 Рада сьогодні планує скасувати недоторканність і направити в КС сім законопроєктів

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Планується, що під час відкриття сесії присягу на вірність українському народові складуть п’ятеро народних депутатів від партії "Слуга народу", які ввійдуть до парламенту замість новопризначених урядовців - це Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина та Ольга Руденко.
Після цього Верховна Рада планує взятися за друге читання законопроєкту № 7203, що передбачає скасування депутатської недоторканності, який КСУ 19 червня 2018 року визнав конституційним.
Відповідно до чинного законодавства після ухвалення у першому читанні законопроєкт, що вносить зміни до Конституції, має підтримати на наступній сесії конституційна більшість у щонайменше 300 голосів.
Далі парламентарії планують включити до порядку денного та направити Конституційного Суду для отримання висновку ще сім президентських законопроєктів, які стосуються внесення змін до Конституції. Це, зокрема, проєкти законів №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії), №1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань)", №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)", №1016 "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)". Крім того, до їх числа належать законопроєкти №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)", №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)" і №1028 "Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)".
Тепер настав час все виправити та покарати баригу з його прихвоснями.
Немає бажання робити перерегістрацію.
ВЫ - балабол
Виборчий кодекс з відкритими списками, ухвалений Верховною Радою VIII скликання, досі не підписаний Президентом, і він "не для України".
Таку думку висловив так званий "перший заступник голови фракції "слуга наріду"" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Цензор.нет".
"Він (Виборчий кодекс - ред.) же не підписаний. І він такий - більше для Нідерландів, а не для України", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде "слуга наріду" змінювати Виборчий кодекс.
Да вы я смотрю мега мозг
Кем работете? Наверняка вантажником огірків?))))))
Народовладдя через референдуми"
З ПРОГРАМИ ЗЕБЄНІ.
А шо там з референдумами?
Я наприклад також підтримую цю ідею.
Інакше як можна запроваджувати якесь електронне голосування чи референдум?
Та і з різними злочинцями стане легше боротись.
Гумор такий? Не кажучи вже про технічні фокуси (яких є сотні), бомжі теж мають паспорти.
1. Повна офіційна назва вашого "центру"?
2. Адреса реєстрації?
3. Прізвище керівника?
Бе-ме? До побачення.
Тому перед прийняттям Закону №7203 рекомендуємо мати при собі противогази-можлива хімічна атака.
Будєм посмотрєть