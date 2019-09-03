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 Суспільство
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Все про:адвокат (648) захист (30)

 НААУ закликає Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії

2 вересня 2019 року комітет Верховної Ради з питань правової політики без широкого обговорення та експертної оцінки схвалив зареєстрований 29 серпня 2019 Президентом України законопроєкт № 1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) та направив його на розгляд парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Національної асоціації адвокатів України.

У зверненні зазначається: "Вся адвокатська спільнота занепокоєна тим, що важливий правотворчий процес з обмеження конституційних прав кожної людини в Україні здійснюється без належного обговорення не лише із адвокатською, але й з усією правничою та науковою спільнотою, що є кричущим та неприпустимим фактом у правовій і демократичній державі. З цього приводу Національна асоціація адвокатів України публікує відкрите звернення до Президента України та Верховної Ради.

Текстом законопроекту №1013 пропонується внести зміни до Конституції України та викласти у новій редакції статтю 131-2, а також вилучити підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, дійсна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб у судах виключно адвокатами в усіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроектом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути її представником в суді.

Таке рішення – крок у архаїчне минуле, від якого Україна свого часу позбавилася.

НААУ наголошує, запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже у статті 131-2 зазначено, що реалізація права громадянина здійснюється за рахунок представництва його інтересів в суді професійним правозахисником – адвокатом. Законами України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 05 липня 2012 року № 5076-VI та "Про безоплатну правову допомогу" від 02 червня 2011 року № 3460-VI прописані механізми й інструментарії забезпечення цього права.

Також запропоновані зміни ризикують знищити взагалі систему правосуддя в Україні. Після прийняття законопроекту №1310 громадян України в судах захищатимуть некваліфіковані аматори, які, здебільшого, не тільки не мають фахової юридичної освіти, але й не мають уявлення про систему і засоби українського права, а особу, яка оманним шляхом під приводом надання послуг правового захисту витягнула з пенсіонера, багатодітної матері, особи з інвалідністю і зникла, неможна буде притягнути до відповідальності.

Крім того, законопроект №1310 ставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов’язань, які вона взяла на себе, ухваливши статтю 131-2 Конституції України. Внесення змін до Основного Закону у 2016 році стосовно виключного права адвокатів на представництво в судах було здійснено у повній відповідності до європейських демократичних практик. Зокрема, текст статті отримав схвальну оцінку експертів Венеціанської Комісії, що засвідчено висновком, в якому зазначається, що "остання версія змін до Конституції України, підготовлена Робочою групою Конституційної Комісії з питань правосуддя, є дуже позитивною і добре підготовленою та заслуговує повної підтримки".

Виключне представництво адвокатами інтересів клієнтів у судах діє у переважній більшості європейських країн та США. А в таких країнах, як Туреччина, Іспанія, Італія та Німеччина – діє виключно адвокатура на всіх рівнях судового представництва. Підписуючи Угоду про асоціацію України з Європейським союзом наша держава взяла курс на європейський розвиток країни, а саме – приведення всіх своїх інститутів та діючого законодавства до європейських стандартів. Проте, законопроект №1013 може знівелювати всі досягнення та розвернути Україну до рівня країн Середнього Сходу.

Враховуючи суспільний резонанс та надважливість питання, що піднімається, звертаємося до Президента України та народних депутатів Верховної Ради з проханням зняти з розгляду законопроект №1310, створити робочу групу і провести широке обговорення із представниками Національної асоціації адвокатів України та усією правничою і науковою спільнотою. Обов’язковою складовою дискусії має стати Комісія з питань правової реформи при президентові України, адже основним завданням Комісії визначено сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини та громадянина з урахуванням міжнародних зобов’язань України. Також закликаємо провести з цього приводу експертизу Європейською комісією "За демократію через право" (Венеційська комісія), яка постійно виступає стратегічним партнером України у розбудові правової держави.

