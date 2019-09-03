 НААУ закликає Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Національної асоціації адвокатів України.

У зверненні зазначається: "Вся адвокатська спільнота занепокоєна тим, що важливий правотворчий процес з обмеження конституційних прав кожної людини в Україні здійснюється без належного обговорення не лише із адвокатською, але й з усією правничою та науковою спільнотою, що є кричущим та неприпустимим фактом у правовій і демократичній державі. З цього приводу Національна асоціація адвокатів України публікує відкрите звернення до Президента України та Верховної Ради.

Текстом законопроекту №1013 пропонується внести зміни до Конституції України та викласти у новій редакції статтю 131-2, а також вилучити підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, дійсна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб у судах виключно адвокатами в усіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроектом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути її представником в суді.

Таке рішення – крок у архаїчне минуле, від якого Україна свого часу позбавилася.

НААУ наголошує, запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже у статті 131-2 зазначено, що реалізація права громадянина здійснюється за рахунок представництва його інтересів в суді професійним правозахисником – адвокатом. Законами України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 05 липня 2012 року № 5076-VI та "Про безоплатну правову допомогу" від 02 червня 2011 року № 3460-VI прописані механізми й інструментарії забезпечення цього права.

Також запропоновані зміни ризикують знищити взагалі систему правосуддя в Україні. Після прийняття законопроекту №1310 громадян України в судах захищатимуть некваліфіковані аматори, які, здебільшого, не тільки не мають фахової юридичної освіти, але й не мають уявлення про систему і засоби українського права, а особу, яка оманним шляхом під приводом надання послуг правового захисту витягнула з пенсіонера, багатодітної матері, особи з інвалідністю і зникла, неможна буде притягнути до відповідальності.

Крім того, законопроект №1310 ставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов’язань, які вона взяла на себе, ухваливши статтю 131-2 Конституції України. Внесення змін до Основного Закону у 2016 році стосовно виключного права адвокатів на представництво в судах було здійснено у повній відповідності до європейських демократичних практик. Зокрема, текст статті отримав схвальну оцінку експертів Венеціанської Комісії, що засвідчено висновком, в якому зазначається, що "остання версія змін до Конституції України, підготовлена Робочою групою Конституційної Комісії з питань правосуддя, є дуже позитивною і добре підготовленою та заслуговує повної підтримки".

Виключне представництво адвокатами інтересів клієнтів у судах діє у переважній більшості європейських країн та США. А в таких країнах, як Туреччина, Іспанія, Італія та Німеччина – діє виключно адвокатура на всіх рівнях судового представництва. Підписуючи Угоду про асоціацію України з Європейським союзом наша держава взяла курс на європейський розвиток країни, а саме – приведення всіх своїх інститутів та діючого законодавства до європейських стандартів. Проте, законопроект №1013 може знівелювати всі досягнення та розвернути Україну до рівня країн Середнього Сходу.

Враховуючи суспільний резонанс та надважливість питання, що піднімається, звертаємося до Президента України та народних депутатів Верховної Ради з проханням зняти з розгляду законопроект №1310, створити робочу групу і провести широке обговорення із представниками Національної асоціації адвокатів України та усією правничою і науковою спільнотою. Обов’язковою складовою дискусії має стати Комісія з питань правової реформи при президентові України, адже основним завданням Комісії визначено сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини та громадянина з урахуванням міжнародних зобов’язань України. Також закликаємо провести з цього приводу експертизу Європейською комісією "За демократію через право" (Венеційська комісія), яка постійно виступає стратегічним партнером України у розбудові правової держави.

НААУ має сподівання, що нова влада, на яку покладала надії більшість українців, дослухається адвокатську спільноту і не буде заморожувати можливість отримання громадянами України професійної правової допомоги – від адвокатів, продовжувати корупцію та рейдерство, а також закликає Главу держави та новообраних депутатів не робити помилок попередників і не ставити під загрозу правовий інститут як такий у європейській демократичній державі".