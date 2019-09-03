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 Політика України, Курйози
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Все про:документ (150) електронні документи (32) Дмитро Дубілет (6)

 Електронний документообмін між держорганами запрацює з 1 жовтня, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що з 1 жовтня запрацює електронний документообмін між державними органами, а повна діджиталізація документообігу буде проходити в найближчі 1-2 роки.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щомісяця держоргани шлють один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів. З 1 жовтня ми маємо намір це припинити", - йдеться в повідомленні.

Дубілет розраховує, що 4 вересня рішення буде винесено на засідання уряду.

"Вчора ЗМІ поширили новину про те, що ми хочемо заборонити паперовий документообіг. Тут, на жаль, закралася помилка. Документообмін - це обмін документами між органами. Документообіг - це процеси узгодження документів всередині держорганів. Поки що мова тільки про документообмін. А повна діджиталізація документообігу - це завдання на найближчі 1-2 роки", - зазначив Дубілет.

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Також він зазначив, що є низка документів, які поки не можна перевести в цифру через закони, і у вересні зміни їх не торкнуться.

"Ми їх ретельно проаналізуємо і теж оцифруємо, але для цього потрібно буде міняти закони. Сподіваюся, до кінця року внесемо в Раду пропозиції", - написав Дубілет.

Серед іншого, він заявив, що після переведення документів в електронний формат почнеться їхня ревізія на предмет необхідності їхнього існування.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи планують повністю відмовитися від паперового документообміну.

Електронний документообмін між держорганами запрацює з 1 жовтня, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146093
 
   
 Топ коментарі
 
я думаю, что Порошенко пустят в тюрьму к Зелемойскому
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Если у Зеленского все получится - то Порошенко сложно будет поздравить его, ведь в тюрьме контакты с внешним миром очень ограничены, и варежки сами себя не пошьют.
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Для тих хто не в темі, є така постанова КМУ №55 від 17 січня 2018 р. (Шоколадна влада прийняла) яка затверджує ТИПОВУ ІНСТРУКЦІЮ з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну.
Так от вона вступила в дію ще з 01.04.2018, тобто вже 1,5 роки в нас електронний документообіг обов'язковий. Тобто зараз залишилось тільки ГУЧНО заявить, що все працює.
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И как это повлияет на тарифы...и цену бощевого набора..??
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файл нажал кнопку del и нету документа. или еще проще кикнул сервак и досвидос. А бумаги или палить или шредеры закупать. Проще будет слугам народа заметать следы своей преступной деятельности
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От і чудово..........
Порохососам - страждати! Электронный документообмен между госорганами заработает с 1 октября, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9725
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У меня всего два вовпроса..
Что в этом такого прекрасного что ты зебобик так возбудился..... и что в этом такого страшного ...что бы я к примеру начал страдать..??
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Їй богу, дивні люди, які вважають що порохоботи будуть страждати через те, що країні буде краще. Спочатку зробіть, і от коли вийде - Порошенко сам привітає з досягненням, як навесні привітав Зеленського з перемогою.
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Порохососи це продажні тварюки які в переважній більшості працюють на ворогів України. А для тих краще все що гірше для України.
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Навіщо повторюєш слова які тобі сказав лікар? Електронний документообмін між держорганами запрацює з 1 жовтня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6661
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а откуда ты знаешь, что говорят врачи ?
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та шо ж тебе гадать, если ты эти слова, наверно, ежедневно от врача слышишь )))
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Оставьте идиота наедине с его фантазиями, не мешайте, это последняя радость в жизни зедебила - надеяться, что есть кто-то тупее чем он.
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Если у Зеленского все получится - то Порошенко сложно будет поздравить его, ведь в тюрьме контакты с внешним миром очень ограничены, и варежки сами себя не пошьют.
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я думаю, что Порошенко пустят в тюрьму к Зелемойскому
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Или маляву с воли Вазелину передадут. Пущай порадуется.
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И когда уже сделают что бы цену борщевого набора можно было онлайн отслеживать?? Где борщ в смартфоне..??Когда будет??
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То-то на Г+Г давно не было сюжет про борщевой набор. Правда про борщевой набор может открыть зебилам глаза Электронный документообмен между госорганами заработает с 1 октября, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5647
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Та уже три месяца молчат...а ранее по три раза на неделю радовали.... Электронный документообмен между госорганами заработает с 1 октября, - Дубилет - Цензор.НЕТ 306
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Говнопольский, орловская и "сентябрь" сегодня вечером на "кривом" тебе об этом расскажут.
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А кто же Вам доктор, что Вы не хотите пользоваться тем что есть. Не полный онлайн конечно, но ежемесячная статистика ведется. Так что не "Когда будет?", а "Уже есть." я бы сказал. Так что зря Вы так наезжаете на госорганы, что они не внемлют Вашим запросам. Показываете свое неумение пользоваться той информацией, которую Вам любезно предоставляют.
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Так вот и я не знаю...кто зебобикам доктор...если они преподносят как достижение электронный документооборот..который существует уже много лет....
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Вы или не понимаете, что такое электронный документооборот или путаете понятия. В данном случае вы спутали статистическую информацию минфина, опубликованную в электронном виде с электронными документами, подписанными ЭЦП. Если я ошибаюсь, то поправьте меня дав ссылки, где у нас в госорганах реализован электронный документооборот.
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В минсоце был. И что? От этого пенсии росли?
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Красть не буду, потому что монобанк (с) Дубилет
все запомните эту цитату!!!
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А помните, нам после майдана присылали из Эстонии специалистку по электронному документообороту? И где она? Уже даже не помню, как ее звали. Электронный документообмен между госорганами заработает с 1 октября, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8073
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била би нє плоха закупіть і абіспєчіть кампьютєрамі тєх кто етім будєт пользоватца і хотя би асвоілі ворд до конца
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Тут сначала нада освоить азы блокнота. Ворд это для элитных слуг народа!!!
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Хм, тобто про систему електронної взаємодії (СЕВ) не чули?
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от электронного документооборота один шаг до виртуальной страны
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Шановні заявники!
У зв'язку з надмірним збільшенням кількості електронних звернень до Глави держави, що призводить до затримки в їх опрацюванні, Ваше звернення зараз не може бути прийнято.
Радимо наразі користуватися іншими передбаченими законодавством способами доставки звернень: поштою або на особистому прийомі.
Дякуємо за розуміння.
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ПРИВАТизация зеленоидами всей страны неизбежна, судя по всему....
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Для тих хто не в темі, є така постанова КМУ №55 від 17 січня 2018 р. (Шоколадна влада прийняла) яка затверджує ТИПОВУ ІНСТРУКЦІЮ з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну.
Так от вона вступила в дію ще з 01.04.2018, тобто вже 1,5 роки в нас електронний документообіг обов'язковий. Тобто зараз залишилось тільки ГУЧНО заявить, що все працює.
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Они бумажные документы умудряются терять, а электронные и по давно ни когда не найдут.
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Он разарабатывал "ПриватДок", хорошая программа, но не для наших чиновников, там думать нужно.
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Ой, новій команді ніхто не сказав, що в ЦОВВ вже декілька років діє система електронної взаємодії, тільки окремі документи надсилаються в паперовому вигляді. І тут "клятий барига" перший встиг!
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Скажіть тому дуріку що в Україні вже працює система електронного документообігу - нехай почитає постанову КМУ № 55 та ЗУ "Про електронні документи та електронний документообіг" від 2018 року (на данний час чинні)!
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