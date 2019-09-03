 "Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити", - Милованов про зниження тарифів

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов пояснив, як комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну в їхнє формування. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Зараз кон'юнктура ринку така, що може підфартити. Так воно і буде, що знизяться тарифи. Якщо цього не буде, завтра буде криза, і ми до неї будемо не готові, то ми будемо говорити про таргетовану підтримку тих, кому це потрібно. Багаті люди мають платити справжню ціну, люди, які мають отримувати підтримку, будуть отримувати підтримку", - заявив міністр.
За його словами, для цього потрібно підвищувати енергоефективність, тобто зменшувати попит, нарощувати виробництво і намагатися зробити ринок максимально ефективним.
"Тут завжди усього три інструменти", - резюмував він.
а вообще что хотел сказать Министр нифигаче не ясно бабка на лавочке и то умнее и понятней скажет... и этот человек где то там учился в Америкаъ и Европах..ах-ха-ха... как рынок может сам по себе снизить цену если все РЕГУЛИРОВАНО ГОСУДАРСТВОМ НКРЕКП и если Зеля желает вКонституции закрепить право Президента не только создавать НКРЕКП (оно напоминаю прекращаеь свое существование с 1 января 2020 года) вот и спешит Зеля.. и Главу и всех Членов.. НКРЕКП.... тарифы выставлояются на основе затратного механизма.. цена на побочные товары сырье и услуги НДС... (вот тут бы государство давно могло бы снизить все тарифы коммуналки и цены на продукты питания группа продуктов питания и лекарства убрав НДС вот вам сразу бамц и снижение тарифоф и ценннриков на 20%-15% лекарства а нет дудки несет еврей рассказ про метель и вьюгу...
UA Підлога Маккартні
Мертвячук это будущий соратник Зе! по коалиции. Можете заскринить!!!
08.07.2019 09:23
Тимофей Сергеевич Милованов (Тимофій Сергійович Милованов; род. 18[1] марта 1975, Киев) - украинский экономист, специалист в области макроэкономики и теории игр[2]. Доктор философии (2004), почётный президент Киевской школы экономики (Київська школа економіки[uk]), профессор Питтсбургского университета (США). Заместитель главы Совета Нацбанка Украины (с 2016). Министр экономического развития и торговли Украины с 29 августа 2019 г.
извините пацанчики не подфартило вам, мы бюджетные бабки на черное поставили, а выпало зеро, так что без обид...
чет я не понял, если не подфартит, то будет кризис???и что тогда?
С ужасом думаю что было бы , приди слуги к власти в 2014 г . Когда фарта не было . Небыло армии , а война только началась ,, небыло денег в казне , газ был в два раза дороже и т.д. !!
Снижение тарифов - дожить бы до утра.
Так выпьем без остатка
За всех шампань со льда.
Ставки сделаны, ставки сделаны,
Ставки сделаны, господа!
совсем остальным.Вектор реформ у них такой вырисовывается.