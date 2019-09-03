 Україна має створити умови, щоб у разі відкриття ринку у фермерів була можливість купити земельну ділянку, - Гончарук

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у великих холдингів дешевший ресурс. У маленьких — значно дорожчий, у них немає ресурсу, щоб купувати цю землю. Нам потрібно дати можливість малому фермеру для купівлі земельної ділянки отримати кредит за значно нижчою кредитною ставкою, щоб він був на рівні з іноземними суб’єктами або навіть вигравав. Ми плануємо створити інструмент, який дозволяв би компенсувати цю відсоткову ставку", — сказав Гончарук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок увечері.

Він додав, що старт земельної реформи запланований орієнтовно на літо наступного року. До цього часу Уряд спільно з Національним банком має зробити кредитування в гривні значно дешевшим, ніж воно є зараз — взяти кредит можна буде під 14-15% в гривні.

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