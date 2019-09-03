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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2475) Київ (6443)

 Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

2 вересня в Києві на мосту Патона сталася серйозна ДТП. Audi на великій швидкості влетів у автомобіль Volkswagen, що їхав назустріч. Унаслідок аварії постраждали три людини, а двигун однієї з машин вилетів на проїжджу частину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Информатор".

Двох водіїв і дівчину-пасажира Audi госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За попередніми даними від поліції, Audi на великій швидкості їхала по мосту Патона в сторону правого берега. Назустріч їй по реверсивній смузі руху їхав Volkswagen. Не встигнувши загальмувати і не розминувшись, машини зіткнулися лоб в лоб.

Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих 01

Audi повністю розбита. Удар був настільки сильним, що в автомобіля вилетів двигун. В салоні машини багато крові. Попередньо, в Audi їхали хлопець і дівчина.

Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих 02

Водієві Volkswagen пощастило трохи більше. За даними очевидців, він був у свідомості, коли на місце аварії приїхала швидка. Однак машина також серйозно розбита, особливо передня частина.

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Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих 03

На стеклах Audi була наклеєна реклама сторінки в Instagram. Імовірно, акаунт належить потерпілому водієві. На сторінці хлопця багато фотографій з даними авто, а також є відео, на якому він мчить по Києву на високій швидкості. Однак чи був він за кермом у момент ДТП, поки не відомо.

Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих 04

Як зазначає видання, через кілька годин після ДТП сторінку хлопця в Instagram видалили.

Машини розкидало по протилежних сторонах дороги. Через це на мосту Патона утворилася серйозна пробка. На місці аварії працювали два наряди патрульної поліції і медики швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

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Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих 05
Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих 06
Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих 07
Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих 08
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146079
 
   
 Топ коментарі
 
Реверсивные полосы - это не для наших водил. Ставьте там отбойник на полметра минимум.
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тоже видел, правда на Антикоре..
этот гаденыш - конкретный убийца!
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ты посмотри видео, этого сученыша...
он в "шахматы" на дороге играл постоянно..
таких идиотов, а по сути убийц, ничего не остановит..
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Ох ты ж етить колотить. Раз такая новость на цензоре про дтп, знач в аварии участвует евробляхер
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вбейте в Ютуб "KIEVRACER" там все такие дебилы гоняют по Киеву ,в том числе и этот ушлепок. Уроды создают ад для водителей на бориспольской трассе.
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Надеюсь видео сохранилось и выложит в инстаграмм в назидание другим дебилам. Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших - Цензор.НЕТ 8672
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Столько уже разных видео в сети, не работает это ни на кого.
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Нефиг по реверсу гонять)
К тому же он работает как разделительная полоса, по нему нельзя ехать не в одну не во вторую сторону
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Реверсивные полосы - это не для наших водил. Ставьте там отбойник на полметра минимум.
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ты посмотри видео, этого сученыша...
он в "шахматы" на дороге играл постоянно..
таких идиотов, а по сути убийц, ничего не остановит..
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Але краще нехай його зупиняє відбійник, ніж інша машина.
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Этот тип за рулем не водила, а обезьяна с гранатой...Себя угробил и еще двух человек..
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Там, здається, індикація не працює.
Кияни знають, що вранці до десятої години реверсивна смуга працює в бік правого берегу, а з десятої ранку до другої години дня вона не працювала для всіх. А потім - у бік лівого берегу.
Але якщо немає індикації (хрестика або стрілочки), то як визначити, тим більше, якщо хтось звик їздити виключно у лівій смузі? Це погана звичка.
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Придёт в себя нащёлкает. "Я и капельница", "Я и пакет сока", "Медсестра и какой-то мужик", "Бл111!!!, кто-то не смыл за собой".
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психиатр, выдававший дебилу справку, надеюсь попадет на такого же.
ехал себе мужик, и тут в него влетают обезьяны, весело фоткающиеся на большой скорости

\\\\Как отмечает издание, через несколько часов после ДТП страницу парня в Instagram удалили. Источник: https://censor.net.ua/n3146079\\\\\\\

В суде это говно будет с непонимающим видом мямлить и скулить. А после суда, как Толстошеев - опять с хихиканьем фотографироваться и собирать "лайки".
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В интаграмме у него веселые видео, как он наваливает. Честно говоря удивлен двумя вещами, как хорошо держит ТТ дорогу в дождь(на видео месячной давности, с его инсты) и как можно быть таким межгалактическим долбодятлом
Да и вот интересные фото, хотя тут хоть с Бориспольской, а не с центра города
Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих - Цензор.НЕТ 4017
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тоже видел, правда на Антикоре..
этот гаденыш - конкретный убийца!
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Для фантазеров типо китайцы и тд бьются, а немцы нет ! Все бьется в хлам , спасают ремни , подушки и случай . Кто то скажет у меня Вольво и мне не страшно , ню-ню ..
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Мдя, скорость в Киеве никто не контролирует .
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исходя из развешенных в ауди простынях, как жентельмен, он теперь просто обязан на этой женчине жениться!
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И себе и людям горе наделал, долетался идиот
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На ДТП ЮА в Инстаграм все видео этого ушлёпка,ездившего 200 километров в час по городу все выложили....
Есть видео где по набережному шоссе он мчит со скоростью 185 километров в час...

Так что удаление его страницы из инстаграмм уже ничего не даёт...оно даже в кеше есть
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я ж говорил сто они мнутся ww вообще нетбезопасности никакой уже доказано только японцы и бмв можно выжить ну еще брдм
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Какие японцы,какое бмв? Вольво с нихъ смеется. Япошки вообще из фольги делаются,никакие подушки не помогают,если кузов в гармошку сминается. Есть ролик,где volvo XC70 врезается в лобовую в тягач и водиле volvo хоть бы шо.
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когда посадят в тюрьму тех чиновников что подписали документы на реверсивную полосу да по харошей статье Покушение на убийство группой по сговору
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Надо быть особым рукожопом чтобы полноприводную Ауди Р8 зажатую дифами разбить в городе.
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Если ты TTS от R8 не можешь отличить, тогда все с тобой ясно, эксперт!
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это не р8- это тт-шка... и походу она совсем не для траблов- картоновая...
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"... Детали аварии устанавливают правоохранители. Источник: https://censor.net.ua/n3146079..."
Які там деталі. Все на металолом!!!🤪
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Это чудило гнало ради видео - должна быть и запись феерического финиша.
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в Киеве на всех крупных перекрестках стоят камеры, практически все дороги и мосты тоже, менты все отслеживают кто с какой скоростью едет, могут заранее дать команду патрульной машине чтобы задержать гонщика, но им всем пофиг,

в 14 у самого авакова сына гонки на троещине устраивал, сами патрульные дороги перекрывали чтобы пацаны покататься могли
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вопрос знатокам:
- сколько было бы трупов случись такая ситуация с анусами или тазиками ?
вот-то-то и оно !
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У Фольксвагена тоже вполне может сохраниться видеозапись.
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