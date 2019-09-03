 Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова

Новий Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з МВФ після виконання умов програми кредитування. Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
За її словами, нова програма з МВФ буде довшою за попередні, однак, імовірно, буде останньою.
"Ми працюємо з МВФ. У нас є формальні місії, які приїжджають обговорити програму або її перегляди. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трохи довшою. Я дуже сподіваюся, ми її називаємо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала й обривала ці програми", - сказала Маркарова.
Міністерка зазначила, завдання України "випуститися з програми", як це вдалося раніше іншим європейським країнам.
"Виконати програму таким чином, щоб економіка перебувала на тому етапі розвитку, коли нам не буде потрібна допомога кредитора. І ми зможемо дійсно жити самі", - заявила Маркарова.
Тимошенко 2008-2009 - $26млрд
2010 - $14млрд
Азиров, 2010-2014 - $19млрд
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И к концу февраля 2014-го новая власть получила в наследство «от папередников» долг в $73,23 млрд
на 1.01.1993 52 244,1 +187.5 +0.36%
на 1.01.1994 52 114,4 -129.7 -0.25%
К.Э. Циолковский
К.И. Циолковский
Это наши министры
купить сало и продать с 30% накрутки ума хватает
при этом его нужно хранить и тд
а купить деньги и продать с 15% накрутки мозгов не хватает
Потому что МВФ требует проводить рыночные реформы, а олигархат они не устраивают, так как делают неконкурентным их сырье и металлолом
Наши олигархи хотели бы жить как в Параше - выкачивать бесконечные ресурсы и вечно править своими холопами, поэтому МВФ это большая угроза олигархату.
Для этого на олигархическом сходняке был разработан проект "зебил"
кто шустро начал, тот будет быстро падать.