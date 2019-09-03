 Один український воїн загинув, ще один був поранений на Донбасі. За добу - 15 обстрілів, ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- і 82-мм міномети, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Водяного – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Гранітного – із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
близько Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем;
неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
неподалік Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів.
"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець зазнав поранення", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД". Противник у різний час здійснив обстріли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Павлополя з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.