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 Політика України
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Все про:тарифи (377) Милованов Тимофій (11)

 "Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів

Тимофій Милованов заявив, що комунальні тарифи в Україні можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну в їхнє формування.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов пояснив, як комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну в їхнє формування. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити. Так воно і буде, що знизяться тарифи. Якщо цього не буде, завтра буде криза, і ми до неї будемо не готові, то ми будемо говорити про таргетовану підтримку тих, кому це потрібно. Багаті люди мають платити справжню ціну, люди, які мають отримувати підтримку, будуть отримувати підтримку", - заявив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом Гончарука"

За його словами, для цього потрібно підвищувати енергоефективність, тобто зменшувати попит, нарощувати виробництво і намагатися зробити ринок максимально ефективним.

"Тут завжди усього три інструменти", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146080
 
 
 Топ коментарі
 
"Подфарить" это министр такое говорит? что за феня етить колотить? Зебобы, смотрите кого вы выбрали. Даже Федорович по фени не бубнел официально...
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Гений экономики...наверное отличником в Трускавце был..... "Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів - Цензор.НЕТ 9818
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Ему подфартило, первым нашел лося на картинке...
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"Подфарить" это министр такое говорит? что за феня етить колотить? Зебобы, смотрите кого вы выбрали. Даже Федорович по фени не бубнел официально...
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у каждого Сцаря своя (свой )Супрун длолжен быть.. "Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів - Цензор.НЕТ 493
а вообще что хотел сказать Министр нифигаче не ясно бабка на лавочке и то умнее и понятней скажет... и этот человек где то там учился в Америкаъ и Европах..ах-ха-ха... как рынок может сам по себе снизить цену если все РЕГУЛИРОВАНО ГОСУДАРСТВОМ НКРЕКП и если Зеля желает вКонституции закрепить право Президента не только создавать НКРЕКП (оно напоминаю прекращаеь свое существование с 1 января 2020 года) вот и спешит Зеля.. и Главу и всех Членов.. НКРЕКП.... тарифы выставлояются на основе затратного механизма.. цена на побочные товары сырье и услуги НДС... (вот тут бы государство давно могло бы снизить все тарифы коммуналки и цены на продукты питания группа продуктов питания и лекарства убрав НДС вот вам сразу бамц и снижение тарифоф и ценннриков на 20%-15% лекарства а нет дудки несет еврей рассказ про метель и вьюгу...
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хм, а без ндс как будет наполнятся госбюджет?или взамен другие какие то налоги должны вырасти?
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НДС отменить на ЖКХ услуги лекарства опять же группу из 100-200 лекарств.. и продукты питания 3-4 вида колбас макароны молоко сливочное масло гречка, мука растительное масло творог сыр и от общей массы это всгео то 20% и то не будет украдут больше на отмытии и возврате НДС самый криминальный кстати налог в Украине тому за него и держатся в Европе НДС варьируется от 2 до 40% между прочим в зависимости от вида товара и его назначения авто золото брюлики роскошь по максимальной ставке социальные группы по минимальой...
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ну эта частичное отмена ндс как то непонятно будет выглядеть...надо или полностью отменять или оставить, но снизить, например
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согласен ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ А НЕ ЖДАТЬ ПОДФАРТИЛО согласитесь большего бреда трудно и представить....
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тролляка, ты бы вообще тут не отсвечивал особо
UA Підлога Маккартні
Мертвячук это будущий соратник Зе! по коалиции. Можете заскринить!!!
08.07.2019 09:23
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от мені теж стало інтірєсно - шо то за іканаміческій термін такий "подтрафіть"???
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Была нормальная, прозрачная формула: потребляешь мало, до двух тысяч кубов в год-платиш мало, потребляешь больше -платишь больше, и так по всем позициям. Люди экономили , утеплялись, дабы не платить больше,и не становится на "колени" в очереди за унижением, то есть субсидиями. А нет, захотелось олигархату получать денежку прямо из бюджета, и очень не маленькую(мы же в ж.Эвропе, а там тарифи! и клята МеВеФе вымагає!). Славно пошуршали в карманах украинцев, только злопамятные и "дурные" не вняли сказочникам и послали на выборах их сами знаете куда. Ну и по теме: НОВЫЕ, не будьте жадными сказочниками, будьте патриотами разума, обеспечте себе и своим семьям спокойное и нормальное будущее в Украине, а не сытую шакалью жизнь в теплых странах.
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хватит лекции читать - делайте или - идите лесом - хватит обещаний и "умных слов" - только дела - когда и на сколько
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подфартить???, когда ЖКХ - это естественные монополии???, "дядя пьетя, ты дурак??" (С)...
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Гений экономики...наверное отличником в Трускавце был.....
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Ему подфартило, первым нашел лося на картинке...
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ну шо, свыни, мародеры, барыги? а вы обещали на отопительный сезон 140000, вроде мвф требуе, готовьтесь к походам в прокуратуру и на нары,
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Слуги тільки розглагольствують про те що може бути. Давай результат, а не бла-бла.
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Это пипец ! С такой властью Украину не спасите ! Что бы снизить тарифы на ЖКХ , для того не нужно инвестировать в ЖКХ , а достаточно фарта ? Это даже не дно ! Это уже днище !
