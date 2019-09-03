 Фігурант "справи 2 травня" в Одесі обстріляв авто на трасі, пограбував "Нову пошту" і був затриманий, - Нацполіція

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

"Побачивши на узбіччі автошляху Київ-Одеса припаркований позашляховик, зловмисник здійснив по ньому кілька пострілів з рушниці, завдавши вогнепальних поранень водієві. Завершити злочинний намір правопорушник не зміг, оскільки поранений чоловік поїхав. Того ж дня в селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення "Нової пошти". Погрожуючи працівниці установи та вистріливши у стелю з рушниці, він забрав з каси понад 10 тисяч гривень та з місця події втік", - йдеться в повідомленні.

У результаті слідчо-розшукових заходів зловмисника було затримано. Ним виявився 39-річний громадянин сусідньої держави, який нині проживає в Одесі. Встановлено, що в себе на батьківщині чоловік був засуджений за грабежі та крадіжки. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі та нині перебуває на іспитовому терміні.

Надавати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбою та пояснювати мотиви цих злочинів затриманий відмовився. Поліцією розглядається декілька версій подій, зокрема і вбивство з метою заволодіння автотранспортом. У ході проведення слідчих дій чоловік був упізнаний обома потерпілими, а з місця його проживання вилучено речові докази, які підтверджують причетність до цих злочинів.

На цей час чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, вирішується питання про пред’явлення зловмиснику підозри за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене за подібні злочини, - до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Також чоловік перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території регіону.