Новий Кабмін перейменував чотири міністерства і створив два нові...

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №829 від 2 вересня.

Зазначається, що перейменовано Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ на Міністерство розвитку громад і територій.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Міністерство екології та природних ресурсів Кабінет Міністрів перейменував на Міністерство енергетики і захисту довкілля.

Міністерство у справах ветеранів - тепер Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Також Кабмін створив два нові міністерства: Міністерство культури, молоді і спорту, реорганізувавши Міністерство інформаційної політики та поклавши на нього завдання і функції ліквідованих Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту; Міністерство цифрової трансформації, реорганізувавши Державне агентство з питань електронного урядування.

Крім того, Міністерству юстиції доручено подати в тижневий термін на затвердження Кабміну проєкти документів про створення комісій з реорганізації міністерств.

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