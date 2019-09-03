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 Суспільство
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Все про:Кернес (288) ЛГБТ-спільнота (176)

 Кернес оскаржив у суді проведення ЛГБТ-маршу в Харкові

Проведення призначеного на 15 вересня "ХарківПрайду" буде оскаржене в суді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 2 вересня заявив у фейсбуці мер міста Геннадій Кернес.

"Жоден Марш рівності в Харкові не відбувався спокійно. Газові балончики, зіткнення учасників маршу з його противниками, противників з поліцією, травмовані - обов'язкові атрибути цього заходу. В соцмережах організатори "ХарківПрайду", призначеного на 15 вересня, активно рекламують це дійство. З іншого боку, на сайті міськради була зареєстрована петиція про його заборону, яка за кілька днів набрала 5837 голосів противників заходу", - написав він.

За словами мера, маршем "стурбовані і силовики - в прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду".

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"Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, у відповіді за спокій в Харкові. Тому прийнято рішення звернутися до суду з проханням обмежити проведення "ХарківПрайду", - заявив Кернес.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146055
 
   
 Топ коментарі
 
Гєпа і Допа нє пара, нє пара, нє пара...
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Учитывая количество ваты он вообще блокадный.
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Гепо! Якщо не можеш приборкати гей-парад - ОЧОЛЬ ЙОГО !
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Ха-ароший у вас план, таварисч Жюков.
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Есть ли у меня план?
Есть -ли У меня план?
У мистера Фикса 2 мешка плана.
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Учитывая количество ваты он вообще блокадный.
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Угу. А Кернес с администрацией, стало быть - партизаны и последний оплот сопротивления. Фронтовики, блин.
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А он всегда перекрашиваетсяв соответствии с моментом.....
Я вот смотрю на его "морду лица" и страх берёт :"Щас морда треснет и всех дерьмом обрызгает... Кернес оспорил в суде проведение ЛГБТ-марша в Харькове - Цензор.НЕТ 4006."
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Хм. Кернес вроде заднеприводный. Шифруется поди, озорник пархатый
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Геи хотя бы русский мир не зовут так как их там просто убивают.
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Не факт. Покойный Кабздон откровенничал как-то, что минимум треть Госдуры таво-этаво...
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Активистку ихнюю зарезали в Москве недавно.
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Так она не только по лгбт активисткой была. Она по разным поводам протест выражала. Мотив там не понятен...
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Гепо! Якщо не можеш приборкати гей-парад - ОЧОЛЬ ЙОГО !
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видать откат Гепе заднеприводные не занесли..ну ничего-запрос от Гепы услышан..сейчас заднеприводные позвонят хозяевам и денежка для Гепы будет. и сразу Марш ********** станет Европейским действом, а Харьков столицей мультитерпимости Кернес оспорил в суде проведение ЛГБТ-марша в Харькове - Цензор.НЕТ 1199
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Снайперу - 2 балла по стрельбе!
Обращаюсь к людям "знающим" - не связывайтесь с этим "снайпером" , который "подстелил" Гепу - это же - деньги на ветер!
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Досить вже займатись дурнею з цими гомосячими парадами!
Не наше це........ не наше.
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Та хай ходят, где нибудь в районе Стрелечье.
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Так падажжы, махровый п...р и вдруг против ЛГБТ марша? Конкуренцию не любит, противный?
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давит жаба, потому что не может возглавить шествие...
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отсасывай втихаря гейропейские ценности - или напоказ тянет?
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Кернес нашёл способ частично понравится ультро-правым? Или они так его воспитали уже? Похоже на второе
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Красавчик правильно. Нельзя давать этим мразям проводить всякие парады изврашенцев.
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Нехай оскаржить рішення Верховної Ради про визнання цих хворих здоровими. Лікарі-депутати, пся крев.
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Ни один Марш равенства не проходил спокойно... 3.14дарасы, сэр!
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З ними боротись важко...Тому їх треба очолити - такі закони жанру...Попереде маршу ЛГБТ має їхати на колясці Кернес з плакатом,на якому опущений член і під ним надпис - "поднімєм опущєний впоследствіі ранєнія рєйтінг!"...
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Этот рыго-сепарский обос-аный прыщ Гепа давно должен гнить в скотомогильнике. Позор хорьковцам за это мерзкое недоразумение на теле Украины.
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