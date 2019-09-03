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 Політика України, Економіка
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Все про:банкрутство (41) Зеленський (2600) Кабмін (3072) Prozorro (81)

 Зеленський зобов'язав уряд продавати підприємства-банкрути лише через ProZorro

Президент вважає корупційними аукціони, на яких продається майно компаній-банкрутів.

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру юстиції Денису Малюську та міністру економічного розвитку і сільського господарства Тимофію Милованову до 2020 року впровадити продаж майна в процедурі банкрутства через систему електронних торгів ProZorro. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з представниками Верховної Ради, Кабміну і правоохоронних органів у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Зобов'язати впровадити продаж майна за процедурою банкрутства через систему електронних торгів ProZorro, а не через корупційні різні інші аукціони", - сказав Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146085
 
 
 Топ коментарі
 
В свое время потужный Петя и его ришучий подельник Гонтарева такую отличную схему провернули - закрыли и продали себе же за бесценок на аукционах имущество десятков банков. Теперь похоже лавочка прикрывается. Зрада!
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Вовік все ставить на свої місця. Схеми мародера Порошенка нищаться під пень.
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это сейчас оно достижение, а раньше фу-фу-фу, прям как ротердам+.
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В такому випадку у Ахметки буде вся грудь в орденах.
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Прозорро...уже все "успешно" научились обходить, это структура для легализации сомнительных тендеров, сделок. Чуть что..так через Прозорро же!!!
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Никто ничего совершенного не создаёт, даже когда-то процессор для компьютера выпустили с ошибкой в математическом сопроцессоре, а преступники всегда есть и они всегда стараются обойти закон...
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В свое время потужный Петя и его ришучий подельник Гонтарева такую отличную схему провернули - закрыли и продали себе же за бесценок на аукционах имущество десятков банков. Теперь похоже лавочка прикрывается. Зрада!
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Вовік все ставить на свої місця. Схеми мародера Порошенка нищаться під пень.
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І не гидує ваш Месія змушувати всіх користатися "мародерським" ProZorro?
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Зелебобіки, вони як рибка Дорі (м/ф "Немо"), та й приказка: їм сци у вічі, а їм Божа роса. Стадо пожерачів зеленої шаурми
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А тех кто эти предприятия довёл до банкротства - наградить? Это борьба с коррупцией такая? Придёт народ к власти и всё украденное (приватизированное) вернет, а расхитителей народного достояния перевешает, то бишь довершит то, что не довершил Майдан 2014. Так будет.
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а резве прозоро не детище барыжномародерской системы? или то до выборов была, а сейчас гуд, как ротердам+?
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а может просто барыги пришли?
прям как на донбассе: напугали баранов правым сектором, а те поверили и пустили казачков в свой дом для защиты, теперь стонут.
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Ніхто нікуди не йшов, всі залишились на своїх місцях тільки перефарбувались.
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это не совсем точно: кое-кто вернулся из-за поребрика, кое-кто из израиля, кое кто (кто собственно засирал рейтинг предидущей власти) пошел на повышение. как-то так.
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Только дебил дебилу, чтобы он понял, может объяснить, что ProZorro это, как оказывается, - достижение.
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это сейчас оно достижение, а раньше фу-фу-фу, прям как ротердам+.
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Подивимось як це проблему вирішить. Бо в Сумах рік назад продали збанкрутувавший м'ясокомбінат АЖ за 46000 грн. Там боргів було на мільйони, а продали за 1500 Євро. І все по закону.
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В світі танкутства таке буває. Думаю що на час продажу комбінату від нього залишились ріжки та ніжки. Поке дійде до банкрутства ДВС добре все "пошурує". Проблема в іншому. Банкрутсво має бути інструментом не ліквідації підприємства, а інструментом зміни власника.
Спочатку потрібно створити нормальний фондовий ринок, через продаж акцій можна не допустити знищення підприємств, а здійснювати їх фінансове оздоровлення.
В нас система проста. Якщо підприємство "хворе", значить в морг (брухт)!
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В тому й справа, що там мова йшла про виробничі та адмін.приміщення в межах міста на одній з центральних вулиць. Частину звісно банки встигли забрати за борги, але багато і зилишилося. Але ж не за 1500 Євро продавати.
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Прозоро - помойная яма, как и практически всё намученное при пэппо лучезарном..
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Помнится был такой фильм "Уолл-стрит" там Чарли Шин пытался продать авиакомпанию Майклу Дугласу, в расчете, что тот спасет её от банкротства. Однако Дугласу она была нужна только в качестве источника лома цветных металлов. Зеленський зобов'язав уряд продавати підприємства-банкрути лише через ProZorro - Цензор.НЕТ 3537
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При Овощу аукціони проводили луганські і донецькі біржі одноденки. Впорядкувалось все частково при Яценюку (приПороху). Народ ще взагалі не привик дивитись оголошення на сайтах господарського суду та мінюсту. А тепер ще буде прозоро? Головне щоб оголошення висіло на приміщенні з адресою сайту, де висить оголошення. Україна що на 100% покрита "павутинкою"?
Створіть спочатку "державу в смартфоні".
До речі як питав Гарант одного чиновника:
- звідки гроші на айфон?

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Ви краще приберіть корупційну складову як допорогові, бо купуємо без тендеру ща 200тисяч 5 квадратів плитки і + 1.5 млн щоб її укласти, потім 2метра купуємо допорогово за 200тисяч + 1.5млн щоб укласти, крадуть в міських радах та і в сільських а ж гай шумить.
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