 Україна має створити умови, щоб у разі відкриття ринку у фермерів була можливість купити земельну ділянку, - Гончарук

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз у великих холдингів дешевший ресурс. У маленьких — значно дорожчий, у них немає ресурсу, щоб купувати цю землю. Нам потрібно дати можливість малому фермеру для купівлі земельної ділянки отримати кредит за значно нижчою кредитною ставкою, щоб він був на рівні з іноземними суб’єктами або навіть вигравав. Ми плануємо створити інструмент, який дозволяв би компенсувати цю відсоткову ставку", — сказав Гончарук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок увечері.
Він додав, що старт земельної реформи запланований орієнтовно на літо наступного року. До цього часу Уряд спільно з Національним банком має зробити кредитування в гривні значно дешевшим, ніж воно є зараз — взяти кредит можна буде під 14-15% в гривні.
І веди себе ввічливо.
Проект Закону про ринок земель
Номер, дата реєстрації:2143 від 28.02.2008
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:Кабінет Міністрів України
Ініціатор(и) законопроекту:Тимошенко Юлія Володимирівна Кабінет Міністрів України
11.03.2010 Проект відкликано
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852
навіть гороскопи складати бажання не має. там тілоьки нікролог
Скільки паїв готується придбати ?
Куплять землю ті, в кого є гроші.
Більшість з цих людей непорядні і гроші їхні зароблені незаконним шляхом.
Кто же им даст!
Нехрен социализмы разводить.
Земля - олигархам.
Работа - рабам.
кто такие фермеры ?
или воры будут продавать украденное
по закону ?
Це страшно так - село своє забути,
Зректись землі, в котрій твій давній Рід,
Продавши хату батькові і сестрин слід
І голос матері, який вже ледве чути...
Пішла й вона небесну жать пшеницю,
Лишивши все живим, Ти ж у кутку стоїш
І ласо лічиш виторг за світлицю,
За мальву золоту і спилений спориш.
Це страшно так: обклавшися речами,
В грошах купаючись - все ж бути бідняком,
І руки витирать квітчастим рушником -
Останнім вишиттям старої Мами...
Мирослава Кулик.
Такша отвыкай маструбировать на Петю. ЗЕлюпа работает на Беню.
Порошенко vs Коломойский: чей агробизнес круче
А это про аппетиты и возможности Бени:
Коломойский - главный рейдер Украины
Кто должен бояться Коломойского: список госорганов и отраслей
Так что все, что Беня еще не взял, он обязательно возьмет. Теперь вашими стараниями между ним и тем, что он захочет, не стоит вобще никто.
Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - я уже 107 дней слежу за этой зелёной командой, ни одного движения не сделано, чтобы людям стало жить лучше, только завуалированный грабёж с обещанием хорошей жизни в светлом будущем.
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Иначе это будет не рынок, а Последний ДЕРИБАН.
Так создайте специализированный Земельный банк, о котором столько все говорили!
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Если продать землю, то это будет незаконно. Для того чтобы продать, надо изменить Конституцию, а такое изменение, это нарушение Конституции. Убедить меня, что мне будет лучше, если всю землю дёшево продать Коломойскому, Пинчуку и Ахметову, не удастся.
Столько лет прошло, а будто бы сейчас написано !!!