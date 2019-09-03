 Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми змушені були зі своїми братами, близькими людьми (з Україною. - Ред.) повністю закрити кордон наглухо, ще більше ніж з Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один", - заявив Лукашенко, виступаючи у вівторок в Мінську на міжнародній антитерористичній конференції високого рівня.

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За його словами, білоруська сторона була змушена радикально посилити прикордонний контроль з Україною через потік зброї з цієї країни. "Ринув потік зброї. Ну, а там, де зброя в руках у звичайних людей і особливо ... націоналістично налаштованих, - чекай тероризму", - сказав президент.

Він вважає, що посилення контролю на кордоні з Україною це "найстрашніше ... і зараз триває".