 Обмін утримуваними особами між Росією і Україною відклали через статус моряків, розроблено нову схему, - "Комерсант"

Проблема з українськими моряками виникла через те, що слідство над ними все ще триває, вважає джерело газети "Комерсант", близьке до переговорного процесу, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку їх планувалося просто передати на батьківщину разом із матеріалами розслідування. Однак Київ з самого початку наполягав на тому, що переслідування військовослужбовців незаконне, і вимагав звільнити їх без будь-яких умов. Дотримуючись первинної домовленості, Україні довелося б самій закривати кримінальну справу проти своїх же громадян.

Тому придумали інший варіант - моряків незабаром все ж відправлять додому з іншими ув'язненими, але не з матеріалами розслідування, а з їх нотаріально засвідченою копією. Це вигідно і Росії, оскільки дозволить заочно судити українців, незважаючи на їх видачу Києву.

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Як зазначає "Комерсант", вирок служитиме Москві обґрунтуванням законності кримінального переслідування моряків, якщо вони вирішать поскаржитися на Росію в Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.