 Конкретна дата саміту "нормандської четвірки" на зустрічі в Берліні узгоджена не була, - Чеснаков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, відповідаючи на запитання про терміни зустрічі керівників Росії, Німеччини, Франції та України.

"Наскільки мені відомо, вчора на зустрічі в Берліні помічники лідерів "нормандської четвірки" не узгодили конкретну дату саміту", - сказав Чеснаков.

За його словами, на зустрічі обговорювалися умови, за яких саміт може відбутися.

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"Російська делегація наполягала, що спочатку треба виконати рішення попередніх самітів. Потрібно розвести сили в Петровському й Золотому та узгодити формулу Штайнмаєра. Загалом можливість відновлення роботи "нормандського формату" схвалюють усі сторони. Роботу буде продовжено і на рівні помічників лідерів, і в контактній групі", - сказав він.

Зустріч радників лідерів країн, що утворюють "нормандський формат", завершилася в Берліні минулої ночі.