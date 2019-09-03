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 Політика України, Економіка
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Все про:кредит (211) МВФ (560) Маркарова (46)

 Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова

Нова програма з МВФ буде довшою за попередні, але, ймовірно, останньою.

Новий Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з МВФ після виконання умов програми кредитування. Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

За її словами, нова програма з МВФ буде довшою за попередні, однак, імовірно, буде останньою.

"Ми працюємо з МВФ. У нас є формальні місії, які приїжджають обговорити програму або її перегляди. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трохи довшою. Я дуже сподіваюся, ми її називаємо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала й обривала ці програми", - сказала Маркарова.

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Міністерка зазначила, завдання України "випуститися з програми", як це вдалося раніше іншим європейським країнам.

"Виконати програму таким чином, щоб економіка перебувала на тому етапі розвитку, коли нам не буде потрібна допомога кредитора. І ми зможемо дійсно жити самі", - заявила Маркарова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146071
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы ребята я так понимаю 20 миллиардов отложенных Порохом вам хватит а шо будет потом ? А потом земелька продадите а потом ? А потом все на историческую родину в Израиль .
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В Израиле концерты квартал 95 тоже востребованы, веть там много людей с рускоговорящей челюстью и рускослышащим ухом Новый Кабмин планирует выпуститься из программы МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1174
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Грустно. Но глобально люди едут в города. И городское население в мире сравнялось с сельским. Не знаю хорошо это или плохо, но это везде.
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баба яга луценциха из трусов выпрыгивала и орала, что через месяц после прихода к власти Зеленского курс будет 1 доллар - 100 гривен... и эта изуродовавшая себя пластикой, снова сидит рядом с диабетиком парашенко...
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Ещё не вечер. Всего 6 дней работает теперешняя Рада. Сегодня продолжат.
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Так ты первый орал что у клована нет полноты власти. Теперь есть. Вот через месяц и посмотрим.
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Правильно. Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6201 Но Порох набрал столько в долг у МВФ, что все равно придется отдавать и отдавать.
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Не Порох, а Юлька в основном. Азаров добавил. А вот Пороху пришлось отдавать, что они набрали.
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Юлька с МВФ не хотела сотрудничать. У нее конфликт был с ними. Представительница МВФ при Юльке демонстративно покинула Украину. Азаров и Янукович тоже не хотели сотрудничать с МВФ. Они брали у России и у Китая. Правда, китайский кредит оформить не успели, а российский успели (3 миллиарда долларов), и что характерно, потратили уже при Порошенко, что совсем уже странно. А Порошенко с МВФ охотно сотрудничал, он хочет в Европарламент и не скрывает этого, а для этого нужно сотрудничать с различными международными организациями и уступать им. РЕФОРМЫ И БЛАГОДАРНОСТИ. ПОРОШЕНКО И ЛАГАРД ОБСУДИЛИ ВЫДЕЛЕНИЕ ТРАНША МВФ
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О,да! по рылу пороха видно скока он наотдавал-в свои защёчные мешки,из которых вам щас и отрыгивает за каждый стакан говна,выплюнутый в сторону зели.А у вас ведь хоть очко играет,а денёг ведь тоже хочется? но вас уже нет-вы батраки будущего соседа януковища.
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Кто там только не набирался Вот и зе команда захотела свой кусочек
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Че, *** дался?
Тимошенко 2008-2009 - $26млрд
2010 - $14млрд
Азиров, 2010-2014 - $19млрд
-------------------------------------------
И к концу февраля 2014-го новая власть получила в наследство «от папередников» долг в $73,23 млрд
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А чого не покажеш, скільки кредитів понабирали "папєрєдніки" у інших кредитних огранізацій під значно вищі проценти, ніж у МВФ? Менш ніж за два роки уряд Юлії Тимошенко позичив в МВФ, Світового банку та у інших кредиторів приблизно $26 млрд. Зокрема, у 2008-2009-му, за новою програмою Stand by Україна отримала від Міжнародного валютного фонду $10,6 млрд. Перший транш - $4,5 млрд у терміновому порядку зарахували до золотовалютних резервів Національного банку. Інші два транші - переказали безпосередньо до бюджету. Як вони були там витрачені - тема окремого дослідження.У 2010-му до цієї суми додалося ще $14 млрд (частину цих коштів позичав ще кабмін Тимошенко, але більшість - уряд Миколи Азарова, який був сформований 11 березня, після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича). У 2011-му ситуація дещо поліпшилася, але до 2013 року все, як-то кажуть, повернулося «на круги своя». В рамках програми співпраці із МВФ Україна отримала два транші - загалом майже $3,4 млрд.Таким чином, на кінець лютого 2014-го нова влада отримала у спадок «від папєрєдніків» борг у $73,23 млрдhttps://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2563889-timosenko-azarov-acenuk-grojsman-hto-bilse-nabrav-borgiv.html
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Юлька не брала, Азаров не брал. Брали Ющенко и Порошенко В общем, сторонники глоаблизма. МВФ глобальная орагнизация Ющенко: Программа МВФ является ключевым элементом антикризисных мер
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Вот и бригада порохожопых ротожопов подтянулась повыть!

Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2502
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Та то ЗЕбіли набігли, щоб їм в очі знов посцяли

Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4296Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4296Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4296Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 727
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Сюмариха уже всю мочу слизала с нестора а петухан? Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2299
Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2656
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Интересное совпадение, сокращение численности населения в Украине совпало с началом сотрудничества с МВФ.
Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1601

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"Земля - колыбель человечества. Но нельзя же вечно жить в колыбели!"
К.Э. Циолковский
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пропонуєте летіти в космос? Ціалковський ніхріна про космос не знав.
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« Надо всем стремиться к тому, чтобы не было несовершенных существ, например насильников, калек, больных, слабоумных, несознательных и т.п. О них должны быть исключительные заботы, но они не должны давать потомства."
К.И. Циолковский
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А вот интересно я про колыбель Циолковского просо помню. А вот ОТКУДА к тебе попала эта цитата?
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Всё правильно! Инвестиции рассп..поделили, перевели их в драгметаллы и вывезли туда, где никто и искать не будет. Можно закрывать проэкт...
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Тут , або дефолт , або розрахунок на продажу кращої землі ізраїльтянам , гіршої решті світу . "Вороні Бог послав шматочок сиру , а дурним українця гарні землі ................... " Мораль одна 73 % !
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БЛ
Это наши министры
купить сало и продать с 30% накрутки ума хватает
при этом его нужно хранить и тд
а купить деньги и продать с 15% накрутки мозгов не хватает
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Ну, коли начнуться виплати репарацій Порошенко, Гонтарєвої, Яценюка виплатою відсотками від ВВП то, брати кредити буде дуже проблематично. Як ти їх будеш повертати, коли все що вище 5% буде йти на виплату.
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Давно пора закончить пагубную привычку барть вдолг, что бы отдавли наши дети! Начатую с легкой руки Кабимном Януковича, когда в этом небыло необходимости.
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Игорь Д А хто буде борги погашати після довгой-довгой програми команди арлекіно? Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3960
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погасят долги всех попредников и прощайте...
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Зенанисты привели к власти зеонистов.
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скільки вумних міністрів фінансових робіт. пля зеля не бачить, ой горе.
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Овощ тоже хотел отказаться от МВФ и начал перекредитовываться в Параше

Потому что МВФ требует проводить рыночные реформы, а олигархат они не устраивают, так как делают неконкурентным их сырье и металлолом
Наши олигархи хотели бы жить как в Параше - выкачивать бесконечные ресурсы и вечно править своими холопами, поэтому МВФ это большая угроза олигархату.

Для этого на олигархическом сходняке был разработан проект "зебил"
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видели мы эти рыночные "реформы" от порошенко, кроме воровства ничего не получилось.
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глазастый ты наш - всевидящее око и всеслышащее ухо. лично со свечкой стоял. реформы идут во всех странах медленно и туго - в Польше 20 лет, в Балтии после совка и с огромной помощью Скандинавии 15-20 лет. а эти зеленые и зрадофилы хотят все пинком - тут и сразу. примитивные создания.
кто шустро начал, тот будет быстро падать.
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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Коломойский понимет, что МВФ не даст ему прибрать к рукам Приватбанк и другие ценные предприятия. МВФ заставляет принимать антикоррупционные законы, которые нашим олигархам очень мешают.
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При чем тут Коломойский? Предлагают вернуть долги и распрощаться, как все нормальне люди.
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только что парламент 372 голосами отменил деп. неприкосновенность. это люди дела, а те имитаторы.
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