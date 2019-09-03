 Рада сьогодні планує скасувати недоторканність і направити в КС сім законопроєктів

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Планується, що під час відкриття сесії присягу на вірність українському народові складуть п’ятеро народних депутатів від партії "Слуга народу", які ввійдуть до парламенту замість новопризначених урядовців - це Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина та Ольга Руденко.

Після цього Верховна Рада планує взятися за друге читання законопроєкту № 7203, що передбачає скасування депутатської недоторканності, який КСУ 19 червня 2018 року визнав конституційним.

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Відповідно до чинного законодавства після ухвалення у першому читанні законопроєкт, що вносить зміни до Конституції, має підтримати на наступній сесії конституційна більшість у щонайменше 300 голосів.

Далі парламентарії планують включити до порядку денного та направити Конституційного Суду для отримання висновку ще сім президентських законопроєктів, які стосуються внесення змін до Конституції. Це, зокрема, проєкти законів №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії), №1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань)", №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)", №1016 "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)". Крім того, до їх числа належать законопроєкти №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)", №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)" і №1028 "Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)".