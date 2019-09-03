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Все про:Одеська область (1064) отруєння (650) ДСНС (2052)

 Масове отруєння шаурмою в Одеській області: в лікарні залишаються 18 осіб, серед них четверо дітей, - ДСНС

В інфекційній лікарні Одеси залишаються 18 осіб, які отруїлися шаурмою в с. Авангард Овідіопольського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Протягом 1-2 вересня в міську інфекційну лікарню м. Одеса з підозрою на харчове отруєння було госпіталізовано 30 осіб (з них 5 дітей), які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району", - сказано в повідомленні.

Заззначається, що станом на 7:00 3 вересня в лікарні залишаються 18 осіб, з них четверо дітей.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146077
 
 
 Топ коментарі
 
Трое в лодке не стесняясь собаки. Масове отруєння шаурмою в Одеській області: в лікарні залишаються 18 осіб, серед них четверо дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2732
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В шаурме на России раз даже нашли...... Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8641 сперму
кавказцы неплохо потчуют скрепаков. это шоб бабы рожали побольше пушмяса Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9142
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-Ну як шаурма? Не отруївся?
-Пронесло! Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4427
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Пойду сегодня в обед у люлякубабов, пожалуй, тоже куплю себе шаурмычку. Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2170
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Та не, я пошутил, я у люлякебабов в ларьках никогда не покупаю. Только в стационарных кафешках. Где чистота и порядок. Еще ни разу не травился шаурмой, даже диареи легкой не было. Интересно что бы по поводу шаурмы сказала пані Супрун
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ей только идею для высера подай.те - накалякает обширный постик о полезности и/или вредности данного блюда)
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-Ну як шаурма? Не отруївся?
-Пронесло! Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4427
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Откуда ты знаешь что там чистота и порядок? В зале да, в пищеблок тебя не пустят. Нужно ставить вопрос перед властью, чтобы навела порядок с этим, потому что Гройсман в свое время отменил все проверки и в пунктах общественного питания творится ужас.
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люляки баб в шаурмычке? не шаурмычка, а притон какой то )
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люлякебабы это продавцов я так называю. Индусы, которые приехали на учобу, но не выучились пошли работать в ларек Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7920
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ОБЪЯВЛЕНИЕ: "В шашлычную "У Ашота" срочно требуются шаурмисты и бастурматоры!!!"
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Думаю що це якийсь новій молодіжний челендж.
Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8658
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В шаурме на России раз даже нашли...... Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8641 сперму
кавказцы неплохо потчуют скрепаков. это шоб бабы рожали побольше пушмяса Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9142
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так бабы эту шаурму не для еды покупают? Масове отруєння шаурмою в Одеській області: в лікарні залишаються 18 осіб, серед них четверо дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4022
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это еще что. в Параше на полном серьезе ватная самка утверждала шо ее дочь "залетела" в Турции, так как турки в бассейн сделали то же что и кавказцы в шаурму. там просто умом не понять ватных ублюдков.
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Нада быть полным зебилом, что бы верить, что Зе! давится шаурмой. Это все показуха на камеру. Отгрыз, если отгрыз кусок - чувырнло на заднем плане. А шаурму они потом скормили собаке. Ведь дидуктивный мето Шерлока Холмса мне подсказывает, что что-то нитак с этой фоткой. Людей четверо, а шаурма одна. Странно, вам не кажется?
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архетипичная фота. шаурма как пятый элемент, квинтэссенция всех обох чотырох. хотя по классике, одна из четырёх должна быть сестра либідь. но не вкусил от хлеба это точно, при таком прикусе, щоки должны быть как у хомяка.
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Ну ща полетит на вентилятор. Зе! + шаурма + Труханов + рояль + ....
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Рефлексия шоколадных говноедов предсказуема.
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ЗЕбобики не стоит повторять за зеленой соплей, не стоит.
Все поступки селеной сопли - пустой популизм.
Ведь вас же, ЗЕбобики, предупреждали?
Ведь вас же предупреждали?
Не послушали?
ДРИЩИТЕ ТОГДА ТЕПЕРЬ!
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Життя вчить, що зловживання аналом Г+Г може нанести шкоду здоров'ю . Вчора - "слуга урода", сьогодні - "шаурма". Цікаво, а що завтра очікувати зєбілоїдам від споживання цього "продукту" життєдіяльності ?
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Зебобики решили как Харант шаурмы навернуть, а там собачка несвежая попалась. Какая досада! Масове отруєння шаурмою в Одеській області: в лікарні залишаються 18 осіб, серед них четверо дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9096
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Картечь ложится ближе, ближе
И ЗЕ давно пора удрать,
Но Бенин интерес ему превыше,
Умри, паяц, но денежек награбь!
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Покупайте шаурму только в сетевой шаурмятне Зеленского.
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Всегда удивляло - как в принципе можно жрать это дерьмо в этих гныдныках (кормить ЭТИМ детей вообще за гранью)? Плюс эрзац-кофе в бумажных стаканчиках, вонючая сигарета, а также мобилка, прижатая к плечу ухом...
Влияние Чернобыля на мозги стало сказываться?
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Жрете всякую херню, а потом срете, придурков по другому не научишь.
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Не иначе киевская хунта, не добитая Портновым, отравила, она никого не жалеет, даже детей, то разопнут, то шаурмой отравит и туристический бренд тоже травит...
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Так хорошо научился шаурму дома делать, что даже траванулся пару раз (с) Масове отруєння шаурмою в Одеській області: в лікарні залишаються 18 осіб, серед них четверо дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 59
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Колись у Львові,у Жовтневому Проїзді (тепер Проїзд Крива Липа) продавали пиріжки...Готували з субпродуктів м"ясокомбінату,вартість була три копійки...Кожен день,з дванадцятої до другої,завжди черга - і ніхто ніколи не отруювався...Ті,які в тій черзі стояли давно стали власниками ресторацій,різмаїтих бізнесів - але до цього часу з ніжністю згадують про "тошнотіки",від яких ніколи нікого не нудило...Так от питання - на фіга нам оті всі шаурми з їх хитровиграними чорнявими продацями?..Може,обмежимось чебуреками зі всієї східної кухні,там все таки термічна обробка?..
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а в кривом роге эти пирожки, в смысле такие же, с ливером, были по 4 копейки.... но это было давно ))))))))))))
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А в Кропивницком есть такие пирожки. После микроволновки, горячие и запах .м-м.
В одном магазине видел замороженные, а в другом возле школы, продают с витрины, и по желанию разогревают. ОТравлений в этой школе не было . Масове отруєння шаурмою в Одеській області: в лікарні залишаються 18 осіб, серед них четверо дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3797
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Эти люди покупают детям шаурму... Мда, а еще чего-то хотят от жизни и правительства.
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акции одесской шаурмы по ходу взлетят на форексе
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Пля, чому так невчасно, не могли раніше?
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Пока нет судов это будет повторяться снова и снова.
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