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не спорь с проффессором, ему виднее "Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів - Цензор.НЕТ 4787
Тимофей Сергеевич Милованов (Тимофій Сергійович Милованов; род. 18[1] марта 1975, Киев) - украинский экономист, специалист в области макроэкономики и теории игр[2]. Доктор философии (2004), почётный президент Киевской школы экономики (Київська школа економіки[uk]), профессор Питтсбургского университета (США). Заместитель главы Совета Нацбанка Украины (с 2016). Министр экономического развития и торговли Украины с 29 августа 2019 г.
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Я боюсь что вам тоже до него далеко, чтобы оценочные суждения выводить))
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чтоб оценочные суждения выводить ума не надо--весь форум цензора так и кишит всевозможнными экспердами, многие из них, такое впечатление, просто из дурки вещают
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Инвистиции не помогут разворуют.Вернуть народу украинский газ а не гонять его в дюсельдорф и обратно по бумагам повышая цену в разы.
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Мда-ааа, "подфартило" зєбілам з такими "слугами". Ще трохи і за комунальні послуги зєбілам ці праффєсіанали будуть ще і доплачувати ..😕😕😕
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Если верить приметам...то зима будет холодная....новый премьерминистр летом в шубе.... "Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів - Цензор.НЕТ 1895
"Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів - Цензор.НЕТ 6193
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Кому с Зеленским подфартило так это Соросу. Зе уже объявили о снятии моратория на продажу земли и масштабную приватизацию. Только взяли власть сразу принялись страну разбазаривать.
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Люблю смотреть как порохоботы раньше выли в исступлении что тарифы понижать нельзя, это повлияет на армию, мову и виру, а в итоге первые стучат кулачками и требуют понизить тарифы уже у новой власти "Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів - Цензор.НЕТ 1136
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понизить тарифы без ущерба невозможно, вот нам и интересно в ущерб чего зеленая шмаркля их будет понижать и как вы будете выть, когда этот самый ущерб куснет вас в необразованные джопки.
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Так чего же именно вы сейчас постоянно требуете их понизить? Что не новость про тарифы - "Зеленский, давай понижай, ты обящал!"
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как чего? стебемся, конечно! я например не учитель, но зп4000$ буду вам припоминать еще долго. вспомни как вы, *******, требовали ато за 2 недели закончить после того как она переросла в полномасштабную войну. не дошло до сих пор что мы просто ролями поменялись, теперь мы борцы со злочинным режимом, а вы холуи власти на бюджетном подсосе. привыкай!
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Они то 5 лет собирались....но вот получилось только на газ в 11 раз, а тарифы в среднем в 8 раз....но они то так хотели снизить.
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так что если у зебобиков будут вопросы по снижению тарифов всегда можно ответить:
извините пацанчики не подфартило вам, мы бюджетные бабки на черное поставили, а выпало зеро, так что без обид...
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"Сейчас конъюнктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку", - заявил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3146080
чет я не понял, если не подфартит, то будет кризис???и что тогда?
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Игрок? Подфартить это кредо КабМина??? Охренеть прохфессионалы собрались....Так может по центру в зале заседаний рулетку поставить. Не пошла игра....расходятся до завтрашнего дня.........работнички. Максимум год этим терпилам-фунтам.
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Один маленький вопрос этом новому министру! А КТО БУДЕТ РЕШАТЬ КТО У НАС БОГАТЫЙ А КТО БЕДНЫЙ А?!! Наверно чинуши будут решать да, ну тогда 28 летний опыт Украинцев четко им говорит как чинуши будут решать!!
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Все маетки и люкс авто записаны на тёщ, бабушек 1920-ых годов рождения...они же пенсионеры и малоимущие. Как у Луценко..домик 900 кв.м...на тестя дальнобойщика 18 лет на пенсии.....
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само собой, поэтому мне и смешно когда новая власть ходит по старым граблям и рассказывает что это новое решение!
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Для них новое...они для себя открыли....прохфессионалы ***.
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Теперь покупать уголь у страны-агрессора будет государственная структура через структуры, подконтрольные Коломойскому. Государственный оператор ТЭC компания "Центроенерго" (которую тихо и аккуратно заняли люди Коломойского.) подписала договор на поставку угля из России на сумму 400 миллионов гривен через ТОО "Нафта Форс", основатель и директор которого имеет непосредственное отношение к группе "Приват", контролируемой Коломойским.
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Шо блеет это чмо? Тарифы были завышены искусственно - 900% это как? Теперь нам новая команда впаривает, что искусственно завышенные тарифы есть рыночные и надо приложить неимоверные усилия, титанические прямо - напрячь сильно весь свой мозг, шоб тарифы снизить и то надо дождаться благоприятных прогнозов погоды. ****, очередное коррумпированное быдло у власти, которое так же как и попэрэдныки считает, что народ тупое быдло и не бельмеса не понимает. Доколе народ?
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Ну хорошо , сейчас то фартит , а шо будете делать когда коньюктура изменится , когда фарт закончится "Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів - Цензор.НЕТ 2157 .. ??

