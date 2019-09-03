 "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну для журналістів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Міністри мають працювати, а не грати на публіку. Ми не закриваємося, бо після кожного засідання журналісти можуть поспілкуватися з міністрами і поставити будь-які запитання. Але розігрувати оці всі спектаклі, коли злий прем'єр-міністр виховує всіх, а потім камери виводять: ну слухай, давай продовжуй працювати. Ось цього ми хочемо позбутися", - повідомив Кулеба.

За його словами, міністри хочуть бути чесними з людьми, хочуть говорити один з одним.

"Учора було перше засідання, була перша дискусія, тобто ми ухвалювали рішення не автоматично, піднімаючи руки, а дискутуючи. А потім ми виходимо і доповідаємо суспільству, що ми ухвалили, тому я не думаю, що це закритість, це відмова від спектаклів", - пояснив віцепрем'єр.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що представників ЗМІ більше не пускатимуть на засідання уряду, а власне засідання відбуватимуться в закритому режимі.

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