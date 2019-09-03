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 Політика України
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Все про:МЗС (1870) нормандська четвірка (543) Пристайко (118)

 Київ не йтиме на жодні неприйнятні компроміси для завершення війни, - глава МЗС Пристайко

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну якомога швидше і водночас не йти на неприйнятні компроміси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко після майже 8-годинних переговорів у "нормандському форматі" на рівні політичних радників, які відбулася в понеділок у Берліні.

"Ми збираємося зробити це точно до кінця року", - сказав дипломат.

За його словами, під час зустрічі було обговорено кроки, які відкриють шлях до саміту лідерів формату. При цьому, за твердженням Пристайка, на жодні неприйнятні компроміси Київ йти не збирається, а всі домовленості будуть представлені громадськості.

"Ніяких болючих компромісів, про які ми б не домовлялися раніше, не було зроблено. Те, що нам прийдеться робити певні болючі компроміси, - це рішення, починаючи з 2014 року", - сказав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радники лідерів країн "нормандського формату" завершили переговори в Берліні, - посол України у ФРН Мельник

Глава МЗС зауважив, що якби в України була можливість розв’язати це питання силою з самого початку, все було би вже завершено й "ми б зараз не були на цьому етапі". Але Україна як держава відповідальна, все ще виконує ці рішення, які були досягнути лідерами у 2014 році.

"Ми хочемо завершити цю війну і Президент Зеленський декілька разів пояснював: ми не можемо собі дозволити ще 5 років перебувати в тому стані, в якому ми зараз – економічно, фінансово, ми не збираємося кожного дня втрачати солдата", - сказав Пристайко.

Зі свого боку він повторив те, що заявив нещодавно депутатам Верховної Ради: "війна продовжує серйозно стримувати нас. Вона вбиває наших людей, 14 тис. осіб загинуло та мільйони перебувають поза межами своїх домівок; у нас украдено мінімум 20% нашого потенціалу, 7% території. Ми маємо розв'язувати це питання. Це не означає, що ми вирішимо це завтра. Президент Зеленський дав час, для того, щоби прийняти остаточні рішення. Приблизно ми говоримо про кінець 2019 року".

Якщо Україна не зможе використовувати Нормандський формат, вона буде шукати інші можливості, підкреслив дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146066
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво які саме компроміси для Зеленського, Портнова та Богдана є неприйнятними.
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Хм, войну с кем? Блеянье ягнят боящихся произнести слово волк
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Як це? Зе-виборцям було ж доведено, що війну роспочав Порошенко напавши на Україну російськими найманцями прямо з території РФ після звернення Януковича. А потім місцеві сепаратисти, які зловили патріотичний настій росіян взялися захищати Росію в Україні. Зеленський не Порошенко йому ця війна непотрібна, тому він її обіцяв зупинити. І що зараз?
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Вопрос в том, какие компромиссы Зе-команда считает "приемлимыми"?!!!
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"Красавец, молодец": Поветкин поддержал решение Усика не драться с россияна
Первый раз в немецкий класс. Как проходит 1 сентября в Германии.»

https://mel.fm/blog/viktoria-vinogradova/74392-pervy-raz-v-nemetsky-klass-kak-prokhodit-1-sentyabrya-v-germanii
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Як це? Зе-виборцям було ж доведено, що війну роспочав Порошенко напавши на Україну російськими найманцями прямо з території РФ після звернення Януковича. А потім місцеві сепаратисти, які зловили патріотичний настій росіян взялися захищати Росію в Україні. Зеленський не Порошенко йому ця війна непотрібна, тому він її обіцяв зупинити. І що зараз?
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Війна -стій ! ... Киев не пойдет на какие-либо неприемлемые компромиссы для завершения войны, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 8045
*За два тижні *...(Свинарчук )
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І тобі, уїпане, смішно?
Та Порошенко звільнив 2/3 Донбассу від твоїх соціально близьких русскіх браттєв...
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Десь і колись схожі обіцянки вже були....
А..... весна-літо 2014р., попередник.

ПМ: Цікаво, які компроміси узеленського вважають неприйнятними?
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"Никаких болезненных компромиссов о которых мы бы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придется делать определенные болезненные компромиссы - это решения, начиная с 2014 года", - сказал Пристайко.
Источник: https://censor.net.ua/n3146066

