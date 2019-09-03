EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1304  33
Все про:Німеччина (1264) Пристайко (118) Гайко Маас (84)

 Пристайко запросив Мааса відвідати Донбас: "Німеччина має побачити, заради чого вони 5 років так багато вкладали"

Новий глава МЗС України Вадим Пристайко запросив свого німецького колегу в Україну, щоб показати, заради чого ФРН підтримувала нас останні 5 років.

Про це він розповів, коментуючи неформальну зустріч в понеділок в Берліні з Гайко Маасом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мааса офіційно запросив. Домовлялися, що буде не тільки Київ, але й Схід. Пропозиція – подивитися, як виконуються домовленості, наприклад будівництва мосту в Станиці Луганській. Щоби наш друг і партнер Німеччина побачила, заради чого вони всі 5 років так багато вкладали, накладаючи санкції, про які постійно міністру та канцлеру нагадують німецькі підприємства", - сказав Пристайко.

Минулого разу він зустрічався з Маасом у Києві, коли той був з візитом разом з французьким колегою Жаном-Івом ле Дріаном відразу після президентських виборів в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Певний успіх є, - Пристайко розповів про деталі зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки"

"У нас є певна проблема: ми переобтяжені з Німеччиною та Францією питаннями "Нормандського формату" та інколи забуваємо про багато речей, які маємо вирішити з цими країнами", - зазначив Пристайко.

Під час нинішньої неформальної зустрічі сторони намагалися скористатися можливістю для того, щоби обговорити широке коло двосторонніх питаннь, "на які не завжди є час".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146072
 
   
 Топ коментарі
 
а кончу заспанную он его не пригласит посетить? половина вложенного немецкой в эти годы, то там материализовалась. мог канешно и в испанию пригласить по горах полазить. из них открываеются очаровательные виды на их материализованную в эти же 5 лет вторую половину вложений )
 показати весь коментар
 
Не зрозумів! 😨 Є що показувати і чим хвалитися? То мародер (-и) не все розікрали?????! 😰 Як так?! Канал найчесніших новин "Г+Г" і паблік типу Шарій-ТВ нас переконували у зворотньому. Особливо останні два роки. 😔
 показати весь коментар
 
Чувак, Ной помер. Тебе дезинформували! 😁
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Стесняюсь спросить, а сколько, если не секрет вложила Германия?
 показати весь коментар
 
а кончу заспанную он его не пригласит посетить? половина вложенного немецкой в эти годы, то там материализовалась. мог канешно и в испанию пригласить по горах полазить. из них открываеются очаровательные виды на их материализованную в эти же 5 лет вторую половину вложений )
 показати весь коментар
 
 
Вот вот.
Пусть вкдладывают непосредственно туда и там и спрашивают.
Тем более пети и его коррпции там нет.
 показати весь коментар
 
вообще-то в новости говориться о санкциях....)
 показати весь коментар
 
Да не важно.
Все украли еще до санкций.
Поэтому деньги надо давать непосредствено автономии и с нее и спрашивать потом?
Как вам такая идея?
 показати весь коментар
 
Поэтому деньги надо давать непосредствено автономии и с нее и спрашивать потом?
Это у оккупантов автономия,а в Украине это оккупированная территория. Спалился ольгинец в очередной раз ..
 показати весь коментар
 
 
Олбгинец ты безальтернативные минские соглашения читал?
Или для твоей тупой методички это слишком сложный текст?
 показати весь коментар
 
Какой такой автономии? С кого потом долги спрашивать? Нет уж! Пусть лучше РФ в эту дыру вкладывает. Без возврата.
 показати весь коментар
 
Вот с этой.
Соглашение с Украиной в лице Кабинета министров они заключать могут а непосредственно с ФРГ почему не могут заключить?
Что бы Киев опять был во всем виноват.
Это же очевидно.
Где деньги?
Деньги украли в Киеве.

Статья 6. Для обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления и центральных и местных органах исполнительной власти по обеспечению развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов.

