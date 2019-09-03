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 Політика України
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 Україна має створити умови, щоб у разі відкриття ринку у фермерів була можливість купити земельну ділянку, - Гончарук

Україна має створити умови, щоб у разі відкриття у фермерів була можливість купити земельну ділянку, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у великих холдингів дешевший ресурс. У маленьких — значно дорожчий, у них немає ресурсу, щоб купувати цю землю. Нам потрібно дати можливість малому фермеру для купівлі земельної ділянки отримати кредит за значно нижчою кредитною ставкою, щоб він був на рівні з іноземними суб’єктами або навіть вигравав. Ми плануємо створити інструмент, який дозволяв би компенсувати цю відсоткову ставку", — сказав Гончарук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок увечері.

Він додав, що старт земельної реформи запланований орієнтовно на літо наступного року. До цього часу Уряд спільно з Національним банком має зробити кредитування в гривні значно дешевшим, ніж воно є зараз — взяти кредит можна буде під 14-15% в гривні.

Читайте також: Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, а наступного - буде створено ринок землі на 40 млн га, - Зеленський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146068
 
 
 Топ коментарі
 
Ви зробили це разом, кротику.
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А шо,вона вже не "кремлівська зозуля"?))
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Як тільки почнеться продаж землі,її тупо заберуть і ц фермерів також.Паяльники та праски вже готові.
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Когда заканчивается интеллект, начинается грубость.
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Продаж землі Юлька планувала ще в 2008, якщо я не помиляюся.
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Якщо ти тупенький,то подивись шо каже Юля про продаж землі))Ви повторюєте байки Монафорта.
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Гугли- 2008 рік, законопроект ;О рынке земли;.
І веди себе ввічливо.
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Монафорта у США за це вже осудили,за побрехеньки.
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Перед Новим роком петя хотів зняти мораторій на продажу землі, Тимошенко не дала. Такий гучний кіпіш в раді був. Як можна цього не пам'ятати
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Тому що , на той час ,вуля не була при владі і дерибан був для неї невигідний . Але зовсім по іншому для неї бачиться дерибан землі , коли Сама рулює .
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Подивився.
Проект Закону про ринок земель

Номер, дата реєстрації:2143 від 28.02.2008

Суб'єкт права законодавчої ініціативи:Кабінет Міністрів України
Ініціатор(и) законопроекту:Тимошенко Юлія Володимирівна Кабінет Міністрів України

11.03.2010 Проект відкликано

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852
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вона так каже бо не вона рулює ...постав її презентухою і почуєш зовсім інше ...
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а навіть думати не хочу про якбибулаюля
навіть гороскопи складати бажання не має. там тілоьки нікролог
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Не заберут, какие аргументы что заберут? А вот сейчас отжать можно все, что угодно.
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Зараз можно віджати,і це правда,як Пуйло Крим,але це не законна дія,а потім будуть забирати за копійки чи силою,та оформлювати по закону.
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Видайте Коломойському кредит від держави, хай скупить усю землю.
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Скупить усю землю разом з людьми, які на ній живуть? Правильно кажуть про кацапів, що вони без пана жити не можуть і хочу бути кріпосними. Думаю, малороси тієї ж думки про цю ситуацію, що і старший брат Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6494
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Украина должна? А сами то что-нибудь будете делать?
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Просто охранительный план Карл ободрать селян распродать Украину по кускам спасибо тебе большое Узеленский
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Ну так а що ще взяти в українців бравому єврейському хлопцю, котрий виріс у Москві?
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Главное что это уже будет неисправимо, и зелохи будут майданить до всерачки.
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Та кому те село взагалані потрібно? Села пачками вимирають. З економічної точки зору в село навіть електрику не вигідно постачати. Тому краще всіх підселити до Кривого Рогу. Там їм буде весело і комфортно, знов жеж квартал ловить по телевізору.
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зебилы кто со мной спорил? да,да землю начнут продавать - и скорее всего даже иностранцам - и тогда я посмотрю - сколько будет стоить гектар сх земли - а то тут мне писали 2 тысячи долларов - вот смешные - и сразу увеличиться аренда земли - просто сверхдоходы пропадут - ну по тому шо есть рынок и на нем есть цена - выше и у нас не будет -как то так
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Не бачу в ринку землі нічого поганого, давно вже пора, взагалі-то. Я тебе мабуть здивую, але у нас земля і так де факто давно скуплена. Просто через третіх осіб в оренду на пісят років. А пісят років - це фактично, шо назавжди Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6200
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Да-да, помним,как члены трудовых коллективов получили в собственность предприятия ,а земельку её конечно продать можно ,один хрен потом придут большевики с лозунгом Землю крестьянам и всё отберут а кулаков к стенке ...всё это старо как мир ...
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Зелох, такие как ты не придут.
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Скоро українці приєднаються до циган.
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Беня вже хвермер ?
Скільки паїв готується придбати ?
Куплять землю ті, в кого є гроші.
Більшість з цих людей непорядні і гроші їхні зароблені незаконним шляхом.
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То есть 2×2 м будут давать в дешевый кредит?
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Земля у фермеров ?
Кто же им даст!
Нехрен социализмы разводить.
Земля - олигархам.
Работа - рабам.
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каков план земельного дерибана ?
кто такие фермеры ?
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Рынок земли должен быть только для физических лиц-фермеров. Никаких организаций! И никаких иностранных фирм.
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для начала надо вернуть землю владельцу,
или воры будут продавать украденное
по закону ?
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Згідно Конституції вже давно мали видати наділи всім бажаючим, але цього не зробили.
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З книги Марії Чумарної «Тайнопис вишивки»

