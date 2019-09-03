 Audi на великій швидкості врізався у Volkswagen на мосту Патона в Києві: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Информатор".
Двох водіїв і дівчину-пасажира Audi госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
За попередніми даними від поліції, Audi на великій швидкості їхала по мосту Патона в сторону правого берега. Назустріч їй по реверсивній смузі руху їхав Volkswagen. Не встигнувши загальмувати і не розминувшись, машини зіткнулися лоб в лоб.
Audi повністю розбита. Удар був настільки сильним, що в автомобіля вилетів двигун. В салоні машини багато крові. Попередньо, в Audi їхали хлопець і дівчина.
Водієві Volkswagen пощастило трохи більше. За даними очевидців, він був у свідомості, коли на місце аварії приїхала швидка. Однак машина також серйозно розбита, особливо передня частина.
На стеклах Audi була наклеєна реклама сторінки в Instagram. Імовірно, акаунт належить потерпілому водієві. На сторінці хлопця багато фотографій з даними авто, а також є відео, на якому він мчить по Києву на високій швидкості. Однак чи був він за кермом у момент ДТП, поки не відомо.
Як зазначає видання, через кілька годин після ДТП сторінку хлопця в Instagram видалили.
Машини розкидало по протилежних сторонах дороги. Через це на мосту Патона утворилася серйозна пробка. На місці аварії працювали два наряди патрульної поліції і медики швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.
К тому же он работает как разделительная полоса, по нему нельзя ехать не в одну не во вторую сторону
он в "шахматы" на дороге играл постоянно..
таких идиотов, а по сути убийц, ничего не остановит..
Кияни знають, що вранці до десятої години реверсивна смуга працює в бік правого берегу, а з десятої ранку до другої години дня вона не працювала для всіх. А потім - у бік лівого берегу.
Але якщо немає індикації (хрестика або стрілочки), то як визначити, тим більше, якщо хтось звик їздити виключно у лівій смузі? Це погана звичка.
ехал себе мужик, и тут в него влетают обезьяны, весело фоткающиеся на большой скорости
\\\\Как отмечает издание, через несколько часов после ДТП страницу парня в Instagram удалили. Источник: https://censor.net.ua/n3146079\\\\\\\
В суде это говно будет с непонимающим видом мямлить и скулить. А после суда, как Толстошеев - опять с хихиканьем фотографироваться и собирать "лайки".
Да и вот интересные фото, хотя тут хоть с Бориспольской, а не с центра города
этот гаденыш - конкретный убийца!
Есть видео где по набережному шоссе он мчит со скоростью 185 километров в час...
Так что удаление его страницы из инстаграмм уже ничего не даёт...оно даже в кеше есть
Які там деталі. Все на металолом!!!🤪
в 14 у самого авакова сына гонки на троещине устраивал, сами патрульные дороги перекрывали чтобы пацаны покататься могли
- сколько было бы трупов случись такая ситуация с анусами или тазиками ?
вот-то-то и оно !