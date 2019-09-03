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 Політика України
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Все про:кадри (149) Гончарук_Олексій (47)

 "Я здебільшого самостійно формую кадрову політику", - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що переважно самостійно формує кадрову політику, але консультується з президентом Володимиром Зеленським та зазначив, що міністри самостійно вибирали свої команди.

Як передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я здебільшого самостійно формую кадрову політику. Я, звичайно, консультуюся з президентом, звичайно, ми звіряємо наші бачення щодо тої чи іншої людини, тому що немає у мене всієї об'єктивної інформації, він підказує, ми радимося, але немає такого, що в одну "калитку" хтось комусь приносить резюме, кандидатури й каже: "призначай без розмов". Немає такого. Це командна робота — хороша здорова дискусія", - сказав Гончарук.

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Він додав, що кожен міністр сам має підібрати собі команду і сам має нести за неї відповідальність.

"Якщо я розказую міністру, кого брати на роботу, то потім в нього не запитаю про результат. Як ти можеш спитати з міністра за результат, якщо ти йому сам поставив членів команди за певними напрямами", - пояснив Гончарук.

Гончарук додав, що за попередніми домовленостями він має право "вето" на людей, які на його думку не мають бути членами урядової команди й такі ж домовленості є із президентом.

"Кожен міністр сам підбирає собі команду, але ми з ними домовитися і погодити принципи, відповідно до яких у мене є право "вето" на людину. Тобто якщо я вважаю, що людина не повинна бути частиною нашої команди, то я про це чесно говорю міністру і ми знімаємо це питання. Така сама домовленість в мене є з президентом. Я вважаю, що це здоровий механізм, коли команда між собою домовляється про те, щоб не пускати всередину людей, з якими буде дискомфортно: або вони токсичні, або є питання щодо їхніх моральних якостей", - сказав Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146061
 
   
 Топ коментарі
 
хм, Аваков то как пролез,честнейший ты наш?..как по мне, после оставления Рюкзакяна министром все эти мантры про суперкоманду новых лиц могут вызывать только отвращение..у нормальных людей,естественно..у зебилов все это прекрасно помещаеться в голове.
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Богуцкая- ФСБ-шний щур.. В той час як за одне українське слово в Криму вбивали, в той час як всіх хто бодай щось сказав проти Кремля тут же заарештовувало ФСБ, Ліза Богуцкая ходила по Криму у вишиванці, українською мовою посилала кримських поліціїв, ганяючи по Кримові машиною з прапором України, причому все фіксувалося на камери.
Після чого спокійно перейшла через лінію розмежування, показавши ;фак; кацапам-знову ж таки на камери, переїхала в Київ і боролася з Порошенком, щоб пролізти у ВР.
Як Надя Савченко.
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Ну там критерій відбору зрозумілий - на самокаті кататися.
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Ну там критерій відбору зрозумілий - на самокаті кататися.
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Некоторые "новые" пришли с багажом знаний, вернее - рюкзаком. Для зебобиков - аваков.
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хм, Аваков то как пролез,честнейший ты наш?..как по мне, после оставления Рюкзакяна министром все эти мантры про суперкоманду новых лиц могут вызывать только отвращение..у нормальных людей,естественно..у зебилов все это прекрасно помещаеться в голове.
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ну богуцкая же об этом рассказала, забыла уже? "Я, в основном, самостоятельно формирую кадровую политику", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9431
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эта та Богуцкая ,у которой мышиные каки в голове?..кто такая Лизавета я немного знаю "Я, в основном, самостоятельно формирую кадровую политику", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1876
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Богуцкая- ФСБ-шний щур.. В той час як за одне українське слово в Криму вбивали, в той час як всіх хто бодай щось сказав проти Кремля тут же заарештовувало ФСБ, Ліза Богуцкая ходила по Криму у вишиванці, українською мовою посилала кримських поліціїв, ганяючи по Кримові машиною з прапором України, причому все фіксувалося на камери.
Після чого спокійно перейшла через лінію розмежування, показавши ;фак; кацапам-знову ж таки на камери, переїхала в Київ і боролася з Порошенком, щоб пролізти у ВР.
Як Надя Савченко.
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це як ота "червоний капелюх" в Донецьку.
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Гірше... Та щось там наче каялася та робила не дуже добрі зауваження страні.уа....
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Разве только Аваков, а Петина министр финансов тоже в деле у ЗЕКкоманды, но зебики уже не против Петиных министров, а очень даже за.
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вот это и вызывает отвращение...ну поменяйте хотя бы формально эти рыла..НЕТ..почему властьимущие всегда цепляються за самые одиозные морды? на этом и ЗЕК погорел-цеплялся за главмента Захарченко, и Шоколад со своим Свинарчуком, и ШапПанЗе со своим Богданом
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Його слова нагадують старий анекдот про чукчу, який по парним числам був начальником, а по непарним рибу ловив.
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А если не в основном... то Игорь Валерьевич подсказывает!
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А він походу знайшов заначку пpипіздe*та.
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Ну хоть не базарник с купленым дипломом. Это уже радует.
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Успіхів новому Кабміну в подоланні наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги!
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А ты думаешь, что Зекоманда не марионетки. Тоже самое, только хозяин другой.
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ну да, будемо тепер закупляти вугілля в росії, через фірму коломойського.
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В Украине избрана власть шариковых, которые кроме абырвалг и говорить больше ничего не могут.
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клоун №2, гончарук, заявляет, что он не самостоятельная фигура, а все го лишь марионетка марионетки.

кто то про конституцию любит рассказывать...))))
а как же с парламентско-президентским устройством?
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Воно настільки дурне чи до нахабності брехливе? Бо і одне, і друге зашкодить його здоров'ю. Хоча, для зєбілів то все по барабану. Он жодного коментаря з вівчарні по цій темі не спостерігається
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Похоже,что вам работать недолго ,двинете земельку и ноги к югу а дальше товарищи Большевики будут разгребать .. "Я здебільшого самостійно формую кадрову політику", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1286
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Можно смеятся? Что ОНО говорит? за 2 дня координально своё мнение меняет после выступления зеленского. Самокат и ....по коридорам, кабинетам.........
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Взірець самостійності. "Я здебільшого самостійно формую кадрову політику", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9546 "Я, в основном, самостоятельно формирую кадровую политику", - Гончарук
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Де там та його фотка у хутрі з автоматом?
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