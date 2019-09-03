EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  10138  42
Матеріали за темою:
Все про:пограбування (411) Одеса (2081)

 Фігурант "справи 2 травня" в Одесі обстріляв авто на трасі, пограбував "Нову пошту" і був затриманий, - Нацполіція

Поліція затримала чоловіка, який на трасі "Київ-Одеса" обстріляв Mitsubishi Pajero, а через кілька годин скоїв розбійний напад на поштову установу в селі Нерубайське Одеської області.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

"Побачивши на узбіччі автошляху Київ-Одеса припаркований позашляховик, зловмисник здійснив по ньому кілька пострілів з рушниці, завдавши вогнепальних поранень водієві. Завершити злочинний намір правопорушник не зміг, оскільки поранений чоловік поїхав. Того ж дня в селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення "Нової пошти". Погрожуючи працівниці установи та вистріливши у стелю з рушниці, він забрав з каси понад 10 тисяч гривень та з місця події втік", - йдеться в повідомленні.

У результаті слідчо-розшукових заходів зловмисника було затримано. Ним виявився 39-річний громадянин сусідньої держави, який нині проживає в Одесі. Встановлено, що в себе на батьківщині чоловік був засуджений за грабежі та крадіжки. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі та нині перебуває на іспитовому терміні.

Надавати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбою та пояснювати мотиви цих злочинів затриманий відмовився. Поліцією розглядається декілька версій подій, зокрема і вбивство з метою заволодіння автотранспортом. У ході проведення слідчих дій чоловік був упізнаний обома потерпілими, а з місця його проживання вилучено речові докази, які підтверджують причетність до цих злочинів.

На цей час чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, вирішується питання про пред’явлення зловмиснику підозри за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене за подібні злочини, - до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Також чоловік перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території регіону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146059
 
   
 Топ коментарі
 
У мене одного враження, що це один із кацапів, який уникнув радикальних методів дезінфекції в будинку профспілок?
 показати весь коментар
 
что это за тупая политкорректность на цензоре, про соседнее государство?
тут всего два вариана, скаления или часть оккупированой Молдовы (приднестровье) и там, и там свинособаки покопались.
 показати весь коментар
 
Фигурант "дела 2 мая" в Одессе обстрелял авто на трассе, ограбил "Новую почту" и был задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4492 Давайте еще раз выпускайте его уроды. И ведь выпустят. Очень хотелось бы чтобы он мусоров перестрелял или родственников судей с прокурорами
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
На в уранову шахту в Чорнобыль москаля !
 показати весь коментар
 
 
нет там шахт, а вот под Желтыми Водами есть.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"планировал подорвать автомобиль среди людей, пришедших почтить память жертв трагедии." Мутный тип, скоро узнаем, что он получил бабки от Парубия и Пашинского.
 показати весь коментар
 
 
с вашими бы фантазиями-да романы писать...а чо флажок то ныкаете?стыдно под триколором езыком телепать? Фигурант "дела 2 мая" в Одессе обстрелял авто на трассе, ограбил "Новую почту" и был задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 629
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"...а чо флажок то ныкаете?"
У меня тоже нет флажка, потому как действую в интернете через VPN.
У вас точно с фантазиями проблемы.

 показати весь коментар
 
 
та то понятно,шо впн...непонятна причина использования впн защитниками зелебени Фігурант "справи 2 травня" в Одесі обстріляв авто на трасі, пограбував "Нову пошту" і був затриманий, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1864.от кого ныкаетесь?
 показати весь коментар
 
У мене одного враження, що це один із кацапів, який уникнув радикальних методів дезінфекції в будинку профспілок?
 показати весь коментар
 
 
Оце так біографія! Жаль віддавати таку талановиту людину🙄
 показати весь коментар
 
 
как бы было бы здорово ,если бы в этом внедорожнике был бы подонок скорик
 показати весь коментар
 
 
что это за тупая политкорректность на цензоре, про соседнее государство?
тут всего два вариана, скаления или часть оккупированой Молдовы (приднестровье) и там, и там свинособаки покопались.
 показати весь коментар
 
 
А это не 1 сотона?
Гриба тупо похитило ФСБ в Белороссиянии, а КГБ местное сделало так:
 показати весь коментар
 
 
Давайте еще раз выпускайте его уроды. И ведь выпустят. Очень хотелось бы чтобы он мусоров перестрелял или родственников судей с прокурорами
 показати весь коментар
 
 
с такими судьями неудивительно, что такие враги Украины на свободе
 показати весь коментар
 
 
Наследие соевой проститутки ещё долго будет портить нам жизнь....
 показати весь коментар
 
 
московити и их коллаборанти срут в штани от Пороха как от Степана Бендери. Здорово Петр их козлинние рила по дерьму повозил!
 показати весь коментар
 
