 Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він заявив в ефірі ICTV.

Відповідаючи на запитання, чи не змінилася в Україні форма державного правління на президентську республіку, якщо президент дає доручення уряду і Верховній Раді, Гончарук відповів, що "немає підстав вважати, що модель політичного устрою змінилася, якщо до Конституції не було внесено змін"

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"Пан Зеленський об'єктивно лідер команди, яка зараз прийшла, пропозицію очолити уряд мені зробив президент, тому я і люди всі там присутні ототожнюють себе з президентом і вважають його частиною команди", - заявив Гончарук. Водночас, зазначив прем'єр, "треба працювати в межах закону, Конституції". Він сказав, що не бачить жодної проблеми в тому, що Зеленський, як де-факто лідер політичної сили, яка збирається "докорінно змінити ситуацію в країні", намагається координувати процеси таких змін. "У мене немає ні найменшого дискомфорту", - заявив Гончарук.

На думку Гончарука, Зеленський - "ідеальний координатор", вміє слухати і приймати аргументи. "Немає цієї історії, що я найрозумніший і слухайте всі мене", - розповів прем'єр-міністр.