Це страшно так - село своє забути,
Зректись землі, в котрій твій давній Рід,
Продавши хату батькові і сестрин слід
І голос матері, який вже ледве чути...

Пішла й вона небесну жать пшеницю,
Лишивши все живим, Ти ж у кутку стоїш
І ласо лічиш виторг за світлицю,
За мальву золоту і спилений спориш.

Це страшно так: обклавшися речами,
В грошах купаючись - все ж бути бідняком,
І руки витирать квітчастим рушником -
Останнім вишиттям старої Мами...

Мирослава Кулик.
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Потом надо выдать оружие всем землевладельцам, что бы они могли стрелять в зелохов которые зайдут поссать на их землю.
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так вони давно вже мають. Он деякі мають навіть кулемаети.
Україна має створити умови, щоб у разі відкриття ринку у фермерів була можливість купити земельну ділянку, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3042
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глупая затея. ну как щас можно купить в Украине землю?, если она фактически уже вся продана и юридически осталось только эту покупку оформить.
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В олігархів грошей накрадених вагон. Вони все куплять як і заводи, шахти, обленерго і все похерють. Як завжди. Крім електроенергії і газу ціна піде й на хліб. Придумають якийсь Гамбург плюс і все.
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а який агрохолдинг у Бєні? А ось у Порошенко таки, є.
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Беня во всю занялся рейдерством агрохолдингов сразу, как вернулся в Украину. Для этого он и высадил десант юристов еще до своего приезда.

Такша отвыкай маструбировать на Петю. ЗЕлюпа работает на Беню.
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То вам не важко буде назвати агрохолдинги, які перейшли до Бєні.
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Зачем? Ему перешла вся Украина и 73% крепостных дегенератов типа тебя.
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А это чисто для в гугле забаненных то, что у Бени официально в кармане супротив того, что у Пети в кармане:
Порошенко vs Коломойский: чей агробизнес круче