НААУ має сподівання, що нова влада, на яку покладала надії більшість українців, дослухається адвокатську спільноту і не буде заморожувати можливість отримання громадянами України професійної правової допомоги – від адвокатів, продовжувати корупцію та рейдерство, а також закликає Главу держави та новообраних депутатів не робити помилок попередників і не ставити під загрозу правовий інститут як такий у європейській демократичній державі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146058
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно же "возврат в архаичное прошлое": ведь ныне абсолютно любой вопрос в суде - это наем адвоката, а так половина адвокатов без бабла останутся.)
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Столько бабла мимо кассы. Зашевелось змеиное кобло.
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Ну и прекрасно!! Будет конкуренция - цены на услуги адвокатов снизятся, а то уже совсем оборзели адвокаты, такие ценники выставляют закачаешься! Простому сметному сложно оплачивать по таким ценам, высасывают адвокаты все до копеечки, и еще не факт , что адвокат поможет действительно защитить права подсудимого в суде, а услуги оплати!
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Конечно же "возврат в архаичное прошлое": ведь ныне абсолютно любой вопрос в суде - это наем адвоката, а так половина адвокатов без бабла останутся.)
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зебил - не дай бог шоб тебя не коснулось наше правосудие
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Зебил, дай бог, чтобы тебя зебила коснулось *наше правосудие*.
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Дебил! Никто не запрещает требовать адвоката, заключать с ним договор и т.д., но на хрена отнимать у меня право выбора! Все положения по адвокатуре остаются в силе, а вот цены на адвоката уменьшатся и это правильно. Зе прав!
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Mik_2806 - полностью согласен. Клиент сам должен определять кому отдавать деньги - квалифицированному юристу, или рукожопому носителю свидетельства...
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Ох, скільки цих рукожопих носіїв адвокатських свідоцтв наплодида ця "реформа" просто жах. Нічого не змінилося, більшість просто купують ці свідоцтва і все. Геть адвокатську монополію.
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ЇЇ скасування було б дуже доброю новиною!
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или даже не юристу! Это право и выбор человека!
В начале 2000-х множество соседских бабушек поручали свои пенсионные суды дедушке-управдому, который прошел аналогичный суд. В итоге все бесплатно получали стандартный успешный результат. Это их право.
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Чинганжук твоё место в прериях, великий знаток права. Зе- молодец, опускает адвокат лобби! Так держать!
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Столько бабла мимо кассы. Зашевелось змеиное кобло.
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По статистике 73 % адвокатов голосовало за Зе! и слугу народа. Это ваш выбор уважаемые адвокаты и не нужно теперь ныть, что что-то Зе! делает не так. Он делает все правильно, все как сказал ему Игорь Валерьевич Это шаг в архаичное прошлое, - ассоциация адвокатов выступила против изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии на защиту - Цензор.НЕТ 4019
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а ты наверное адвокат? ну и скоко баксов в час плотят в сша адвокату сидящему на цензоре?
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Pro bono
і я не сиджу на Цензорі - на Цензорі сидить Бутусов.
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вы еще по протестуйте - а то прокуратуре опять возвращают надзор - это просто капец - вы даже не зебилы ,а дебилы и целая череда матов
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Зебил, так в чем *капец*, что прокуратуре возвращают надзор над МВД?
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Идите нахер! - дружно ответили Слуги нарота, эта наши законы
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І ці за своє корито ратицями чипляються.
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Ну и прекрасно!! Будет конкуренция - цены на услуги адвокатов снизятся, а то уже совсем оборзели адвокаты, такие ценники выставляют закачаешься! Простому сметному сложно оплачивать по таким ценам, высасывают адвокаты все до копеечки, и еще не факт , что адвокат поможет действительно защитить права подсудимого в суде, а услуги оплати!
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Коммунальное предприятие не предоставляет оплаченную услугу. На переписку не отвечает, акты игнорирует. Счета выставляет регулярно. Все службы города - районные, городские, 1551 - отвечают письменно, что, мол, "вы правы, НО ЗАКОН О КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ выписан так, что ВЫ ДОЛЖНЫ ОПЛАТИТЬ, А ПОТОМ ОСПАРИВАТЬ В СУДЕ!!!"
Услуга не предоставляется на сумму в среднем гривен на 350-400 в месяц.
Адвокат запросил за процесс С НЕИЗВЕСТНО КАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ 15 тыс грн + судебные пошлины (процессов он насчитал два).
Окупаемость процесса - более трёх лет!

