 Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми змушені були зі своїми братами, близькими людьми (з Україною. - Ред.) повністю закрити кордон наглухо, ще більше ніж з Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один", - заявив Лукашенко, виступаючи у вівторок в Мінську на міжнародній антитерористичній конференції високого рівня.
За його словами, білоруська сторона була змушена радикально посилити прикордонний контроль з Україною через потік зброї з цієї країни. "Ринув потік зброї. Ну, а там, де зброя в руках у звичайних людей і особливо ... націоналістично налаштованих, - чекай тероризму", - сказав президент.
Він вважає, що посилення контролю на кордоні з Україною це "найстрашніше ... і зараз триває".
Ведь границы с рашей нет и поэтому закрыть ее нельзя.
Приходится с Украиной закрывать.
Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm. ФОТО
Думаешь у них оружия нет?
Формально оно с Украины.
Даже конференции по видеозсвязи проводят.
Колхозный бык тебе брат, раб мокшанский!
Это мы должны прикрывать свою границу из-за возможного вторжения с твоего ************ округа, чмо усатое.
Вот тебе и пример.
Разве это не националистические требования?
"Однажды баба заказала мне сазана.
Как никогда вдруг натянулася блесна.
Со дна я вытащил живого партизана.
Не знал он бедный, что закончилась война" (с) В. Токарев
это очень ****** знак.
но пособничество врагувраждебное действие,и за него беларусам в погонах придется отвечать.кровью.