 "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну для журналістів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
"Міністри мають працювати, а не грати на публіку. Ми не закриваємося, бо після кожного засідання журналісти можуть поспілкуватися з міністрами і поставити будь-які запитання. Але розігрувати оці всі спектаклі, коли злий прем'єр-міністр виховує всіх, а потім камери виводять: ну слухай, давай продовжуй працювати. Ось цього ми хочемо позбутися", - повідомив Кулеба.
За його словами, міністри хочуть бути чесними з людьми, хочуть говорити один з одним.
"Учора було перше засідання, була перша дискусія, тобто ми ухвалювали рішення не автоматично, піднімаючи руки, а дискутуючи. А потім ми виходимо і доповідаємо суспільству, що ми ухвалили, тому я не думаю, що це закритість, це відмова від спектаклів", - пояснив віцепрем'єр.
Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що представників ЗМІ більше не пускатимуть на засідання уряду, а власне засідання відбуватимуться в закритому режимі.
более того, Сралин как раз и поспособствовал приходу своего немецкого коллеги к власти, упырь усатый
сралин тоже "выборы" проводил. более того, "республики" имели право на выход из совкового сортира.(провда за это бы захлебнулись кровью)
это как с "коллективизацией" - можешь идти в колхоз, а можешь в могилу)
сергей, . А НДСАП(или как там) "победила" на выборах потому что.... а потому что были запрещены все прочие партии.
ну ты ж читай, что пишешь понятно, что они там были в роли статистов, но все же были
но понятно шо там тогда ребята как взялись проводить выборы, то заранее откупоривали шампанское. и понятно шо потом практически не было того кто голосовал за них(после поражения Рейха) - все делали круглые глаза и уверяли что не голосовали за нац.-соц.-ов
Якщо я колись написав коротенький віршик на збиття російського пердолета турками російською, то росіянам від цього легше?
Ось цей віршик:
"Ваня пролететь хотел
в небе над Анталией.
Долетели до земли
только гениталии!"
Кстати, Польша, Сингапур и Япония тоже поднимали экономики. Последняя в G7 сейчас сидит.
Себастьян Хэффнер, влиятельный немецкий журналист и историк, который был также ярым критиком Третьего Рейха и его идеологии, рассмотрел жизнь и деяния Гитлера. Хотя его изображение немецкого лидера в "The Meaning of Hitler" - довольно резкое, автор все равно пишет:/46
"Среди этих положительных достижений Гитлера есть один, затмевающий все другие - его экономическое чудо". В то время как остальная часть мира была все еще в экономическом параличе, Гитлер сделал "Германию островом процветания". В течение трех лет, Хаффнер продолжает, " Беспомощность и безнадежность уступили место уверенности . Еще более удивителен был тот факт, что переход от депрессии до экономического бума был достигнут без инфляции при полностью стабильной заработной плате и ценах …, Соответственно благодарное изумление, с которым немцы реагировали на то чудо, которое явил Гитлер, переориентировало немецких рабочих от социал-демократов и коммунистов к Гитлеру и после 1933 года. Это изумление полностью доминировало над настроением немецких масс и во время периода 1936 - 1938 года …"
«Масштаб нацистского успеха в развитии экономики не должен быть недооценен», завершает Найэл Фергюсон, преподаватель Гарвардского университета истории. «Это было реально и очень впечатляюще. Никакая другая европейская экономика не достигла такого быстрого восстановления...Volksgemeinschaft [национальное сообщество] было большим, чем простой риторикой; это означало полную занятость, более высокую заработную плату, стабильные цены, исчезающую бедность, дешевые радиоприемники (Volksempfänger) и отпуска. Слишком легко забыто, что в Германии было больше баз отдыха, чем концентрационные лагерей между 1935 и 1939 годом. Рабочие стали лучше обучены, фермеры видели, что их доходы повысились. И при этом иностранцы не были не впечатлены тем, что происходило. Американские корпорации включая Standard Oil, General Motors и IBM стремились, чтобы вложить капитал непосредственно в немецкую экономику»./47
Джоаким Фест, другой выдающийся немецкий журналист и историк, рассмотрел жизнь Гитлера в приветствуемой и всесторонней биографии. "Если бы Гитлера убили или он погиб в результате несчастного случая в конце 1938 года", написал он, "его бы называли одним из самых великих немецких государственных деятелей в истории Германии". /48
тут бы и св. Ух не помог даже, не то что х*дожник-австрияк
https://reich-erwacht.livejournal.com/120075.html
поднимал смертность рабов совковых
Кстати, в Германии в госучреждениях кабинеты все открытые - типа гласность и открытость. Только вот люди они закрытые, не пробьёшь.
ну сам порох то упоминал этого деятеля
на голодоморе и гулаге...
можешь готовиться
Як казав відомий режисер - " Не верю !" 😃
а это конечно, действительно дно!...
Никто не хочет и так спектаклей, тем более мы: украинцы. Не создавайте спектакли и никто их и не покажет. Просто работайте. И раз вы уже работаете, то я, лично, очень хочу знать, как вы работаете и точно ли там НЕТ спектакля.
Это очень плохая практика. Еще одно обещание "открытости политики" провалено.
Хотя, мне ж никто ничего не должен... Тем более, политики. Так ведь?
закрытие заседаний - это открытость политики
шуфрич это свобода слова
продолжать?
А рассказать сказки на камеру после обсуждения и принятия предательских решений - это не сложно.
Дискуссии проводите в буфете!
А ПОСЛЕ дискуссий на заседание Кабмина министром выносится обсуждённое и ПОДГОТОВЛЕННОЕ решение - проект Поставы КМУ!
Заседание Кабмина - это место не для дискуссий а для принятия решений!
Тим паче що переважна більшість цих журнашлюх "заточені" під баригу.
все має діяти в робочому порядку: є засідання , обговорення, прийняте рішення--відповідальні особи--перевірка виконаних доручень.
Слуга народа, ёпрст!
І тут як раз нафік потрібні журналісти.
Розвелось їх............
Ще й у ВР не пускати і трансляцію безкоштовного цирку заборонити.