А это про аппетиты и возможности Бени:
Коломойский - главный рейдер Украины

Кто должен бояться Коломойского: список госорганов и отраслей

Так что все, что Беня еще не взял, он обязательно возьмет. Теперь вашими стараниями между ним и тем, что он захочет, не стоит вобще никто.
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В Украине за землю отец сына убивал, сын отца, брат брата, а если сейчас убьют какого-то чужеродного, то никто не осудит, даже одобрят. Почему не сделать как в родном Израиле, чтобы было всё спокойно? В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства. В Голландии, славящейся сельским хозяйством, 100 % земли принадлежит государству. В Канаде 90,3 % находится в государственной собственности. Украинскую землю нагло хотят присвоить олигархи, чтобы грабить украинцев вечно. - «Собственность на землю, подобно собственности на рабов, по самому существу своему отличается от собственности на предметы, созданные трудом. Отнимите у человека или у народа деньги, товары, скот, и ваш грабеж окончится вместе с вашим уходом. Течение времени, конечно, не сделает вашего преступления делом хорошим, но оно уничтожит его последствия. Оно быстро уходит в даль прошлого вместе с людьми, которые участвовали в нем. Но отнимите у народа землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Он будет новым грабежом для каждого нового ряда сменяющихся поколений, для каждого нового года, для каждого нового дня». - Генри Джордж, американский экономист.
Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - я уже 107 дней слежу за этой зелёной командой, ни одного движения не сделано, чтобы людям стало жить лучше, только завуалированный грабёж с обещанием хорошей жизни в светлом будущем.
.
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+++ 555 !!! Сама суть , тільки тут ще Закон Ізраїлю про захист Державою Ізраїль власності своїх громадян за кордоном та ЖАХ Хабадського монстра .
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а вєдь какая мудрая палітіка сєводня взять аткрить ринак зємлі і лігілізавать ігравой бізнєс аднаврємєна Україна має створити умови, щоб у разі відкриття ринку у фермерів була можливість купити земельну ділянку, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4543
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Земельная реформа и открытие рынка земли должны начинаться с создания Полного Реестра и проведения тотальной ИНВЕНТАРИЗАЦИИ.
Иначе это будет не рынок, а Последний ДЕРИБАН.
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Роздайте спочатку землю безоплатно громадянам України. 2 га під особисте селянське господарство, до 5 га лісу в складі цих господарств, до 3 га озер.0,25; 0,15;0,1 га під садибу в селах, ПГТ, містах відповідно, о,1 га під дачу, 0,12 га під садівництво, 0,01 га під гараж. Це кожному громадянину відповідно Земельного кодексу і нехай хазяйнують або продають таким же громадянам України. Але дійсно роздайте за прізвищем, а не через корупційні тіньові схеми потрібним людям. Пане президент України слабо віддати людям їхню землю?
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Если фермеры не получат землю, а земля уйдет агрохолдингам или латифундистам - здесь будет бунт. Снесут и Зеленых, и серобуромалиновых.
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в країні де 90% населення не має грошей на комуналку і вдягається у секундах ...ну ну
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Перед впровадженням "ринку землі" спочатку виконайте норму Конституції і видайте безоплатно наділи всім бажаючим громадянам України.
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Я б добавив не бажаючим, а всім поіменно.
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Бла-бла-бла, бла-бла-бла.....
Так создайте специализированный Земельный банк, о котором столько все говорили!
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Цей телепень розповідає про те що всі хто голосував зазєлю , тупі ,дупоголові, безпросвітні лохи . І де в світі на такі речі беруть 15% кредит ? За 10 років крім тіла кредиту ти ще маєш виплатити 150% ! " Аткуди дєньгі Зін ? " . А його виступ про продажу земель іноземцям всупереч чинній Конституції !? Це прямий шлях до ліквідації самої України як країни . Читайте ЗН " Зємля . Глобальная ліхорадка ." .
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Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. ...
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Если продать землю, то это будет незаконно. Для того чтобы продать, надо изменить Конституцию, а такое изменение, это нарушение Конституции. Убедить меня, что мне будет лучше, если всю землю дёшево продать Коломойскому, Пинчуку и Ахметову, не удастся.
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Он дурні ізраїльтяни тримають у дежвласності 90% землі . А чому ? Та тому що тупі . Нашим ганчарукам в підметки не годяться . Тільки от мають супер ефектину систему землеробства і управління ресурсом землі . Скоріше продати , продати , продати все що куплять на тотальній розпродажі України , бо грошей декому дуже хочеться .
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И в самом деле Розрита могила. Тарас Шевченко.
Столько лет прошло, а будто бы сейчас написано !!!
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На следующий день ВСЯ земля будет на Wall Street.
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