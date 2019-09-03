 Масове отруєння шаурмою в Одеській області: в лікарні залишаються 18 осіб, серед них четверо дітей, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Протягом 1-2 вересня в міську інфекційну лікарню м. Одеса з підозрою на харчове отруєння було госпіталізовано 30 осіб (з них 5 дітей), які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району", - сказано в повідомленні.

Заззначається, що станом на 7:00 3 вересня в лікарні залишаються 18 осіб, з них четверо дітей.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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