Вопрос - кто этим будет заниматься за ТАКИЕ деньги?
Вопрос два - по нынешнему закону. если человек не имеет денег, то он лишён возможности судиться по любым вопросам кроме уголовных, где защита должна предоставляться бесплатно.
Третье - анекдот в тему:
-Здравствуйте, бесплатный доктор!
-Здравствуйте, безнадёжный больной!
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А адвокат не сказал, что в судебный иск надо внести не только возврат денежных средств за не предоставленные истцу услуги, а и судебные расходы связанные с представлением его интересов адвокатом в суде? Ищите адвоката, который Вам об этом скажет И составьте договор так, чтобы при проиграше он получил за почасовую работу по прожиточному уровню(в Украине), а в случае выиграша . . . . пусть Вас не шокирует на сколько он захочет разорить коммунальное хозяйство.
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Благодарю! А теперь скажите, сколько людей об этом знают? Сколько людей смогут составить правильные требования к договору с адвокатом? Максимум - это в случае выигрыша дела взыскать с коммунального предприятия расходы на процесс.
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Ну ви зараз знаєте, допомогло? знайшли собі адвоката?
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такі справи не рівень адвоката. Юриста сільради, ЖЕКа, водоканалу, самоучки - так, а адвоката - ні.
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А ви не охєріли за такі копійчані проблеми наймати адвоката? Є економічна доцільність. Чому ви по місту їздите на таксі, а на далекі відстані потягом, літаком? Чому не боретесь за доступність таксі на відстані 1000 км?
Правильно вам адвокат сказав. Нахрена йому займатись вашою копійчаною справою? Він витратить власний час, за який він міг заробити більше. Тому в даному випадку ви сплачуєте не за послугу, а за забраний у адвоката час.
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так о чём плачь и вой? НААУ закликає Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії - Цензор.НЕТ 2109 или свыновата по другому не умеет?
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Офігівання із рівня тупості власних співгромадян. Я їх звісно кожен день бачу, але вони не перестають дивувати...
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то страна завалылася, доллар па 100? може салом по ***** хош? Я всё жду когда *********** начнёт каяться за свои высеры. Но для этого надо совесть иметь. НААУ закликає Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії - Цензор.НЕТ 4471
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Йди на тему по продажу землі іноземцям, там чомусь жодного Зебіла не має? Чому ти не там, соромно?
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Нет, её надо продавать, так как её сейчас юзают и в хвост и в гриву поважни люды-*************. Основной вопрос в рынке земли это: налог на землю, чтобы всякие *******-петеботы Фурсы через инвестфонды её не мешковали и был установлен лимит покупки в одни руки. Ждём закон тогда по сути и будет разговор.
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это рыночек ребятки. Хотите монопольки валите в парашку свиньи.
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Да причем тут адвокаты, адвокаты как представляли в суде так и будут, забирают кормушку у тех кто этим адаокатам корочки выдавал вот и зашевелились. Лецензирование адвокатов очень прибыльный бизнес, смотрим дальше, не факт что отменят.
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В Кропивницькому наприклад ціна стартує авд 2,5 у.о. От і рахуйте.
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Просто теперь услуги адвокатов будут ещё дороже, а "народ" будет сам себя защищать
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Что-бы получить адвокатское свидетельство нужно оплатить от 2000 до 5000$ в зависимости от области, без денег не сдашь, и конечно эти коррупционная так называемая "ассоция адвокатов" будет естественно против отлучки их от потоков бабла. А вообще разогнать их к черту нужно
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Адвокатов развелось немеренно.Кормушку прикрыли
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так, а як не дай Бог щось трапиться, то знайдіть толкового
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Не сторонник Зели, мягко говоря, но это долбанную монополию обязательно надо отменять!!!
За нее цепляются только получающие на ровном месте гигантские средства члены т.н. адвокатского самоуправления за сдачу экзамена, стажировку, повышение квалификации, та ЗА ВСЕ, и рукожопые на самом деле, прикормленные крупные адвокатские фирмы, которых более квалифицированные юристы- неадвокаты как правило дрючат во всех позах! По крайней мере в хозяйственных делах. Не будет монополии (никакой никому пользы от нее НЕТ, несмотря на слезы этой шайки) - не будет и мутной воды в которой куча народу ловит рыбу, та и молодым ребятам легче (а их родителям-дешевле) будет пробиться!
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НААУ - против отмены взяток за получение корочки адвоката, вот и все что нужно про это знать.
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2,5 у.о. в м. Кропивницький. Цимвсесказано.
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Везде так. Плюс потом бесконечные баллы, поборы и подарки. Но самое главное: адвокат - часть системы и между клиентом и системой всегда выбирает систему.
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Все правильно делает! Убирает монополию, которую пролоббировали Порохоботы! Умница, правильный шаг!!!!!!!!!!!!!
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Хто пролобіював? Подивись у тебе біля ширінки краплі сечі, це тобі порохоботи насьцяли...
Зебіли ви взагалі хворі, чи тупі? Ви хоча би почитали коли та при кому була сформована діюча система.
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Очень правильное решение Зеленского. Облегчает доступ к судам простых людей.
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зашевелились, бездельники...за эту "норму" ********* отдельное спасибо. надеюсь у ЗЕбени получится отменить это скотство.
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Визжат и изворачиваются, как будто, блин, ввели "НЕадвокатскую монополию". Сплошь подмены понятий и манипуляции.

Любой дееспособный свободный человек вправе сам выбирать, к кому ему обратиться за услугой - к адвокату, к юристу, или даже к толковому самоучке. Это и есть свобода выбора, и свободный доступ к правосудию.

Вопрос широко обсуждался, и нет причин лишний раз повторять, что в Украине на сегодня адвокатская монополия - зло. У нас сам статус адвоката как правило надежно портит человека и юриста.
А в большинстве европейских стран как раз нет никакой адвокатской монополии.
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Смішно, на кой х.р ви звертаєтесь до Зеленського? Ви ж професіонали, пакуйте валізи бабла і тягніть їх до Богдана!
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зашевелилось болото, скоро и водяной вылезет.)))
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Заскавучали рішателі, хабаропередавачі і здирники. Пропихнув їм ***** за бабло монопольку в Конституцію, думали навічно. А тут такий народний облом.
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В свое время поменял трех адвокатов - продажные суки , тянули деньги и с меня и с бандюков, те естественно платили больше, что уйти от ответственности. Затем отказался от услуг продажных тварей и защищал свои интересы сам, вплоть до Верховного суда ( судьи ведь тоже продажные). Выиграл, но потратил 5 лет своей жизни, о чем не жалею. НАХ таких адвокатов. Человек должен иметь право на защиту и сам определять кто и как будет его защищать.
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