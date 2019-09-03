EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  8228  289
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5549) мобільний зв'язок (76)

 Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді зобов'язати операторів надавати послуги зв'язку на основі укладання договору з наданням абонентом особистих даних, а також дозволити операторам мобільного зв'язку блокувати "сірим" мобільним терміналам доступ до своїх мереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №1083 від 29 серпня 2019 року, оприлюдненою на сайті парламенту, документ пропонує ключові зміни до роботи інформаційно-телекомунікаційного ринку України, зокрема відновлення ведення національного реєстру унікальних ідентифікаторів IMEI-кодів, і дозволяє операторам зв'язку блокувати телефон, IMEI-код якого не внесено до зазначеного реєстру. Також законопроєкт передбачає укладення договору про обслуговування абонентів із наданням особистих даних абонентів-фізичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики пропонує включити в споживчий кошик мобільний телефон і витрати на зв'язок

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146097
 
   
 Топ коментарі
 
К рашке семимильными шагами.
 показати весь коментар
 
Ви зробили це разом, молотці. А ну бігом реєструвати телефони і сім-картки, зебіли!!!
 показати весь коментар
 
Roman Ustinov
Вчора о 07:22 ·

Объясняю про цифровой концлагерь.

В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:
Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя.
Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан!
Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.
Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции.
(Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).

Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)
И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.
В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.
Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".
Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.
А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.
UPD. Вижу, что главное не сказано простыми словами. Ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования. Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий. При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
А чому видно тільки по пояс? Цапа на пляшці сидить?
 показати весь коментар
 
кацапы, кроты и колаборанты и дальше в раде. хотя - стоило ли ожидать иного? наверное нет.
 показати весь коментар
 
 
Может так научатся отвечать за свои слова)
 показати весь коментар
 
Копируем Рашу? Молодцы, зебилятки! Следующий шаг - пакет Яровой!
 показати весь коментар
 
 
Зелебилы вы вообще в курсе что 99% минирований происходит или с бамбаса или с кацапздана?
 показати весь коментар
 
 
Напрример, в рф еще 20 лет назад научились определять, кто участвует в незаконных митингах (по регистрации телефонов на определенных вышках) Так что сотовые телефоны дают простор для слежки-- главное знать кому он принадлежит.
К тому же почти все операторы в Украине имеют российских собственников, читай ФСБ
 показати весь коментар
 
 
Така ініціатива була і в сумнозвісних диктаторських "законах" під час Майдану. Готують антиукраїнську диктатуру ?
 показати весь коментар
 
 
все вже підготовлено з початку року, імплементація іде повним ходом.
 показати весь коментар
 
 
донбасяне в страхе перед мнимым поедающим руцкоязычных младенцев правым сектором пустили в страну зеленых ******** с кизячками.

73% долботрясов в страхе перед злочинными мородеро-барыгами которые делают неправильные реформы, пустили во власть малороских клоунов, которые этими неправильными реформами пользуются как на все готовое.
 показати весь коментар
 
 
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!

...

Аж противно...но к этому идем
 показати весь коментар
 
 
В нас навіть фірми на п'янчуг оформляють, що вже казати про сім-карти.
P.S. Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.
 показати весь коментар
 
 
"Группа народных депутатов...."


Хм, как-то странно. Что это за группа безродных народных депутатов. Почему не озвучить пофамильно, кроме того к каким партиям они относятся. Страна должна знать своих "героев".
 показати весь коментар
 
 
Вы выше читали? Я сам нашел нужную мне информацию. Просто считаю, что в публикации нужно указывать ссылки сразу.
 показати весь коментар
 
 
не тупи.. мы одновременно добавили. смотри время...
 показати весь коментар
 
 
К той партии, за которую проголосовали 73%
Федоров Михайло Альбертович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Федієнко Олександр Павлович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Крячко Михайло Валерійович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Чернєв Єгор Володимирович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Соха Роман Васильович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Штепа Сергій Сергійович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Подгорна Вікторія Валентинівна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
 показати весь коментар
 
 
70 процентов серых телефонов..все интернет магазины живут за счет серяка..вряд ли народ обрадуется...им майдан телефонный надодддО?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зовсім не проти, щоб на цьому сайті авторизувались лише коментататори по особистим. Кількість продажних зменшилась би разів у сто
 показати весь коментар
 
