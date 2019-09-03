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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мін'юст (606) ДПтСУ (9) Малюська Денис (1)

 У пенітенціарній системі плануються радикальні реформи, які триватимуть мінімум 3 роки, - глава Мін'юсту Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про планування радикальних реформ у пенітенціарній системі.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми плануємо доволі радикальні реформи в пенітенціарній системі. І напевно це ті реформи і та частина Міністерства юстиції, яка є найскладнішою. І потребує найбільшої уваги. Тобто реформа у пенітенціарній системі це роки. Горизонт планування мінімум три роки, а то й більше", - сказав Малюська.

Він зауважив, що пенітенціарна система це не тільки величезна кількість слідчих ізоляторів та в’язниць, а "це 55 тисяч населення українського, яке там знаходиться, і це просто шалена неефективність держави".

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"Ми лише другий день в уряді й відповідно ми зараз пробуємо прорахувати наслідки та взагалі можливість наших реформ, але в принципі модель, яку ми прагнемо, це, з одного боку, будівництво хоча б кількох закладів позбавлення волі за зразком наших північних сусідів – Данія, Норвегія... З іншого боку – радикальний перехід від тюремного ув’язнення, від покарання у вигляді позбавлення волі до інших видів покарань, які з таким позбавленням волі не пов’язані", - додав міністр юстиції.

За його словами, більша частина в’язнів, які виходять на волю після відбування покарання за скоєння злочину, вчиняють злочини повторно.

Малюська вважає, що застосування громадських робіт до осіб, що скоїли злочини, електронних браслетів, домашнього арешту, інших засобів покарання, перебування на контролі пенітенціарної інспекції - набагато ефективніше.

"Для держави це в десятки разів безпечніше і в десять разів дешевше", - наголосив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146067
 
   
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Пощастило Пєтьє,буде сидіти у реформованій в"язниці))
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Через три года зеленский скорее всего будет зону топтать, если, конечно, не сбежит в Тамбов У пенітенціарній системі плануються радикальні реформи, які триватимуть мінімум 3 роки, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 2319
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Тебя, поца ошпаренного можно послать, да видно тЫ уже оттуда.
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Лет пяток назад то-же самое власть свистела В пенитенциарной системе планируются радикальные реформы, которые займут минимум 3 года, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 2530по кругу похоже пошли ..хотя поживём-увидим ...
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ну в Дании и Норвегии условия как у нас в отеле на 4 звезды , нехило , клиентам надо еще право главного Кума из своих поставить !!
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И за коммуналку париться не надо... Не жизнь а малина. А утренники там проводить будут? А концерты и показы фильмов? А харчевание тоже как в Дании? Ну вы прямо звери какие-то))) это же надо так издеваться над убийцами, насильниками и казнакрадами!!! Корея и Китай нервно курят в сторонке. Они же просто расстреливают, а тут такое "НАКАЗАНИЕ" 🤔🙃🙄😒🤯
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И вообще, зачем что-то строить, проще им прямо на дому устроить тьрьму с адскими условиями как в Дании, пусть мучаются, пусть не смогут работать, тем более за гроши, пусть запретят оплачивать коммуналку, пусть страдают от невозможности думать про то как дожить до зарплаты или пенсии...
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Лупанул бандюк преступление. О чудо!- посадили. Ни браслетов, ни штрафов, залогов- слишком серьезное совершил. И сидит такой в буцигарне... Ну как сказать буцигарне- голимое подобие пионерлагеря... Сидит и горькую думу думает: "Тю, напугали ежика!" А какая ему разница на воле или в такой неволе, если практически одинаково? Мудрое, ну просто офигеть решение. Побоятся преступники впредь преступничать, а як же...
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Пан Малюська, прежде чем преступникам создавать условия отбывания наказаний как в Дании, необходимо и закономерно создать законопослушным гражданам Украины условия жизни тоже как в Дании. Андестенд?
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что евро ремонт в камерах сделают, пока люди живут в аварийных домах и платят коммуналку в место того, что бы поесть борща.
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