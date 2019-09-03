 Зеленський зобов'язав уряд продавати підприємства-банкрути лише через ProZorro

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру юстиції Денису Малюську та міністру економічного розвитку і сільського господарства Тимофію Милованову до 2020 року впровадити продаж майна в процедурі банкрутства через систему електронних торгів ProZorro. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з представниками Верховної Ради, Кабміну і правоохоронних органів у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"Зобов'язати впровадити продаж майна за процедурою банкрутства через систему електронних торгів ProZorro, а не через корупційні різні інші аукціони", - сказав Зеленський.
прям как на донбассе: напугали баранов правым сектором, а те поверили и пустили казачков в свой дом для защиты, теперь стонут.
Спочатку потрібно створити нормальний фондовий ринок, через продаж акцій можна не допустити знищення підприємств, а здійснювати їх фінансове оздоровлення.
В нас система проста. Якщо підприємство "хворе", значить в морг (брухт)!
Створіть спочатку "державу в смартфоні".
До речі як питав Гарант одного чиновника:
- звідки гроші на айфон?