Поражаюсь, сколько в Украине дебилов. Да не уменьшит етот закон количество анонимных минирований. Потому что по статистике *минируют* или наркоманы без определенного места жительства или с краденого телефона или с окупированной территории. Ну как вы дебилы проверите паспорт звонившего с окупированной территории, если там люди сотнями пропадаю не то что паспорта? Ето только как всегда на простых людях отобьется. Про неудобства уже молчу, что нельзя будет купить сим-карту просто так, а про то что теперь не только телефоны а и паспорта будут воровать чтобы на них накупит сим-карток для преступной цели вы не подумали? А мусора будут к вам домой приезжать и пресовать по почкам, мол на ваш паспорт оформлена сим-ка значит и вы звонили.ю И докажите в наших самых *честных* судах что вы не дебил.
 показати весь коментар
 
 
в рф например в фсб уже давно выведены терминал системы СОРМ от всех сотовых операторов и интернет провайдеров, которые позволяют тупо прослушать и писать твои разговоры (по ключевым словам), смс переписку и т.д.
Например, присылает тебе Приватбанк смс о твоем счете -- в фсб он автоматически попадает в твою папку в Базе данных...
Думаю что и украинцев они слушают точно так же. ПРосто им пока тяжедло идентифицировать чей это телефон. Новый закон им поможет....
 показати весь коментар
 
 
Господи, да погугліть якщо треба деталі. Як діти малі. Як не в Україні живуть.

Не думаю що це гарний законопроект.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66311
 показати весь коментар
 
Проект Закону про електронні комунікації
____________________
А текст не відкривається.
 показати весь коментар
 
Це дуже поганий законопроект. І його хтось дуже активно пропихує. Пробували ще при Януковичу пропихнути, потім за часів Порошенко президентом, тепер знайшли купку баранів від Слуги народу. Мені цікаво хто той сірий кардинал, що так настирно лобіює його прийняття.
 показати весь коментар
 
 
Соя взвыла про рашку, но молчат что в ЕС давно уже так сделали.
 показати весь коментар
 
 
это делают все спецслужбы в мире. Стотвый телефон для них идеальный инструмент. Тут вопрос не этом, а в том что в Украине сотовые операторы имеют российские корни, а страна в состоянии войны именно с рф.
 показати весь коментар
 
 
Так націоналізувати всіх операторів нафіг!!!!! Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони - Цензор.НЕТ 273
 показати весь коментар
 
ну вот пускай сначала национализируют, потом дадут гарантию что базы данные этих опереторов не вытекут куда нибудь в интернет, а потом пускай принимают свои законы.... И то нет гарантии что кто то втихаря не будет сливать данные о твоих передвижениях или платежах по карточке...
 показати весь коментар
 
 
везде, слышите ВЕЗДЕ, где существует сбор данных есть и утечка данных и их продажа. ВЕЗДЕ.
 показати весь коментар
 
Так же как и коррупция присутствует ВЕЗДЕ. Вопрос стоит о масштабе этого и сложности получения этой информации.
 показати весь коментар
 
И какие вам дает гарантии Баканов, совладелец 95 квартала? Шо он вам погарантировал?
 показати весь коментар
 
У вас є рахунок в Приваті? Після націоналізації Пєця злив всі особисті в паРашу. Тому вам вже нема чого хвилюватись
 показати весь коментар
 
где именно с фактами о мудрый земби шаман Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони - Цензор.НЕТ 1645
 показати весь коментар
 
я сейчас в болгарии купил сим карту (с которой с тобой общаюсь) без всякой идентификациии... Так что не везде
 показати весь коментар
 
 
В ЕС теж імеі треба вносити в базу? В ЕС теж заборона ретрансляції трафіку (типу ВПН)? В ЕС теж потрібно зберігати логи абонентів?. Сімки по паспортам то лише вершина айсбергу.
 показати весь коментар
 
 
и что? пусть в своём ЕС хоть на голове стоят, нам что тоже так делать?
 показати весь коментар
 
 
Мы в ЕС живем? У нас уровень коррупции такой как в ЕС хотя бы? Сколько можно уже ЕСами тыкать? Будете тыкать тогда, когда у нас зарплаты и пенсии станут как в ЕС. Напомню несое - мы живем в УКРАИНЕ, если забыл. Со всеми вытекающими. Вот потерял ты телефон, вовремя не заявил. Приходишь домой - а тут уже тебя принимают ребята в фуражках. И долго ты будешь им доказывать, что не "минировал аэропор". Уже молчу о том, что не приведи Господь, не с твоего ИМЕЯ сигнал пошел, который бомбу в самолете активировал.
 показати весь коментар
 
Порохоскот от ПЕС задвинул эту тему , а валят на Зе . Иногда лучше молчать чем говорить
 показати весь коментар
 
 
Читаем на сайте ВР кто внес законопроект и видим там исключительно слуг народа.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66311
 показати весь коментар
 
 
А также хотелось на каждую как там (группу ) и индуапа оставить фамилия и код доступа о том на чём ездит скем спит за что приобрёл и тд всё по чесночку не вопрос.
 показати весь коментар
 
почти обо всем расскажут смс сообщения, например от Приватбанка. А также маршруты передвижений, покупки и т.д.
 показати весь коментар
 
ИЛОН МАСК ВВЕДИ СКОРЕЙ ВОЙСКА ОРБИТАЛЬНЫЙ WI-FI.

