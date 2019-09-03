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 Політика України
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 Конкретна дата саміту "нормандської четвірки" на зустрічі в Берліні узгоджена не була, - Чеснаков

Помічники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Берліні не погодили дату саміту глав держав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, відповідаючи на запитання про терміни зустрічі керівників Росії, Німеччини, Франції та України.

"Наскільки мені відомо, вчора на зустрічі в Берліні помічники лідерів "нормандської четвірки" не узгодили конкретну дату саміту", - сказав Чеснаков.

За його словами, на зустрічі обговорювалися умови, за яких саміт може відбутися.

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"Російська делегація наполягала, що спочатку треба виконати рішення попередніх самітів. Потрібно розвести сили в Петровському й Золотому та узгодити формулу Штайнмаєра. Загалом можливість відновлення роботи "нормандського формату" схвалюють усі сторони. Роботу буде продовжено і на рівні помічників лідерів, і в контактній групі", - сказав він.

Зустріч радників лідерів країн, що утворюють "нормандський формат", завершилася в Берліні минулої ночі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146082
 
 
 Топ коментарі
 
значит опять команда зеленского - а к моему сожалению и Украина - в пролете - да ,новая власть вообще в международной политике в полном провале - а жаль ,после 5 предыдущих лет это просто катастрофа для нас
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Договариваться с кремлём ?! - Уже не смешно.
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Пацанов убивают каждый день,а у этих устойчивое перемирие.Сюр какой-то.Или так не терпится вляпаться в историю?
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значит опять команда зеленского - а к моему сожалению и Украина - в пролете - да ,новая власть вообще в международной политике в полном провале - а жаль ,после 5 предыдущих лет это просто катастрофа для нас
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Договариваться с кремлём ?! - Уже не смешно.
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Чеснаков по чеснаку: "зе понтовики ни до чего не договорились, это не Пороха дерьмом поливать.Сами в плавь в дерьмо ушли по самые ушли и с "прекратить стрелять" и с освобождением пленных и с весенними посадками, и "новыми лицами" начиная с Кучмы,Авакова и прочей шалупенью. " Понты колотить не мешки грузить" да зебилы и зелеботы? Конкретна дата саміту "нормандської четвірки" на зустрічі в Берліні узгоджена не була, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 9341
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Боюсь что кацапы будут настаивать на прямых переговоров с боевиками,отвода войск еще дальше,выборах на донбасе,иначе сама встреча лидеров норманд 4 не состоится пока Украина не пойдёт на такие уступки пуйло ж говорил нужно нам конкретно выполнить домашнее задание,боюсь и может не отдать пленных связав обмен с норманд.договоренностями
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а ты не бойся, так и будет.Зе билы ж говорили, что Зе порешает, а Порох не хотел. Зе получается тоже НЕ ХОЧЕТ?
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Пацанов убивают каждый день,а у этих устойчивое перемирие.Сюр какой-то.Или так не терпится вляпаться в историю?
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Инициатива президента Украиньі о срочньіх переговорах глав государств в Нормандском формате согласована в Париже и Берлине и одобрена США. Более того , Макрон озвучил и период- сентябрь 2019г. Кремль категорически против встречи , но вьінужден лавировать и изворачиваться . Не поможет , совместньіми усилиями Пьіню додавят. Имхо
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просто надо, шоб зеля трахнул кулаком по столу и спросил. кто в доме хозяин
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"Удалось значітєльно прадвінуться " , тобто настільки "прадвінулісь " кацапи , настільки здала свої позиції Україна . Так 73% зєбілів ?
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