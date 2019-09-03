 Пристайко запросив Мааса відвідати Донбас: "Німеччина має побачити, заради чого вони 5 років так багато вкладали"

Про це він розповів, коментуючи неформальну зустріч в понеділок в Берліні з Гайко Маасом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мааса офіційно запросив. Домовлялися, що буде не тільки Київ, але й Схід. Пропозиція – подивитися, як виконуються домовленості, наприклад будівництва мосту в Станиці Луганській. Щоби наш друг і партнер Німеччина побачила, заради чого вони всі 5 років так багато вкладали, накладаючи санкції, про які постійно міністру та канцлеру нагадують німецькі підприємства", - сказав Пристайко.

Минулого разу він зустрічався з Маасом у Києві, коли той був з візитом разом з французьким колегою Жаном-Івом ле Дріаном відразу після президентських виборів в Україні.

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"У нас є певна проблема: ми переобтяжені з Німеччиною та Францією питаннями "Нормандського формату" та інколи забуваємо про багато речей, які маємо вирішити з цими країнами", - зазначив Пристайко.

Під час нинішньої неформальної зустрічі сторони намагалися скористатися можливістю для того, щоби обговорити широке коло двосторонніх питаннь, "на які не завжди є час".