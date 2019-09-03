 Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №1083 від 29 серпня 2019 року, оприлюдненою на сайті парламенту, документ пропонує ключові зміни до роботи інформаційно-телекомунікаційного ринку України, зокрема відновлення ведення національного реєстру унікальних ідентифікаторів IMEI-кодів, і дозволяє операторам зв'язку блокувати телефон, IMEI-код якого не внесено до зазначеного реєстру. Також законопроєкт передбачає укладення договору про обслуговування абонентів із наданням особистих даних абонентів-фізичних осіб.
К тому же почти все операторы в Украине имеют российских собственников, читай ФСБ
73% долботрясов в страхе перед злочинными мородеро-барыгами которые делают неправильные реформы, пустили во власть малороских клоунов, которые этими неправильными реформами пользуются как на все готовое.
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
...
Аж противно...но к этому идем
P.S. Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.
Хм, как-то странно. Что это за группа безродных народных депутатов. Почему не озвучить пофамильно, кроме того к каким партиям они относятся. Страна должна знать своих "героев".
Вот эти ребята. Все от "Слуга народа".
Ініціатор(и) законопроекту:Федоров Михайло Альбертович (IX скликання)Федієнко Олександр Павлович (IX скликання)Крячко Михайло Валерійович (IX скликання)Чернєв Єгор Володимирович (IX скликання)Соха Роман Васильович (IX скликання)Штепа Сергій Сергійович (IX скликання)
Федоров Михайло Альбертович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Федієнко Олександр Павлович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Крячко Михайло Валерійович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Чернєв Єгор Володимирович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Соха Роман Васильович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Штепа Сергій Сергійович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Подгорна Вікторія Валентинівна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Например, присылает тебе Приватбанк смс о твоем счете -- в фсб он автоматически попадает в твою папку в Базе данных...
Думаю что и украинцев они слушают точно так же. ПРосто им пока тяжедло идентифицировать чей это телефон. Новый закон им поможет....
Не думаю що це гарний законопроект.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66311
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А текст не відкривається.
https://poland-life.net/sim-karta-i-svjaz-v-polshe-gde-kupit-simku-i-podkljuchit-mobilnyj-internet/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66311
ВОЙСКАОРБИТАЛЬНЫЙ WI-FI.
Долой операторов интернета и мобильной связи!!!!!
Отлично! Теперь на каждого бомжа будет зарегистрировано по сотне симок... А кто хотел "левую" симку, тот ее без проблем поимеет.
Регим на него кучу симок за бутылку водки.
Продаем анонимизированные таким образом симки
Профит в карман.
Я уже молчу о том, кто отвечать будет за сохранность конфидинциальной информации в базах мобоператорв. Чейта я сииииииииильно сомневаюсь, что моб операторы готовы взять на себя подобную ответственность.
Это игра в одниворота. Наподобие как у кацапорылых сделали.
Тоді вже поверніть країну до стану зв'язку паперовим листуванням...
Краще б вдосконалили механізми оперативного відслідковування за номером і апаратом.
До речі, це б допомогло у боротьбі з ринком сірих і крадених апаратів.
Но я ему помогу с поименным составом
Федоров Михайло Альбертович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Федієнко Олександр Павлович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Крячко Михайло Валерійович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Чернєв Єгор Володимирович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Соха Роман Васильович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Штепа Сергій Сергійович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Подгорна Вікторія Валентинівна - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Якщо іноземець приїде до нас, то його телефон перестане працювати? Адже його IMEI не зареестрований, а раптом це контрабанда...
Стаття 41. Обов'язки постачальників електронних комунікаційних послуг9) зберігати записи про
надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності,
визначеного законом, та надавати інформацію про надані електронні комунікаційні
послуги в порядку, встановленому законом;
Чудово, введемо одіозний російський "Закон Ярової" і на Україні також! Під мотивацію що це така турбота про споживача на випадок конфліктих ситауцій. До такого кремлівська шобла ще не додумалася!
а перед выборами каждый день со всех сторон по 3 раза. сейчас - тишина. хорошо облапошили народ. социологи ..
10) відключення обладнання,
що використовувалось для зміни встановленого порядку маршрутизації трафіку, та
тимчасове у зв'язку з цим припинення надання електронних комунікаційних послуг
споживачу;
О, натяк на криміналізацію ВПН! Окейно, чудово, зергутно!
І формулювання таке розмите, в суді можна буде крутити як судді треба!
Хто голосував за Зеленського - недоумки
Как там, нет не Майдан - ЗЕпутатский халакост, уже готовитесь?
Здобули, дибіли.
Лично я регистрировать телефон не буду, чисто из вредности. Лучше заведу почтовых голубей. 😛