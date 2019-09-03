 Масове отруєння шаурмою в Одеській області: в лікарні залишаються 18 осіб, серед них четверо дітей, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Протягом 1-2 вересня в міську інфекційну лікарню м. Одеса з підозрою на харчове отруєння було госпіталізовано 30 осіб (з них 5 дітей), які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району", - сказано в повідомленні.
Заззначається, що станом на 7:00 3 вересня в лікарні залишаються 18 осіб, з них четверо дітей.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
😁
-Пронесло!
кавказцы неплохо потчуют скрепаков. это шоб бабы рожали побольше пушмяса
Все поступки селеной сопли - пустой популизм.
Ведь вас же, ЗЕбобики, предупреждали?
Ведь вас же предупреждали?
Не послушали?
ДРИЩИТЕ ТОГДА ТЕПЕРЬ!
И ЗЕ давно пора удрать,
Но Бенин интерес ему превыше,
Умри, паяц, но денежек награбь!
Влияние Чернобыля на мозги стало сказываться?
В одном магазине видел замороженные, а в другом возле школы, продают с витрины, и по желанию разогревают. ОТравлений в этой школе не было .