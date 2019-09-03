 Зеленський зобов'язав уряд продавати підприємства-банкрути лише через ProZorro

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру юстиції Денису Малюську та міністру економічного розвитку і сільського господарства Тимофію Милованову до 2020 року впровадити продаж майна в процедурі банкрутства через систему електронних торгів ProZorro. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з представниками Верховної Ради, Кабміну і правоохоронних органів у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Зобов'язати впровадити продаж майна за процедурою банкрутства через систему електронних торгів ProZorro, а не через корупційні різні інші аукціони", - сказав Зеленський.

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