Долой операторов интернета и мобильной связи!!!!!
 показати весь коментар
 
 
продавать sim-карты по паспортам//

Отлично! Теперь на каждого бомжа будет зарегистрировано по сотне симок... А кто хотел "левую" симку, тот ее без проблем поимеет.
 показати весь коментар
 
 
не уверен, что банк в котором ты захочеш открыть счет не проверит твой номер телефона по базе данных....
 показати весь коментар
 
Проверит и что? У нас запрещено перепродавать симки?
 показати весь коментар
 
ну если будет закон что симка должна быть зарегистрирована на конкретную фамилию.... Что не понятно.?
 показати весь коментар
 
Берем бомжа и инсайдера моб оператора.
Регим на него кучу симок за бутылку водки.
Продаем анонимизированные таким образом симки
Профит в карман.
Я уже молчу о том, кто отвечать будет за сохранность конфидинциальной информации в базах мобоператорв. Чейта я сииииииииильно сомневаюсь, что моб операторы готовы взять на себя подобную ответственность.
Это игра в одниворота. Наподобие как у кацапорылых сделали.
 показати весь коментар
 
 
І яким чином це зашкодить "телефонному мінуванню" з непідконтрольних територій? Перестанете реагувати на такі дзвінки?
Тоді вже поверніть країну до стану зв'язку паперовим листуванням...
 показати весь коментар
 
Ну тіпа в таком випадкє на лугандонії взагалі не буде мобільного зв"язку. Туди увійдуть мобільні оператори з росісі
 показати весь коментар
 
В нас на бомжів реєструються підприємства з дохренальярдними активами для якоїсь однієї оборудки і нікого це не бентежить, а тут якась сімка за копією паспорту...
Краще б вдосконалили механізми оперативного відслідковування за номером і апаратом.
До речі, це б допомогло у боротьбі з ринком сірих і крадених апаратів.
 показати весь коментар
 
Це не просто дурня, це справжній цифровий концтабір!
 показати весь коментар
 
 
концтабір в смартфонi. Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони - Цензор.НЕТ 5706 а ви вважали, що Країна?!
 показати весь коментар
 
 
А почему кстате в новости не написано, что законопроект подали нардепы от Слуги Народа? Такой вот у меня простой вопросик..
 показати весь коментар
 
 
Бутусову стыдновато - он же так топил, так топил.
Но я ему помогу с поименным составом
Федоров Михайло Альбертович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Федієнко Олександр Павлович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Крячко Михайло Валерійович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Чернєв Єгор Володимирович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Соха Роман Васильович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Штепа Сергій Сергійович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Подгорна Вікторія Валентинівна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
 показати весь коментар
 
 
Виправте мене, якщо помиляюся, але реестрації по IMEI немає ніде в світі.
Якщо іноземець приїде до нас, то його телефон перестане працювати? Адже його IMEI не зареестрований, а раптом це контрабанда...
 показати весь коментар
 
 
так это ж выпускники трускавецкие закон писали.
 показати весь коментар
 
 
Справедливости ради этот закон еще при Януковоще крапали. Это баранов в очередной раз нашли, чтобы его протолкнуть. При Пете тоже протолкнуть пытались.
 показати весь коментар
 
Думаю что да. Скорее всего. Или же читали, но как говорится даже не вдумывались в последствия в наших реалиях. Но то что этот закон каждый раз пытаются втюхать можно погуглить ретроспективу. В начале президентства Порошенко тоже пытались протолкнуть.
 показати весь коментар
 
Деякі країни, наприклад Туреччина, може заблокувати по ІМЕІ телефон іноземця, якщо він користуватиметься ним на території Туреччини довже певного терміну. Але це робиться задля стимуляції придбання телефону в турецькій торгівельній мережі.
 показати весь коментар
 
P.S. Щодо Туреччини - це стосується випадків коли іноземець вставить у свій телефон сімку турецького оператора.
 показати весь коментар
 