По информации «Думской», речь идет о гражданине Беларуси Олеге Ткачуке (Шабалине).
На родине он был судим за кражу, грабеж, изнасилование и разбой. Освободившись, перебрался в Одессу. В начале 2014 года примкнул к пророссийским активистам. На Куликовом поле был известен как Бульбаш. 2 мая 2014 года принимал активное участие в уличном бое, находился вместе с Виталием Будько (Боцманом) и стрелял из травматического оружия, в котором эксперты Группы 2 мая опознали сигнальный (стартовый) пистолет Voltran SWAT.
19 мая 2014-го его задержали сотрудники СБУ. Пресс-центр ведомства поспешил объявить, что Бульбаша подозревают в подготовке террористического акта на Куликовом поле - якобы он вместе с тремя другими «антимайдановцами» планировал подорвать автомобиль среди людей, пришедших почтить память жертв трагедии. Однако о подозрении Шабалину никто не сообщал. Более того, его быстро отпустили, сделав свидетелем по делу 2 мая. Оказавшись на свободе, решил не испытывать судьбу и тут же рванул домой, в РБ. А там его, оказывается, ждали. Шабалина арестовали, предъявили обвинение в «уклонении от превентивного надзора» (он как судимый должен был регулярно отмечаться у участкового) и приговорили к году и шести месяцам лишения свободы. Отсидев, он снова приехал в Одессу, где женился на местной жительнице, своей давней подруге, и взял ее фамилию. Тут на него и обратили внимание следователи по делу 2 мая, которые давно интересовались его местонахождением. В июле 2017 года Шабалин-Ткачук был снова задержан - уже по подозрению в участии в массовых беспорядках. Суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В феврале 2018 года одесский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.
(с) ДумскаяНет
 показати весь коментар
 
 
Якщо б він перестріляв усіх суддів і їх родини, які йому винесли такий вирок, то я ь йому аплодував стоячи!
 показати весь коментар
 
 
Ага. т.е. теперь он отсидит пять лет за 2 мая, а потом еще столько же за покушение на убийство и разбой.

Одесская подруга попала. Мужиков ей не хватало?
 показати весь коментар
 
 
шота его все к автомобилям тянет...трудное децтво?
 показати весь коментар
 
 
Грохнути потрібно було цього ублюдка при "спробі втечі" та і все.
 показати весь коментар
 
 
За чиї гроші цей москалиско з "сопрєдєльного государства" за злочини проти українців уникав реального покарання і здобув до себе мяке ставлення поліції та суду ?
 показати весь коментар
 
 
как такое может вообще быть в законе: задержанный или задержанные отказываются давать показания????что за фуйня такая.... а как же дознания.а как же следствие ...? или нужно быть вангой или ясновидящим? пограбил...поубивал...задержали на горячем так сказать...а задержанный преступник говорит я ничего не знаю и говорить не буду...пошли все на х.... хахахаха здорово блин! с патрульными таже фуйня....пошли в жопу. ничего не покажу,не скажу...да кто ты такой на копа и такое разное.... ну просто ******* нужно и всё таких борзых воспитывать сук дубиной по башке.естественно если человек на 100% БЫКУЕТ ЖИВОТНОЕ!!!* ну типа этого ****** к примеру.говорят что ****** какойто репер..https://www.youtube.com/watch?v=Dj2aYjAPyFo&t=1s
 показати весь коментар
 
 
Странно как то ...обычно таких бандитов - сепаратистов террористов менты украинофоба Авакяна особо не трогают... Да и с судом тем более одесским что то не то ? Как всегда вот таких преступников судьи особо то не щемят потому что сами такие и почти всегда их оправдают или отпускают под личное обязательство неужто их кто сглазил? .

 показати весь коментар
 
 
под клятву на Пиплии Фигурант "дела 2 мая" в Одессе обстрелял авто на трассе, ограбил "Новую почту" и был задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7810
правда будет действенней поклясться на комиксах о Черепах-Ниндзя(там правды больше) Фигурант "дела 2 мая" в Одессе обстрелял авто на трассе, ограбил "Новую почту" и был задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8403
 показати весь коментар
 
 
... в катакомбы, там целыми отрядами люди пропадали. "Нет тела - нет дела" (с)
 показати весь коментар
 
Хочу что бы в Украине приняли такой закон как в Дании, когда иностранец совершает преступление, его депортируют из страны с запретом на въезд пожизненно.
 показати весь коментар
 
 
И даже арабов??
Это же муссолинизм какой-то.!!1. Россия начнет расследование и начнет принимать депортированных к себе(если удастся сломить сопротивление "счастливчиков") Фигурант "дела 2 мая" в Одессе обстрелял авто на трассе, ограбил "Новую почту" и был задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1071
 показати весь коментар
 
 
Іспитовий срок.....судді просто янголи до колобрантів
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору