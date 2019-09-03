 Один український воїн загинув, ще один був поранений на Донбасі. За добу - 15 обстрілів, ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- і 82-мм міномети, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Гранітного – із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

близько Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем;

неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

неподалік Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД". Противник у різний час здійснив обстріли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Павлополя з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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