливо ... націоналістично налаштованих, - чекай тероризму", - сказав президент.

Він вважає, що посилення контролю на кордоні з Україною це "найстрашніше ... і зараз триває".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146099
 
 
 Топ коментарі
 
А бацька впевнений що саме з Україною йому треба перекрити кордони від потоків зброї?
Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm. ФОТО
Беларусь вынуждена наглухо закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4166
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Ну впринципе и правильно. Закрыть и с нашей стороны наглухо. Нахрена нам граница со странной которая приютила мокшинскую армию. Заодно и молочку с продуктами перекрыть. Своя есть.
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Пусть закрывает наглухо, чтобы кацапские танки не поперли с территории Беларуси на Украину. И пусть наши депутаты вводят визовый режим с Беларусью и тем более с агрессором. То что не сделали идиоты прошлой Рады нужно исправлять.
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Так он не зи Баларашки закрывает границу а из Украины. Так что танкам легче ехать без встречного движения
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Все правильно.
Ведь границы с рашей нет и поэтому закрыть ее нельзя.
Приходится с Украиной закрывать.
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А на самом деле "обычным людям" нельзя оружие, а то еще против Бацьки восстанут Беларусь вынуждена наглухо закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2818
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Зато у нас війна і прохідний двір! Де візовий режим з окупантом та його сателітами?
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спитай у Грін філмс. Вони знають за те як окупантом поводитись.
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Та ні я бачу що 6 років політикани загралися в голубів миру, хоча є військовий статут!
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Уже не первый раз хитрозачёсанный говорит о потоке оружия с Украины. Так покажи задержанных с оружием, имена, фамилии, гражданство??? Похоже от ***** получил ЦУ
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Батька пригрел у себя боевиков раши.
Думаешь у них оружия нет?
Формально оно с Украины.
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Они это не скрывают.
Даже конференции по видеозсвязи проводят.
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"...и особенно ... националистически настроенных - жиды терроризма"??????????
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Мы вынуждены были со своими братьями Источник: https://censor.net.ua/n3146099\\\\\\\\\\\

Колхозный бык тебе брат, раб мокшанский!
Это мы должны прикрывать свою границу из-за возможного вторжения с твоего ************ округа, чмо усатое.
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Брешет замполит ! Пограничньій режим со стороньі Беларуси всегда бьіл жестким , и до 2014г. Кто ездил туда с Украиньі , тот подтвердит.
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Ну впринципе и правильно. Закрыть и с нашей стороны наглухо. Нахрена нам граница со странной которая приютила мокшинскую армию. Заодно и молочку с продуктами перекрыть. Своя есть.
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Картофельная ботва, как насчет нашего Павла Гриба? Ж@полиз под)(уйловский.
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терроризма надо ждать там, где ***** у власти, а он тут какой-то национализм приплетает не к месту. хоть один факт терроризма на почве национализма пусть приведет
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Донбаситы за кокошники свои сколько людей убили?
Вот тебе и пример.
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там не национализм и не терроризм, а захватническая война роисси и великоимперский шовинизм
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Тогда для чего донбаситам дается автономия с правом носить кокошники и разговаривать на русском языке?
Разве это не националистические требования?
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шовіністичні (шовінізм звісно теж різновид націоналізму, але все ж). тобто це прояв ненависті та зверхності до інших націй (української) та звеличування російської. оскільки про якесь пригноблення російської нації там мова не йшлася і захищати російську націю там потреба відсутня, бо її ніхто не пригноблює
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Ну он бы мог ИРА, например, вспомнить. Только все это херня.
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а причем тут ИРА к национализму? ИРА боролась за независимость Северной Ирландии. национализмом там и не пахнет
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Еще как пахнет. Если бы северные ирландцы считали себя одной нацией с англичанами, то зачем им отделяться?
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ок, в Північній Ірландії ок. Там мова йшла про боротьбу пригнобленої нації за незалежність. Але який націоналізм вбачає Лукашенко в Білорусі? Білорусь - національна держава білорусів, чи Лукашенко прямо каже по суті про те, що білоруська нація в державі Білорусь насправді знаходиться в пригнобленому становищі, внаслідок чого виникає націоналізм?
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Типу це для когось секрет. Він вже старий і ляпає що думає.
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Лукашенко, как и ***** - совково ватные выкормыши. Для них националисты это зло, потому что так намертво вбито в черепную коробку еще 30 лет назад. Если начнешь допытываться до рациональных обьяснений этого страха, то Цыган разве что расскажет советские страшилки про злых кровожадных бандеровцев (на фоне смелых и доблестных нквдшников). То есть выдаст еще одну сказку о распятом мальчике. Луку уже не переделать. Хотя есть еще одно обьяснение его словам. А настоящая беларуская оппозиция - это, конечно, националисты.Пускай сейчас слабые и раздробленные. Потому Хитрозачес постоянно и вынужден повторять, что националисты это плохо. Ну как то так.
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Ви невіглас, вони завжди боролись за об'єднання всього острова в ірландській національній державі, це 100% націоналісти
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а без "невігласів" не можна доводити свою думку? може ви і праві, але ось я читаю про ІРА на вікі і не бачу там підтверджень тому, що ви кажете.
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Идиот, раша в открытую туда поставляет, а он боится с Украины.
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я думаю, что давно пора заварить эту дыру, от наплыва контрофактной картошки, и уплыва черной икры на кацапстан с переклейкой этикетки--выросло в белоруси
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теперь к бацке даже черт зеленый не проскочит
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" там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма" та да . это чудило никогда не слышало о Швейцарии ? оружие на руках у людей . и Родину они любят . но вот терорюг среди них не много
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Оружие с Украины к беларусам не попадает. Да и раньше не попадало, что бы Цыган не варнякал. А коровы в беларуских колхозах все равно продолжают сраться. От страха штоле?
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Лука, если Украина закроет для твоих внаглую перефасованных "биларузьке" креветок и прочего хлама, то взвоешь уже ты.
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Вот и чудненько, будет аккумулироваться в Украине до часа "Ч". Вчера на 112-м некто Червоненко очень переживал за то, что преЗЕдент представитель одной с ним неназванной национальности и в результате ЗЕрешений могут начаться погромы... Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 741
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Бедная Беларусь Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8703! Из Украины - оружие, из параши - зеленые ихтамнеты. Нема батьки когда и беларусскими креветками торговать
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У них там самих по лесам столько партизанских схронов с оружием можно накопать после отечественной! Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2587
"Однажды баба заказала мне сазана.
Как никогда вдруг натянулася блесна.
Со дна я вытащил живого партизана.
Не знал он бедный, что закончилась война" (с) В. Токарев

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подскажи КоЗЕ, а то с московии эшелонами танки прут, а граница открыта, что при пете, что при вове, барыги в обоих случаях диктуют.
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граница закрывается для того чтоб украинцы не фиксировали на фото и видео скопления техники и строительство дорог и жд веток к границами нашей страны.
это очень ****** знак.
но пособничество врагувраждебное действие,и за него беларусам в погонах придется отвечать.кровью.
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Зато Парашенко и Турчиновым в 2014 руками упирались чтобы не закрыть границу перед вьезжающими разейскими войсками и оружием.
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Точно, СБУ каждый день схроны с оружием вскрывает. Гранаты каждый день рвутся. Оно нам надо?
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