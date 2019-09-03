 Пристайко запросив Мааса відвідати Донбас: "Німеччина має побачити, заради чого вони 5 років так багато вкладали"

Про це він розповів, коментуючи неформальну зустріч в понеділок в Берліні з Гайко Маасом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Мааса офіційно запросив. Домовлялися, що буде не тільки Київ, але й Схід. Пропозиція – подивитися, як виконуються домовленості, наприклад будівництва мосту в Станиці Луганській. Щоби наш друг і партнер Німеччина побачила, заради чого вони всі 5 років так багато вкладали, накладаючи санкції, про які постійно міністру та канцлеру нагадують німецькі підприємства", - сказав Пристайко.
Минулого разу він зустрічався з Маасом у Києві, коли той був з візитом разом з французьким колегою Жаном-Івом ле Дріаном відразу після президентських виборів в Україні.
"У нас є певна проблема: ми переобтяжені з Німеччиною та Францією питаннями "Нормандського формату" та інколи забуваємо про багато речей, які маємо вирішити з цими країнами", - зазначив Пристайко.
Під час нинішньої неформальної зустрічі сторони намагалися скористатися можливістю для того, щоби обговорити широке коло двосторонніх питаннь, "на які не завжди є час".
Президент Польши пообещал «выставить счет» Германии за преступления нацистов во время Второй мировой войны
Можно тож попребовать, не, ну а вдруг
Пусть вкдладывают непосредственно туда и там и спрашивают.
Тем более пети и его коррпции там нет.
Все украли еще до санкций.
Поэтому деньги надо давать непосредствено автономии и с нее и спрашивать потом?
Как вам такая идея?
Это у оккупантов автономия,а в Украине это оккупированная территория. Спалился ольгинец в очередной раз ..
Или для твоей тупой методички это слишком сложный текст?
Соглашение с Украиной в лице Кабинета министров они заключать могут а непосредственно с ФРГ почему не могут заключить?
Что бы Киев опять был во всем виноват.
Это же очевидно.
Где деньги?
Деньги украли в Киеве.
Статья 6. Для обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления и центральных и местных органах исполнительной власти по обеспечению развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов.
Инициатива о заключении соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежит соответствующим органам местного самоуправления.
Там идет о санкциях.
Германию много вкладывает вводя санкции.
Грошей еще не давали.
Но собираются все время.
Грошей еще не было но власть марадеров в Киеве все покрала.
Вы донбаситы уже всех достали своими повадками.
Берите гроши непосредственно у Германии и зпнимайтесь.
Или для чего вам автономия : в кокошниках песни петь про суровые годы?
Украина берет деньги и подписывается а потом отдает автономии русского языка и кокошника.
Там деньги разворовываются но виноват в этом Киев.
Надо быть идиотами что бы все время прыгать на эти грабли.
Я выступаю за финансово экономическую автономию а вы за автономию русского языка и кокошника которая прописана в минских безальтернативных соглашениях и закрепляет фактическое положение существовавшее до войны.
Когда Украина подписывалась под кредиты а деньги уходили на вотчину партии регионов и там разворовывались.
Твоя задача - главное внедрить в умы людей термин "автономия" (пусть привыкают), а там дело техники, так ведь? Плохо работаешь, от работодателя выговор получишь))).
P.S. Можешь мне не отвечать и так все ясно.
А так же показать разницу между национальной автономией на которую у народа донбасит нет права и административно териториальной которая как раз и подразумевает самостоятельность в решении финансово экономических вопросов.
Поэтому разговаривайте хоть на китайском языке и носите хоть кимоно.
Но деньги красть не надо и спихивать все на Киев как вы это делаете все годы независимости Украины.
Это просто пожелание))
Поэтому ты почти угадал мою задачу.
так много вкладывали, накладывая санкцииИсточник: https://censor.net.ua/n3146072
Слова Пристайки - не аргумент. Сколько конкретно вложили (потеряли от санкций) немцы и сколько они же вложили, например, в Албанию/Косово, можете сказать? Про черножопых беженцев вообще молчу!
И ведь не только за себя Украина страдает...
Еще кто кому должен...