 "Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов пояснив, як комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну в їхнє формування. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити. Так воно і буде, що знизяться тарифи. Якщо цього не буде, завтра буде криза, і ми до неї будемо не готові, то ми будемо говорити про таргетовану підтримку тих, кому це потрібно. Багаті люди мають платити справжню ціну, люди, які мають отримувати підтримку, будуть отримувати підтримку", - заявив міністр.

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За його словами, для цього потрібно підвищувати енергоефективність, тобто зменшувати попит, нарощувати виробництво і намагатися зробити ринок максимально ефективним.

"Тут завжди усього три інструменти", - резюмував він.