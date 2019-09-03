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 Політика України
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Все про:Зеленський (2600) Гончарук_Олексій (47)

 Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав уряд і президента Володимира Зеленського "монолітною командою" і запевнив, що співпраця гілок влади залишиться в межах Конституції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net",  про це він заявив в ефірі ICTV.

Відповідаючи на запитання, чи не змінилася в Україні форма державного правління на президентську республіку, якщо президент дає доручення уряду і Верховній Раді, Гончарук відповів, що "немає підстав вважати, що модель політичного устрою змінилася, якщо до Конституції не було внесено змін"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я здебільшого самостійно формую кадрову політику", - Гончарук

"Пан Зеленський об'єктивно лідер команди, яка зараз прийшла, пропозицію очолити уряд мені зробив президент, тому я і люди всі там присутні ототожнюють себе з президентом і вважають його частиною команди", - заявив Гончарук. Водночас, зазначив прем'єр, "треба працювати в межах закону, Конституції". Він сказав, що не бачить жодної проблеми в тому, що Зеленський, як де-факто лідер політичної сили, яка збирається "докорінно змінити ситуацію в країні", намагається координувати процеси таких змін. "У мене немає ні найменшого дискомфорту", - заявив Гончарук.

На думку Гончарука, Зеленський - "ідеальний координатор", вміє слухати і приймати аргументи. "Немає цієї історії, що я найрозумніший і слухайте всі мене", - розповів прем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146086
 
   
 Топ коментарі
 
Вы, главное, работайте. А уж мы оценим. Утром деньги, вечером стулья.
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Давай...давай....хвалебные оды! Говрили же не надо "тёплой ванны"...Опять придворные лизожопы.
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"Камертон" да Гончар? Лизнул так лизнул. Твой "камертон" Конституцию не пробовал открывать?Полномочия преза например. А то разбежался давать поручения ВР, комитетам ВР, правительству.Основания какие? Зеленский - идеальный координатор, умеет слушать и принимать аргументы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8020
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Може досить кошмарити порохоботів? Як не новина - вибух пердаків у стецьків. Ну совість якусь треба мати??? Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5056
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У Иосифа Висорионыча была такая отличительная черта а для руководителя государства это очень важно товарищи ...
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Понятно. И "камертон", и "вааще" ... хэрманыч "кэрманыч" то есть.
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Убогие халдеи, убогие бездарные лизоблюды и подхалимы, убогие клоуны, шобла безответственных популистов, идиотов та меншовартiсних хАхлів-малоросів.
А во главе шоблы, правда только номинально во главе, висит зелёная придурошная сопля, которую за ниточки дёргает сами знаете кто. Картина маслом, как говорится...
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Напомнило анекдот:

Приходит в зоомагазин армянин и говорит:
- Здравствуйте, хочу говорящего попугая !
Прадовец:
- Нет извините они кончились.
- Как кончились, но я ведь хочу попугая.
- К сожалению.
- Слушяй двойную цену плачу!
- Нетуу!!!
- Слушяй тройную !!!
Ну продовец подумал и говорит:
- Ща погодите схожу на склад и посмотрю.
Приходит на склад, попугая не находит, вдруг видит сова сидит, и подумал, мол продам ему сову один хер армян ничё не поймёт. Приходит и говорит:
- Вот вам попугай, только он ещё молодой и говорить не может, его учить надо.
Ну армянин заплатил тройную цену и ушёл. Через три месяца тот же армянин приходит в этот же зоомагазин и покупает крокодила. Ну продовцу же интересно как там с совой и спрашивает:
- Ну как научили говорить попугая?
- Нет пока, слушяй каждий дэн с ним говорю, а он не вкакую, зато как внимательно слушает и во всём со мной соглашается.
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мабуть клевещуть
ну все равно это новое слово в практике управления страной
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"Нет этой истории, что я самый умный и слушайте все меня", - рассказал премьер-министр ))) Да никто и не сомневался в его тупости
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Я чую це вже більше 100 днів,але не бачу жодного покращення ситуаціі в Україні.Все тількі дорожчає.Приклад вчорашнього дня: 5яєць,2,5 кіло бульби,пляшка оліі = 74гр.
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вылизал с заглотом - далеко пойдет, дальше дна
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