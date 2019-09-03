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Все про:нормандська четвірка (543) Пристайко (118) Мельник Андрій (67)

 Радники лідерів країн "нормандського формату" завершили переговори в Берліні, - посол України у ФРН Мельник

Посол України в ФРН Андрій Мельник повідомив про завершення переговорів радників лідерів "нормандського формату" в столиці Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"У Києві вже північ, а в Берліні лише щойно завершилися перемовини у Нормандському форматі: перші, хто дізнається про досягнуті результати від Міністра закордонних справ Вадима Пристайка - як завжди, наші журналісти. Дякуємо за Ваше терпіння", - написав Мельник.

Радники лідерів країн нормандського формату завершили переговори в Берліні, - посол України у ФРН Мельник 01

Фото: Мельник / Twitter

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Зазначимо, РФ на зустрічі представляв помічник президента РФ Владислав Сурков, Україну - глава МЗС України Пристайко.

Як повідомлялося, на зустрічі 2 вересня радники лідерів "нормандської четвірки" мали обговорити підготовку до майбутньої зустрічі лідерів і її порядок денний.



Радники лідерів країн нормандського формату завершили переговори в Берліні, - посол України у ФРН Мельник 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146063
 
   
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Отметим, РФ на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, Украину - глава МИД Украины Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3146063
В этом весь Путин... увы...мы или должны будем сдаться или от этого нормандского формата будет пшик, как есть пшик от формата Волкер-Сурков.
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О ЧЕМ ЖЕ ДОГОВОРИЛИСЬ? - ДУМАЮ СКОРО ЗАЙМУТ станицу ЛУГАНСКУЮ КАЦАПЫ И ПОСТАВЯТ ТОЛЬКО ПЕРЕД ФАКТОМ - Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех 4 сторон, он раскрыть не может-
На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников, которая прошла в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.
"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех 4 сторон, он раскрыть не может.
Впрочем, среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.
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Почитай оповідання О.Генрі "Вождь Червоношкірих",там все написано.
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О дякую.
То есть вы считаете, что они (оккупированные территории) думают, что с ними в игрушки играются?
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Волкер сумел помножить на ноль Суркова и существенно ослабил позиции Кремля , в пользу Украиньі.
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Надіюсь що їм вдасться припинити цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню!
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Припинити можна давно було,але не згодні за ціною.
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Найдорожче це - життя людей.
Лише кінчені виродки можуть висувати якісь свої амбіції коли мова йде про припинення вбивств.
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