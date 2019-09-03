 ЗСУ будують на Львівщині полігон для навчання особового складу ведення бойових дій в умовах міста, - Генштаб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ в Facebook, про це на брифінгу в Інформагентстві АрміяInform розповів перший заступник начальника Головного управління підготовки Збройних Сил України полковник Ігор Подолян.

За його словами, також українських військовослужбовців навчатимуть боїв в умовах міста.

"Важливе питання – застосування підрозділів на урбанізованій місцевості. Ми знаємо, що окремі регіони країни – це суцільні міста, села, що перетікають з одного в друге. Це підштовхує нас до того, щоби навчати війська воювати в містах. Щоправда, полігона, що імітує таку місцевість, немає. Тому будуємо відповідний навчальний об’єкт, який дозволятиме нам "вести бій" у місті. У нас десь близько 40 % готовності цього об’єкта у Старичах. На наступний рік передбачені серйозні капіталовкладення для того, щоб завершити до 2021 року його обладнання", - повідомив він.

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Разом з тим, Подолян повідомив, що відтепер на підготовку окремих підрозділів до дій вночі витрачають 70% навчального часу.

"У цьому напрямку були проблеми. І сьогодні рішенням начальника Генерального штабу визначений чіткий перелік підрозділів зі складу кожної бригади, які мають відповідне обладнання для навчання вночі. Розподіл навчального часу в них становитиме 30/70. Тобто 70 % загального часу витрачатиметься на те, щоб виконувати відповідні навчально-бойові завдання під час бойової підготовки вночі", - зазначив офіцер.