....
з цієї фрази виходить, що компроміси за мінськими угодами, хоч і болісні але ж для команди зєлємойського прийнятні! А все що, виходить за межі мінських угод виходить, що не прийнятне для нових керманичів. Отаке! Тож замість того, щоб відхреститися від спливших за терміном та недійсних мінських паперців, які п,ять років "барига" не імплементовував, команда зєлємойського не запропонувала нічого нового і сьогодні чіпляється за ці мінські угоди як за основу для компромісу з ****** та терористами.
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Тайна того как ЗПсанёк и Виталино вымагали бабло у гаёвых за снятый материал приоткрывается... Не думал, что Виталя настолько...
https://youtube.com/watch?v=i_NMsc8rnMc
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Цікаво які саме компроміси для Зеленського, Портнова та Богдана є неприйнятними.
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Хм, войну с кем? Блеянье ягнят боящихся произнести слово волк
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Ни на какие компромиссы вообще идти нельзя ,это в нашей ситуации СМЕРТИ подобно ...
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Він вам таке обіцяв? Він лише заявив, що для нього найважливіше - збереження життя воїна. І дав команду розбирати захисні укріплення у Станиці Луганській. Воїнам вочевидь роздадуть броньовані парасольки. І ще - після сьогоднішніх заяв штабу ( коментарі завбачливо закриті) мені цікаво, чи вважає штаб існуючу ситуацію перемир'ям. І особливо цікаво, чи подобається вам ця ситуація? Чи це саме те, що ви очікували?
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Мне понравится ситуация когда над Крымом,Донецком и Луганском будет развиваться флаг Украины а ******** будет стёрт с лица Земли ,но как реалиста меня порадует ситуация,когда никаких компромиссов подрывающих государственность Украины с ватной падалью не будет.
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Це принаймні тішить. Отже, ви знаєте, що війну можна закінчити або перемогою, або капітуляцією. Тоді як вам прагнення Зє зійоись десь посередині і домовлятися з ворогом, який цього не збирається робити, не збирається капітулювати, а навпаки - чекає капітуляції від тебе? Як вам ситуація, коли ворога боїться вище керівництво, яке невіть його не називає ворогом?
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В шахматах такая ситуация называется "цуг-цвангом", а применительно к ситуации, в которой неизбежно окажется Украина, если, будет выполнять "минский военно-политический кошмар" без устойчивого прекращения и безусловного вывода с ее территории росийских войск и вооружений - такая ситуация будет называться gbpltwjv!
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Ну надо быть прежде всего честными перед самими собой ,Украине невозможно в военном плане победить ********* ,объективно мы гораздо слабей и экономически и ресурсно и наш военный потенциал несоизмеримо меньше ,поэтому УВЫ а вот переиграть ***** с помощью Запада мы можем и я надеюсь, что Зеленский именно это и делает.
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Це, що для Зєлєнского може бути "пріємлімим компромісом", для держави може виявитися порцією ціанистого калію. Ми так і не почули від самого Зєлєнского, яке у нього бачення розвитку держави і які червоні лінії він собі накреслив на цьому шляху. Знову заява ні про що.
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Киев не пойдёт, а вот Зеленский пойдёт....
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Никаких болезненных компромиссов о которых мы бы не договаривались ранее
Київ не йтиме на жодні неприйнятні компроміси для завершення війни, - глава МЗС Пристайко - Цензор.НЕТ 9458
Одни договорились и подарили Крым!
О чем договорились эти?
.
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А тем временем каждый день от пуль снайперов погибшие и раненные (что фактически равнозначно смерти) наши воины. Кацапы обучаются на живых мишенях и безнаказанно расстреливают как в тире наших ребят. Каждый день! И типа перемирие, защитные сооружения разбираем, мост хотим восстанавливать, вот Пристайко что-то о "завершении войны" блеет...Сюр какой-то!!!
Воины долго мишенями быть не будут, хлопчики!
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А какие "компромиссы" "Узеленского" считают "приемлемыми"?...Прошу озвучить...
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Отменить перемирие-оно и так не работает,отменить минск-он и так не работает,и х..чить сепаров со всех стволов
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Боюсь даже представить что это зеуе считает приемлемыми компромиссами.
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" на какие-либо неприемлемые... " А що для вас є прийнятким? ЗебенькИ- презЕденти, може хоч ви в курсі? Поділіться інформацією. Бо передвиборна обіцянка відкритості теж була шЮткой.
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То о чем договорились ранее - Всего лишь выполнят Минскую Капитуляцию. Особый статус, российские войска это народная милиция, амнистия и так далее. Киев будет платить за все из своего кармана.
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Млять!
Война с Расией закончится вместе с Расией!
А перемирие и замораживание конфликта - единственная реальность.
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Ни о чём, если бы это зависело от Украины, а так, все вокруг смотрят и ничего не могут сделать с мордором, т.к. есть ЯО.
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Поки не буде звільнений Донбас та Крим,війна не може закінчитися.Все інше зрада України та тих людей,що знаходяться в неволі.
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ну по триндел, а о чем договорились, а? в очередь за наколенниками?)))
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"Никаких болезненных компромиссов о которых мы бы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придется делать определенные болезненные компромиссы - это решения, начиная с 2014 года", - сказал Пристайко. "
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Только он забыл. что Порошенко пошел на минские болезненные компромиссы чтобы остановить наступление фашистов.
И забыл, что Порошенко компромиссы имитировал - а зебобики собираются их выполнять, т.е. капитулировать!

"Мы хотим завершить эту войну и Президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще 5 лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас - экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдат" = поэтому сдаемся на условиях гитлера!
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