С ужасом думаю что было бы , приди слуги к власти в 2014 г . Когда фарта не было . Небыло армии , а война только началась ,, небыло денег в казне , газ был в два раза дороже и т.д. !!
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У нас оказывается министр фарта появился.Завтра будет на ромашке гадать.Все что надо знать ему о тарифах. Заменили украинский газ дюсеельдорфом + и на уши спагети вешают.
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Снижение тарифов - жестокая игра,
Снижение тарифов - дожить бы до утра.
Так выпьем без остатка
За всех шампань со льда.

Ставки сделаны, ставки сделаны,
Ставки сделаны, господа!
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..если кто не в курсе, одной категории избирателей уже неподфартило - стоимость проезда в электричке (с последнего проезда пару недель назад) "оптимизировалась" с 16 грн до 23 грн.. некоторые зебилы-оптимисты слегка в шоке.. правда они и так не особо платили, стараясь прошмыгнуть зЕйцами, но всё-таки.. - и сейчас они лихорадочно "складывают дваждыдва-четыре" - и шото у них не сходится..)
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У них весь фарт в дюсельдорфе но газ для ЖКХ в Украине. То же и с хлебом скоро будет и
совсем остальным.Вектор реформ у них такой вырисовывается.
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Может жениться, не значит что женится))) "могут" снизиться, не значит что снизятся, а если и снизятся, то на несущественные копейки, мы такое уже проходили не раз. Сначала мизерное снижение, потом повышение в разы. Хватит! С нашими владельцами енергоресурсов и законами, которые напринимали свиньи и прочие животные, ни о каком рынке не может быть и речи. Только жёсткий административный кулак может привести их в чувство! Власть не должна молча наблюдать, не для этого их посадили в мягкие кресла министров!
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так не получицооо..тавагищ умеет это делать иначе...к примеру так,как для трускавецких учеников в своей школе,,,которые его , в знак благодарности в Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пихнули...
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по-моему нам всем подфартило не хило..
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Порохоботы ждут от Милована снижения тарифов и улучшения бизнес условий , Пепа кстати до сих пор ищет Лося на картинках .
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не, це не фарт, фарт - это когда тарифы взлетают процентов на 100 или 200, при пете такого бардака не було
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Да, скажу своё сугубо личное мнение ,если тарифы снижены не будут ,при чём значительно , то Зеленского могут ждать большие неприятности и до конца своего президентского срока он может и не досидеть ,так-как желающих выбить из под него стул ой как много а люди ой какие сейчас злые ...
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"Якщо за два місяці немає натяку на зниження тарифів, то значить, що щось не так. Це означає, що хтось все ще сподівається на цьому заробити", - заявила лідер "Батьківщини". https://www.rbc.ua/ukr/news/timoshenko-trebuet-nakazaniya-nezakonnoe-1563472604.html
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