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 Політика України
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Все про:ВР (5549) Конституція (293) недоторканність (437)

 Рада сьогодні планує скасувати недоторканність і направити в КС сім законопроєктів

Верховна Рада IX скликання, друга сесія якої відкриється сьогодні, планує прийняти в другому читанні законопроєкт про скасування недоторканності народних депутатів, а також направити в КС сім законопроєктів про внесення змін до Основного закону.

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Планується, що під час відкриття сесії присягу на вірність українському народові складуть п’ятеро народних депутатів від партії "Слуга народу", які ввійдуть до парламенту замість новопризначених урядовців - це Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина та Ольга Руденко.

Після цього Верховна Рада планує взятися за друге читання законопроєкту № 7203, що передбачає скасування депутатської недоторканності, який КСУ 19 червня 2018 року визнав конституційним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" і "ЄС" пропонують змінити текст законопроекту про позбавлення недоторканності нардепів

Відповідно до чинного законодавства після ухвалення у першому читанні законопроєкт, що вносить зміни до Конституції, має підтримати на наступній сесії конституційна більшість у щонайменше 300 голосів.

Далі парламентарії планують включити до порядку денного та направити Конституційного Суду для отримання висновку ще сім президентських законопроєктів, які стосуються внесення змін до Конституції. Це, зокрема, проєкти законів №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії), №1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань)", №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)", №1016 "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)". Крім того, до їх числа належать законопроєкти №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)", №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)" і №1028 "Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146076
 
   
 Топ коментарі
 
как там у честертона: "где умный человек прячет лист? - в лесу". так и падла марадерская хотела в раде спрятацца, но нет, не вышло, отторгла его рада!
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ну что, порося? готовся со свинярчуками
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Барига з підбарижниками з 2014 року порушували все що лише можна. І Конституцію, і закони, і регламенти. І - що?
Тепер настав час все виправити та покарати баригу з його прихвоснями.
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Ну все Порошенко. Как только ты выйдешь из зала парламента тебе чекають кайданкы и вояж до сизо Рада сегодня планирует отменить неприкосновенность и направить в КС семь законопроектов - Цензор.НЕТ 2521
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как там у честертона: "где умный человек прячет лист? - в лесу". так и падла марадерская хотела в раде спрятацца, но нет, не вышло, отторгла его рада!
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Пидлога, тролль кремлевский ,не волнуйся, не за горами тюрма и для зеленского за уклонение от уплаты налогов и за узурпацию власти
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Интересненько. Будем посмотреть на это действо.
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Нагодувати всіх "слуг урода" на сніданок одеською шаурмою і позачиняти всі двері. І доки "слуги" не приймуть всі "закони" в туалет їх не випускати 😕
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Закон принимается с нарушениями регламента,его конституционный суд,не тот что сегодня,сможет легко отменить.Сегодня он его поддержит т.к. глава КС бухает с богданом прямо в ложе ВР и это видели все.
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Барига з підбарижниками з 2014 року порушували все що лише можна. І Конституцію, і закони, і регламенти. І - що?
Тепер настав час все виправити та покарати баригу з його прихвоснями.
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А что нарушили конкретно, огласите весь список, пожалуйста...
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Суддя оголосить............ Після проведення розслідування.
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Я можу.............. але за це тут банять.
Немає бажання робити перерегістрацію.
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У зеленых никакого расследования нет. Им плевать на законы, у них основное - это месть.
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ЗЕлефани, вам дзюрять в очі і далі!:



Виборчий кодекс з відкритими списками, ухвалений Верховною Радою VIII скликання, досі не підписаний Президентом, і він "не для України".

Таку думку висловив так званий "перший заступник голови фракції "слуга наріду"" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Цензор.нет".

