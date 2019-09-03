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 Політика України
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Все про:МЗС (1870) нормандська четвірка (543) Пристайко (118)

 Певний успіх є, - Пристайко розповів про деталі зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки"

На зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників, яка відбулася в понеділок у Берліні, йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, який виступав саме в ролі радника президента, українським журналістам після завершення майже 8-годинних переговорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані ближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів", - сказав Пристайко, зауваживши, що деталі, за домовленістю всіх 4 сторін, він розкрити не може.

Утім, серед конкретних речей, яких потрібно досягти, дипломат назвав Станицю Луганську, щодо розведення в якій та ще у двох інших місцях лідери домовилися ще у 2016 році.

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"Саме тому ми збираємося довести до завершення цей процес розведення", - сказав Пристайко.

Для цього треба зробити відомі кроки: припинити стріляти, почекати 7 днів, щоби пересвідчитися, що немає безпосередньої загрози обстрілів, і потім розводити - відвести озброєння і людей, зробити коридор, щоби почати розмінування, знімати фортифікаційні споруди, відновляти дороги. Ця процедура прописана, але весь цей час вона не дотримувалася, зауважив міністр. Заради досягнення конкретного прогресу було вирішено вкласти поки що всі зусилля в Станиці Луганській замість усіх 3 ділянок, почати відновлювати там міст.

Про дату саміту квартету поки теж говорити зарано. Лідери Німеччини, Франції, України та Росії мають вирішити це самі на основі звітів, які їм представлять їх радники. На погляд Пристайка, додаткові підготовчі зустрічі, зокрема, на рівні голів МЗС, не потрібні.

Радники не говорили про обмін заручниками та полоненими, залишивши це питання відповідній підгрупі в рамках Тристоронньої Контактної групи; про миротворчу місію на Донбасі; про "Дорожнью карту" виконання Мінських домовленостей, яку було домовлено розробити під час останнього саміту в осені 2016 року.

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"На превеликий жаль, ті значні зусилля, які були вкладені в підготовку "Дорожньої карти", не виправдалися", - констатував Пристайко.

Він підкреслив, що команда президента Зеленського має намір "завершити війну якомога швидше".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146069
 
   
 Топ коментарі
 
Успіх в чому?Кацапи втулюють Лугандон в Україну,що ровнозначно каменюці на шиї потопельника.
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Тобто, входження Донбасу на правах автономії, повна амністія сєпарам та відбудова Донбасу справа вирішена?- Браво. Ви зробили це разом.
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А ти ні до чого, ні?- Замість боронити рідне місто переїхав у Крамаху і п'ять років цілодобово боровся тут, на форумі, з Порошенком.
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Успіх в чому?Кацапи втулюють Лугандон в Україну,що ровнозначно каменюці на шиї потопельника.
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Ти чи прозрів?- Щось ти сьогодні якийсь дивний.
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Дивний?Пєтья просрав частину Донбасу у літку 2014 року,зараз та територія непідйомна для України,немає ні грошей ні ресурсів,для того щоб кормити "кормильців".Лугандон мертве поле.
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Это хорошо.
Купа ржавого металолома мешала сельскому хозяйству и туризму.
Иногда что бы родилось что то новое и прогрессивное старое должно умереть.
Жители Донбасса сделали это вместе и с помощью россии.
Теперь нужно дать финансово- экономическую автономию и все будет хорошо.
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А ти ні до чого, ні?- Замість боронити рідне місто переїхав у Крамаху і п'ять років цілодобово боровся тут, на форумі, з Порошенком.
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Не соглашусь.
В его случае это препятствование желанию большинства.
Все равно как защищать Украину от Зеленского.
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Я хотів боронити,але Крищенко втік у Київ,і отримав посаду головного мусара,я досі його у Краматорську чекаю,щоб разом боронити))
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Тобто, входження Донбасу на правах автономії, повна амністія сєпарам та відбудова Донбасу справа вирішена?- Браво. Ви зробили це разом.
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Я за автономию финансово - экономическую.
Что бы Донбасс больше никогда никого не кормил пусть кормится сам.
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индустриально совсем не одно и тоже.
териториально мы все украинцы
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Это не успехи а болтовня взрослых людей не о чём ...
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Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех 4 сторон, он раскрыть не может.-вобщем узнаем когда кацапы буду настаивать на выборах в донбабве которые подписала Украина и будет выглядить так что Украина не исполняет договоренности что подпишет(подписала) и держат для людей в тайне
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Входження Донбасу на правах автономіїї. вони що не розуміють наслідків цього кроку. чи саме цього хочуть.
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Новые лица приняли тактику - не информировать заблаговременно,а ставить общество уже перед свершившимся фактом,потому и не разглашается ничего.Понимают,что рассказав о наработках вызовут взрыв в стране и общество не допустит воплощения договоренностей в жизнь.А посему ,как сказал пристайко,процесс РАЗВОДИЛОВА продолжается.
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Порошенко провів в Україні децентралізацію-фінансову автономію для територіальних громад.Тобто путіну потрібно тільки забратись з ОРДЛО ,а там провести вибори в ТГ і вони матимуть фінансову автономію як і всі інші в Україні.
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