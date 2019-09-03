 Електронний документообмін між держорганами запрацює з 1 жовтня, - Дубілет

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щомісяця держоргани шлють один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів. З 1 жовтня ми маємо намір це припинити", - йдеться в повідомленні.

Дубілет розраховує, що 4 вересня рішення буде винесено на засідання уряду.

"Вчора ЗМІ поширили новину про те, що ми хочемо заборонити паперовий документообіг. Тут, на жаль, закралася помилка. Документообмін - це обмін документами між органами. Документообіг - це процеси узгодження документів всередині держорганів. Поки що мова тільки про документообмін. А повна діджиталізація документообігу - це завдання на найближчі 1-2 роки", - зазначив Дубілет.

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Також він зазначив, що є низка документів, які поки не можна перевести в цифру через закони, і у вересні зміни їх не торкнуться.

"Ми їх ретельно проаналізуємо і теж оцифруємо, але для цього потрібно буде міняти закони. Сподіваюся, до кінця року внесемо в Раду пропозиції", - написав Дубілет.

Серед іншого, він заявив, що після переведення документів в електронний формат почнеться їхня ревізія на предмет необхідності їхнього існування.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи планують повністю відмовитися від паперового документообміну.