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 Суспільство, Технології
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Все про:Генштаб ЗС (405) оборона (672) полігон (186) Подолян Ігор (2)

 ЗСУ будують на Львівщині полігон для навчання особового складу ведення бойових дій в умовах міста, - Генштаб

Для навчання особового складу ЗСУ ведення бойових дій в умовах міста в с. Старичі (Яворівський р-н, Львівська обл.) зводиться полігон, який імітує міську місцевість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ в Facebook, про це на брифінгу в Інформагентстві АрміяInform розповів перший заступник начальника Головного управління підготовки Збройних Сил України полковник Ігор Подолян.

За його словами, також українських військовослужбовців навчатимуть боїв в умовах міста.

"Важливе питання – застосування підрозділів на урбанізованій місцевості. Ми знаємо, що окремі регіони країни – це суцільні міста, села, що перетікають з одного в друге. Це підштовхує нас до того, щоби навчати війська воювати в містах. Щоправда, полігона, що імітує таку місцевість, немає. Тому будуємо відповідний навчальний об’єкт, який дозволятиме нам "вести бій" у місті. У нас десь близько 40 % готовності цього об’єкта у Старичах. На наступний рік передбачені серйозні капіталовкладення для того, щоб завершити до 2021 року його обладнання", - повідомив він.

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Разом з тим, Подолян повідомив, що відтепер на підготовку окремих підрозділів до дій вночі витрачають 70% навчального часу.

"У цьому напрямку були проблеми. І сьогодні рішенням начальника Генерального штабу визначений чіткий перелік підрозділів зі складу кожної бригади, які мають відповідне обладнання для навчання вночі. Розподіл навчального часу в них становитиме 30/70. Тобто 70 % загального часу витрачатиметься на те, щоб виконувати відповідні навчально-бойові завдання під час бойової підготовки вночі", - зазначив офіцер.

ЗСУ будують на Львівщині полігон для навчання особового складу ведення бойових дій в умовах міста, - Генштаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146087
 
   
 Топ коментарі
 
При Пєтьї такого не було,мабуть він і не збирався визволяти міста.
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Макет Кремля там есть?
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При Пєтьї такого не було,мабуть він і не збирався визволяти міста.
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а для чого їх визволяти? зрівняти всю лугандонію з землею і засадити лісом
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в Мариуполе можно потренироваться..там еще остались)
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Реформируют армию без солнцеликого гетьмана-батька нации, а нам говорили что это невозможно, и вообще - будут сливать Украину через коалицию с ЗаЖопом.
Опять порохоботы наврали, что-ли... ВСУ строят на Львовщине полигон для обучения личного состава ведению боевых действий в условиях города, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8132
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Кремліни й кацапи самі себе скоро визволять від Росососісії лиш треба ще парочку "буревісників" випробувати.
Якби хоч було визволено те що втрачено в 2014 році.
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Макет чтоб максимально был похож на Горловку/Донецк....
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Олежка, здесь вотки нет. Забирай свои лапти и балалайку та й звездуй за паребрик.
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а шо не в грибовичах макет строят? там ведь зарыта вся сакральная мудрость нации и от помощи матери-земли еще никто не отказывался
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Є такий анекдот...Ганзю,приходь ввечері до стодоли,буду тя грати!..Намьок пойняла - приду!..От і ми,львівяни,намьок поняли...Тільки от чи зрозуміли його наші зверхники,які від нашого імені лізли у владу?Львівян маю на увазі,станнього - Богдана...
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В совке вообще не учили правилам ведения боевых действий в условиях города...там надо мозги прикладывать и действовать нестандартно...а у генералов в мозгах одна кость и людей которые мыслят нестандартно в армии особо не приветствовали....
В тоже время половина боев во Вьетнаме были в городах...А сам совок имел опыт сталинграда, кенигсберга и берлина...
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лучше поздно,чем никогда.
хотя это больше прерогатива НГУ-городской бой,тем более они и техникой заточены под город.
ЗСУ-это полевая война маневров.
ДБ(Добробаты)-партизанская война.

смерть-сепарам и коллаборантам!
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перестаньте делиться планами и перспективами...рябошапка уже поделился
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