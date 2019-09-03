 Обмін утримуваними особами між Росією і Україною відклали через статус моряків, розроблено нову схему, - "Комерсант"

Проблема з українськими моряками виникла через те, що слідство над ними все ще триває, вважає джерело газети "Комерсант", близьке до переговорного процесу, інформує Цензор.НЕТ.
Спочатку їх планувалося просто передати на батьківщину разом із матеріалами розслідування. Однак Київ з самого початку наполягав на тому, що переслідування військовослужбовців незаконне, і вимагав звільнити їх без будь-яких умов. Дотримуючись первинної домовленості, Україні довелося б самій закривати кримінальну справу проти своїх же громадян.
Тому придумали інший варіант - моряків незабаром все ж відправлять додому з іншими ув'язненими, але не з матеріалами розслідування, а з їх нотаріально засвідченою копією. Це вигідно і Росії, оскільки дозволить заочно судити українців, незважаючи на їх видачу Києву.
Як зазначає "Комерсант", вирок служитиме Москві обґрунтуванням законності кримінального переслідування моряків, якщо вони вирішать поскаржитися на Росію в Європейський суд з прав людини.
Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.
"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Кстати, єтого старого черта предлагали обменять на ввп.
Как будет на самом деле хоца глянуть.Кацапы ведь не знают правил.
А там хотелось -бы посмотреть на, что готова мировая общественность.?
Я не политик - я строитель.То что у х..ла в голове не известно никому.
И очём Зеля с ним договорился тоже неизвестно.
А вот мне хочется , что-бы ихние суды себе кляп засунули особенно в переторальную часть организма
Лишь бы ребята дома оказались..
Можно ли в современном мире безнаказанно пиратствовать ? Конечно можно, если у тебя есть 10 тысяч единиц ЯО, и ты чхал на всех соседей по этой причине.
Кто то перемудрил.
как я вижу, что если у наших будет кацапий приговор, то и думать нечего. Прямо в ЕСПЧ. Без приговора сложнее.
Источник: https://censor.net.ua/n3146052