Инициатива о заключении соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежит соответствующим органам местного самоуправления.
 показати весь коментар
 
) а санкции, это уже прошлое. процесс их снятия идёт с самого момента их введения. просто это инерциальная система. нельзя раскрученный даже чуть-чуть маховик, взять от так и вмиг остановить. есть выбег. так и здесь. каждые полгода они подходят к нему глянуть крутиться ли ещё, недовольно пнут его ногой, для вида, причём в сторону противоположную вращению и расходятся ещё на полгода. мировой бизнесь не может так долго терперь такие колоссальные убытки ((.
 показати весь коментар
 
Не зрозумів! 😨 Є що показувати і чим хвалитися? То мародер (-и) не все розікрали?????! 😰 Як так?! Канал найчесніших новин "Г+Г" і паблік типу Шарій-ТВ нас переконували у зворотньому. Особливо останні два роки. 😔
 показати весь коментар
 
 
Чувак смотрел 2 года Шария. Теперь жалеет. 😁
 показати весь коментар
 
Чувак, Ной помер. Тебе дезинформували! 😁
 показати весь коментар
 
 
Та я про наболіле - Пристайко запрошує Мааса на Донбас, щоб показати, куди пішли гроші німців за останні 5 років. Останні 5 років були владою "мародера" за версією зебілів. І вони ж стверджували, що всі гроші йшли у панамські офшори. А тепер один із високопоставлених зебілів розповідає Маасу, що Панама знаходиться на Донбасі?! 😂
 показати весь коментар
 
Какие гроши любезный?
Там идет о санкциях.
Германию много вкладывает вводя санкции.
Грошей еще не давали.
Но собираются все время.
Грошей еще не было но власть марадеров в Киеве все покрала.
Вы донбаситы уже всех достали своими повадками.
Берите гроши непосредственно у Германии и зпнимайтесь.
Или для чего вам автономия : в кокошниках песни петь про суровые годы?
 показати весь коментар
 
 
Схема у них интересная по распилу бабла.
Украина берет деньги и подписывается а потом отдает автономии русского языка и кокошника.
Там деньги разворовываются но виноват в этом Киев.
Надо быть идиотами что бы все время прыгать на эти грабли.
 показати весь коментар
 
 
Слишком часто звучит слово "автономия". Палишься))
 показати весь коментар
 
 
Википедию открой там есть определение этого понятия.
Я выступаю за финансово экономическую автономию а вы за автономию русского языка и кокошника которая прописана в минских безальтернативных соглашениях и закрепляет фактическое положение существовавшее до войны.
Когда Украина подписывалась под кредиты а деньги уходили на вотчину партии регионов и там разворовывались.
 показати весь коментар
 
Где я выступал за какие-либо автономии??? Есть временно окуппированная территория и ничего более.
Твоя задача - главное внедрить в умы людей термин "автономия" (пусть привыкают), а там дело техники, так ведь? Плохо работаешь, от работодателя выговор получишь))).
P.S. Можешь мне не отвечать и так все ясно.
 показати весь коментар
 
 
Моя задача внедрить в умы что термин автономия так же относится к тем особым правам прописанным в безальтернативных минских соглашениях.
А так же показать разницу между национальной автономией на которую у народа донбасит нет права и административно териториальной которая как раз и подразумевает самостоятельность в решении финансово экономических вопросов.
Поэтому разговаривайте хоть на китайском языке и носите хоть кимоно.
Но деньги красть не надо и спихивать все на Киев как вы это делаете все годы независимости Украины.
Это просто пожелание))

Поэтому ты почти угадал мою задачу.
 показати весь коментар
 
А они действительно "так много вкладывали"? Гаспадин Пристайко, наверное, с Косово перепутал...
 показати весь коментар
 
Чукча не читатель?
так много вкладывали, накладывая санкцииИсточник: https://censor.net.ua/n3146072
 показати весь коментар
 
При чем тут чукчи, хлопчик(девочка)? Кстати, весьма достойный народ, мочили кацапетов очень славно!
Слова Пристайки - не аргумент. Сколько конкретно вложили (потеряли от санкций) немцы и сколько они же вложили, например, в Албанию/Косово, можете сказать? Про черножопых беженцев вообще молчу!
И ведь не только за себя Украина страдает...
 показати весь коментар
 
мост стоит миллиарды евро-долларов...так что немцы нам ещё заборгували
 показати весь коментар
 
Украинцы сотни лет ценой десятков миллионов жизней и собственного благополучия охраняли Европу от восточных орд и социальных экпериментов.
Еще кто кому должен...
 показати весь коментар
 
 
так вон оно что, это отвели войска и начали строить мост для отчета перед немцами, а сколько же евро взяли на это строительство, может хватило бы выкупить часть оккупированных территорий и не пришлось бы отводить всу на своей земле?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору