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 Політика України
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Все про:ВР (5549) Слуга народу (272) Корнієнко (26)

 На наступній сесії "СН" працюватиме тільки з перервами на сон та їжу, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" працюватиме під час наступних двох пленарних тижнів "просто нон-стоп з невеликими перервами на сон та їжу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, відповідаючи на питання, чи буде працювати Верховна Рада на завтрашньому пленарному засіданні знову вночі.

За словами Корнієнка, "середній вік нашої фракції - близько 40 років. У такому віці люди ще продуктивні вночі. Це доведено і біологічно, і психологічно".

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Як сказав Корнієнко, у фракції "вірять у своїх депутатів", і додав, що деякі "інші фракції сходять з дистанції поступово, то, можливо, здоровий спосіб життя їм допоможе".

Він запевнив, що 3 вересня не планується засідати до ночі. "А от щодо наступних двох пленарних тижнів, які будуть через тиждень, то, звичайно, з огляду на ту кількість ініціатив, які сьогодні попросив і доручив нам робити президент, думаю, що буде робота просто нон-стоп з невеличкими перервами на сон та їжу", - заявив Корнієнко.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146060
 
   
 Топ коментарі
 
хватит жрать и спать!
работать в режиме нон-стоп - пока не сломаетесь ! На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4722
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та они и так гадить под себя вынуждены будут) корниенко ж сказал - "ТОЛЬКО жрать и спать", остальное время - давить по команде на кнопку "да" На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7023
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Это такая тактика у зебилов - написать бред - а потом сказать за порохоботов?
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средний возраст фракции - 40 лет, а выглядит этот небритый бухарь на все 60.
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Він начебто виліз з шахти. Хіба в державних осіб немає дрескоду? Таке враження, що до влади прийшли неадекватні і небезпечні типи. Стрибають по фонтанах, їздять на роликах по держустановах, хамлять...
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"- А если он прав? Люди эмоционального склада (депутаты, курсив мой) нуждаются в некотором руководстве…
Эх!
Украина проводит смелый эксперимент всепланетного масштаба!
Понапринимаем законов, а что там - потом разберёмся!
Гусарская рулетка - жестокая игра!
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Цей Корнієнко дуже схожий на синяка-бомжа, що часто валяється біля сусіднього під'їзду. Там, серед ЗеБілів багато таких?
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Осел, побывавший в Верховной Раде, все же остается ослом.
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