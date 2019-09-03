 Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він заявив в ефірі ICTV.
Відповідаючи на запитання, чи не змінилася в Україні форма державного правління на президентську республіку, якщо президент дає доручення уряду і Верховній Раді, Гончарук відповів, що "немає підстав вважати, що модель політичного устрою змінилася, якщо до Конституції не було внесено змін"
"Пан Зеленський об'єктивно лідер команди, яка зараз прийшла, пропозицію очолити уряд мені зробив президент, тому я і люди всі там присутні ототожнюють себе з президентом і вважають його частиною команди", - заявив Гончарук. Водночас, зазначив прем'єр, "треба працювати в межах закону, Конституції". Він сказав, що не бачить жодної проблеми в тому, що Зеленський, як де-факто лідер політичної сили, яка збирається "докорінно змінити ситуацію в країні", намагається координувати процеси таких змін. "У мене немає ні найменшого дискомфорту", - заявив Гончарук.
На думку Гончарука, Зеленський - "ідеальний координатор", вміє слухати і приймати аргументи. "Немає цієї історії, що я найрозумніший і слухайте всі мене", - розповів прем'єр-міністр.
хэрманыч"кэрманыч" то есть.
А во главе шоблы, правда только номинально во главе, висит зелёная придурошная сопля, которую за ниточки дёргает сами знаете кто. Картина маслом, как говорится...
Приходит в зоомагазин армянин и говорит:
- Здравствуйте, хочу говорящего попугая !
Прадовец:
- Нет извините они кончились.
- Как кончились, но я ведь хочу попугая.
- К сожалению.
- Слушяй двойную цену плачу!
- Нетуу!!!
- Слушяй тройную !!!
Ну продовец подумал и говорит:
- Ща погодите схожу на склад и посмотрю.
Приходит на склад, попугая не находит, вдруг видит сова сидит, и подумал, мол продам ему сову один хер армян ничё не поймёт. Приходит и говорит:
- Вот вам попугай, только он ещё молодой и говорить не может, его учить надо.
Ну армянин заплатил тройную цену и ушёл. Через три месяца тот же армянин приходит в этот же зоомагазин и покупает крокодила. Ну продовцу же интересно как там с совой и спрашивает:
- Ну как научили говорить попугая?
- Нет пока, слушяй каждий дэн с ним говорю, а он не вкакую, зато как внимательно слушает и во всём со мной соглашается.
ну все равно это новое слово в практике управления страной