 Фігурант "справи 2 травня" в Одесі обстріляв авто на трасі, пограбував "Нову пошту" і був затриманий, - Нацполіція

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.
"Побачивши на узбіччі автошляху Київ-Одеса припаркований позашляховик, зловмисник здійснив по ньому кілька пострілів з рушниці, завдавши вогнепальних поранень водієві. Завершити злочинний намір правопорушник не зміг, оскільки поранений чоловік поїхав. Того ж дня в селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення "Нової пошти". Погрожуючи працівниці установи та вистріливши у стелю з рушниці, він забрав з каси понад 10 тисяч гривень та з місця події втік", - йдеться в повідомленні.
У результаті слідчо-розшукових заходів зловмисника було затримано. Ним виявився 39-річний громадянин сусідньої держави, який нині проживає в Одесі. Встановлено, що в себе на батьківщині чоловік був засуджений за грабежі та крадіжки. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі та нині перебуває на іспитовому терміні.
Надавати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбою та пояснювати мотиви цих злочинів затриманий відмовився. Поліцією розглядається декілька версій подій, зокрема і вбивство з метою заволодіння автотранспортом. У ході проведення слідчих дій чоловік був упізнаний обома потерпілими, а з місця його проживання вилучено речові докази, які підтверджують причетність до цих злочинів.
На цей час чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, вирішується питання про пред’явлення зловмиснику підозри за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене за подібні злочини, - до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Також чоловік перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території регіону.
У меня тоже нет флажка, потому как действую в интернете через VPN.
У вас точно с фантазиями проблемы.
тут всего два вариана, скаления или часть оккупированой Молдовы (приднестровье) и там, и там свинособаки покопались.
Гриба тупо похитило ФСБ в Белороссиянии, а КГБ местное сделало так:
На родине он был судим за кражу, грабеж, изнасилование и разбой. Освободившись, перебрался в Одессу. В начале 2014 года примкнул к пророссийским активистам. На Куликовом поле был известен как Бульбаш. 2 мая 2014 года принимал активное участие в уличном бое, находился вместе с Виталием Будько (Боцманом) и стрелял из травматического оружия, в котором эксперты Группы 2 мая опознали сигнальный (стартовый) пистолет Voltran SWAT.
19 мая 2014-го его задержали сотрудники СБУ. Пресс-центр ведомства поспешил объявить, что Бульбаша подозревают в подготовке террористического акта на Куликовом поле - якобы он вместе с тремя другими «антимайдановцами» планировал подорвать автомобиль среди людей, пришедших почтить память жертв трагедии. Однако о подозрении Шабалину никто не сообщал. Более того, его быстро отпустили, сделав свидетелем по делу 2 мая. Оказавшись на свободе, решил не испытывать судьбу и тут же рванул домой, в РБ. А там его, оказывается, ждали. Шабалина арестовали, предъявили обвинение в «уклонении от превентивного надзора» (он как судимый должен был регулярно отмечаться у участкового) и приговорили к году и шести месяцам лишения свободы. Отсидев, он снова приехал в Одессу, где женился на местной жительнице, своей давней подруге, и взял ее фамилию. Тут на него и обратили внимание следователи по делу 2 мая, которые давно интересовались его местонахождением. В июле 2017 года Шабалин-Ткачук был снова задержан - уже по подозрению в участии в массовых беспорядках. Суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В феврале 2018 года одесский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.
(с) ДумскаяНет
Одесская подруга попала. Мужиков ей не хватало?
правда будет действенней поклясться на комиксах о Черепах-Ниндзя(там правды больше)
Это же муссолинизм какой-то.!!1. Россия начнет расследование и начнет принимать депортированных к себе(если удастся сломить сопротивление "счастливчиков")