"Він (Виборчий кодекс - ред.) же не підписаний. І він такий - більше для Нідерландів, а не для України", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде "слуга наріду" змінювати Виборчий кодекс.
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Пёс, копировать законы чужих стран в гугл транслейт - большая работа, но нах никому не нужная. Потому и не подходит
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"Открытые списки" были одним из основных обещаний Зели перед выборами. Типа "заживем по новому".Ну и? Уже и зажили.по новому и лица во власти "все новее и и новее". Одни только вчерашние новости чего стоят. И вообще, уринотерапия в офтальмологии для зебилов оказалась намного полезнее всяких там открытых списков.
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То есть вы всерьез думали что Зеленский сразу с порога на 100% будет опираться на новичков?))))))))
Да вы я смотрю мега мозг Рада сьогодні планує скасувати недоторканність і направити в КС сім законопроєктів - Цензор.НЕТ 4233 Рада сьогодні планує скасувати недоторканність і направити в КС сім законопроєктів - Цензор.НЕТ 6669
Кем работете? Наверняка вантажником огірків?))))))
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Не я конечно понимаю, что для вас, для уборщика в общественной уборной, "открытые списки" - это пустой звук и китайская грамота. Но не меряйте всех по себе.
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А Пєтья сьогодні піде на допит,може вже там і залишеться,на довгі роки))
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Так-так, а шоколадки поділять на усіх спраглих...😀
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пете никак ни одной статьи пришить не могут, все свидетелем зовут. а казалось бы виновен в каждом дтп...
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Пятилетку за три дня! Рвонули з місця в кар"єр, аж підкови відлітають.))
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Слуга народа напоминает кпсс во главе с генсеком зеленским
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ну что, порося? готовся со свинярчуками
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Так он уже в ростов же убежал.
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Интересно а если КС примет решение в разрез желаниям Зе он тоже его распустит?
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"Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми"
З ПРОГРАМИ ЗЕБЄНІ.
А шо там з референдумами?
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а меня одного волнует регистрация мобилок и покупка "симок" по паспорту?
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Ну чому одного?
Я наприклад також підтримую цю ідею.
Інакше як можна запроваджувати якесь електронне голосування чи референдум?
Та і з різними злочинцями стане легше боротись.
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>>з різними злочинцями стане легше боротись.<<
Гумор такий? Не кажучи вже про технічні фокуси (яких є сотні), бомжі теж мають паспорти.
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Нет, не только Вас. Тут есть очень интересный момент. Всякие центры Разумкова и прочие агенства по опросам проводили анонимные телефонные опросы по различным вопросам, в тч и по политическим предпочтениям. Кто знает, что за инфа привязана к ответам... Просто после поголовной регистрации симок и особенно IMEI, все єти ответы внезапно перестанут быть анонимными. А ведь даже на Цензоре немало зеботов просто жаждут вживую поиграть в стукачей, чекистов и вертухаев. Вернее, совсем не поиграть. КГБшник ***** такое точно одобрил бы.
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Мені "опитувальники" телефонували здебільшого на квартирний телефон. Хоча й на мобільний були дзвінки. Я відразу ставив запитання:
1. Повна офіційна назва вашого "центру"?

2. Адреса реєстрації?
3. Прізвище керівника?
Бе-ме? До побачення.
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У них голосов не хватит, уже все партии сказали что они против, например Зажиття заявила что будут голосовать только за снятие неприкосновенности с судей и президента а ПЕС требует веницианскую комиссию.
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Хватит - мажоритарщики есть. И бют на подтанцовке
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БЮТ тоже против, правки там хотят внести чтоб до приговора суда депутаты не могли попасть в СИЗО.
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Партии и блоки, члены которых допускали публичные антиукраинские действия или высказывания, не должны получать государственную финансовую поддержку просто потому, что это абсурд! Как может антигосударственная партия получать государственную поддержку?? Вырученные средства отправить на ремонты самых отдалённых школ и на покупку школьных автобусов.
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ВІРЮ, ЩО ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ВІДНОВИТЬ ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ГРОМАДЯН В СУДІ !!! З БОГОМ !!!
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Увага!Увага!Зранку до Парламенту закотили бочку квашеної капусти та бідон свіжого молока!Можливо це попередники зібралися сьогодні пердаки свої рвати.
Тому перед прийняттям Закону №7203 рекомендуємо мати при собі противогази-можлива хімічна атака.
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У петьки-барыги есть шанс не спалиться. Его сегодня вызывают на допрос в ГБР. Голосовать не будет, но в телвизоре размахивая руками, тыкая пальцами и делая трагическую рожу расскажет, что был за, но не так как сделали. Пять лет просрал, падло...
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Вот так то, порохоботики, а как быстро и 5 лет не прошло. И кого учить будете?
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Конечно зебилы пришли на все готовое... что будет через пять лет после зебилов это еще вопрос, ваш предыдущий кумир оставил падающую экономику, разваленную армию и ноли на казначейском счету.
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Принят закон написаный БПП и сказать какие мы молодцы
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Писать одно, а принять другое. БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА.
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Или будет хорошо, через 5 лет, или через год их не будет.
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Не понять вас. Через год их не будет, если через 5 лет не станет хорошо? Это в Трускавце таким временным парадоксам обучают?
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Во какой не понятливый, будут работать, через 5 лет будет хорошо, не будут, через год уже видно будет. Пэтя прозвездел и вот результат 5 лет, а надо было год послушать его и на ..........Кое что за год можно понять, ДОГОНЯЕШЬ. Не делай из себя ДУРНЫКА.
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не верится, что за один день можно принять то, что ждали 30 лет, но...подождеи-с
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а жюлька с петей объединились против этого закона, наверно что то подгорает.
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Обіцянки виборцям про скасування привілеїв та недоторканості роздавали усі кандидати в депутати.
Будєм посмотрєть
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не завидую раПиновичам....вальЦманам и всяким шуХерячам..ДБР возле выхода из ВР тусуется))
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