Браття московити підкажуть,як краще зробити для українців.
 показати весь коментар
 
 
А все остальное в стране уже зашибись?
 показати весь коментар
 
 
Это получается всем придется идти покупать новые симки с паспортом или можно будет ту что есть зарегистрировать?
 показати весь коментар
 
Это получается что в наших реалиях, если ты купил так называемый серый телефон по незнанию, то еще и за растаможку оного заплатишь при регистрации. Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони - Цензор.НЕТ 2368 Я бы даже не удивился этому.
 показати весь коментар
 
Не полінуюся почитати
Стаття 41. Обов'язки постачальників електронних комунікаційних послуг9) зберігати записи про
надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності,
визначеного законом, та надавати інформацію про надані електронні комунікаційні
послуги в порядку, встановленому законом;

Чудово, введемо одіозний російський "Закон Ярової" і на Україні також! Під мотивацію що це така турбота про споживача на випадок конфліктих ситауцій. До такого кремлівська шобла ще не додумалася!
 показати весь коментар
 
ржу з цієї теми )))) Саме зебіли є тими користувачами сірих телефонів, тому що вони дешевші ))) Ви зробили себе разом ))) Мені почали подобатись ці СН, так наібати зелекторат, це мистецтво. Красавчики.
 показати весь коментар
 
 
почему-то уже не публикуют рейтинги партий, особенно Зелины,
а перед выборами каждый день со всех сторон по 3 раза. сейчас - тишина. хорошо облапошили народ. социологи ..
 показати весь коментар
 
Стаття 40. Права постачальників електронних комунікаційних послуг
10) відключення обладнання,
що використовувалось для зміни встановленого порядку маршрутизації трафіку, та
тимчасове у зв'язку з цим припинення надання електронних комунікаційних послуг
споживачу;

О, натяк на криміналізацію ВПН! Окейно, чудово, зергутно!
І формулювання таке розмите, в суді можна буде крутити як судді треба!
 показати весь коментар
 
Я смотрю, братва лихо рванула к успеху, стартовав с продажи земли, а теперь еще и это. Смотрите, у нас от любви до ненависти - один шаг и как бы вы его не сделали.
 показати весь коментар
 
 
Саме це було передбачено в диктаторських законах, ухвалених 16.01.2014 р.
Хто голосував за Зеленського - недоумки Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони - Цензор.НЕТ 4443
 показати весь коментар
 
 
точно торчат уши Портнова и Лукашихи
 показати весь коментар
 
Типа - Здравствуй СевероКарейскаяУкраинскаяРаисьскаяФедерация!!!!
Как там, нет не Майдан - ЗЕпутатский халакост, уже готовитесь?
 показати весь коментар
 
 
Все это продвигают монополисты Цитрус АЛЛО и нечего писать что это ЗЕ вспомните что и Порошенко этот законопроект продавливался такая же ситуация с посылками монополисты продавили на иностранных торговых площадках такие телефоны на 40 30% дешевле а здесь привыкли в отсутствии рынка и хотят как в совке я хозяин больше никто не имеет прав торговать на все запрет, к сожалению свободным рынком у нас за 28 лет и не пахнет
 показати весь коментар
 
Колись СБУ полювало на провайдерів, навіть маловідомих, по темі "термінації трафіку айпі-телефонії". У наші часи це виглядає смішним. Існує безліч технічних способів забезпечити собі анонімність і спокійне користування телефоном. Плюс "паспорт бомжа".
 показати весь коментар
 
 
100%. Бомжі та антисоціальний елемент зможуть додатково заробити трохи грошей.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то у спец служб есть средства для отслеживания любого телефона по IMEI. Но нашей спец службе в падло проводить следственные действия для доказательства того, что данный аппарат принадлежит определенному гражданину, после чего надо получить разрешение прокурора на прослушку. Наверняка спец. службы имеют и "облака" перемещения "телефонов" по городу, но они просто не знают что делать с этим потоком данных. А эти данные могут помочь городским властям с построением транспортной системы города как минимум. И для этого нет необходимости знать твое ФИО. Это обезличенные данные и могут находиться в открытом платном доступе для желающих, хорошая кормушка для "спецов", причем официальная.
 показати весь коментар
 
Ну, шо тут скажешь: Зентябрь начался весело. Продажа земли, теперь вот это. Такими темпами мы скоро мордору будем завидовать, а ведь при Порохе мы над ними смеялись.
Лично я регистрировать телефон не буду, чисто из вредности. Лучше заведу почтовых голубей. 😛
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору