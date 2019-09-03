 Радники лідерів країн "нормандського формату" завершили переговори в Берліні, - посол України у ФРН Мельник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"У Києві вже північ, а в Берліні лише щойно завершилися перемовини у Нормандському форматі: перші, хто дізнається про досягнуті результати від Міністра закордонних справ Вадима Пристайка - як завжди, наші журналісти. Дякуємо за Ваше терпіння", - написав Мельник.

Фото: Мельник / Twitter

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Зазначимо, РФ на зустрічі представляв помічник президента РФ Владислав Сурков, Україну - глава МЗС України Пристайко.

Як повідомлялося, на зустрічі 2 вересня радники лідерів "нормандської четвірки" мали обговорити підготовку до майбутньої зустрічі лідерів і її порядок денний.











