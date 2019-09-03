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 Політика України
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Все про:моряки (711) обмін (441) Росія (19560) політв'язні (1015)

 Обмін утримуваними особами між Росією і Україною відклали через статус моряків, розроблено нову схему, - "Комерсант"

Згідно з новою схемою, засуджені будуть помилувані президентськими указами, а підслідних за домовленістю відправлять на Україну і в Росію з копіями їхніх кримінальних справ, а за злочини засудять заочно.

Проблема з українськими моряками виникла через те, що слідство над ними все ще триває, вважає джерело газети "Комерсант", близьке до переговорного процесу, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку їх планувалося просто передати на батьківщину разом із матеріалами розслідування. Однак Київ з самого початку наполягав на тому, що переслідування військовослужбовців незаконне, і вимагав звільнити їх без будь-яких умов. Дотримуючись первинної домовленості, Україні довелося б самій закривати кримінальну справу проти своїх же громадян.

Тому придумали інший варіант - моряків незабаром все ж відправлять додому з іншими ув'язненими, але не з матеріалами розслідування, а з їх нотаріально засвідченою копією. Це вигідно і Росії, оскільки дозволить заочно судити українців, незважаючи на їх видачу Києву.

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Як зазначає "Комерсант", вирок служитиме Москві обґрунтуванням законності кримінального переслідування моряків, якщо вони вирішать поскаржитися на Росію в Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146052
 
 
 Топ коментарі
 
Ах*еть. Тоесть моряков обменяют как преступников? А может подождать лучше пока на Рашку наложат новые санкции за игнор Гаагского трибунала?
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Что означает "отправят на Украину"? Этому "камерсанту" пора по тыкве настучать.
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У кацапских тварей есть срок до 6 сентября выдать наших моряков по решению трибуналаООН.А наши о чёмто с кацапами опять договорняки строят.-Пипец....
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Что означает "отправят на Украину"? Этому "камерсанту" пора по тыкве настучать.
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"на Україну і в Росію" - це лише дебіл міг написати...
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на рассее так и говорят, и это не самое плохое, что они могут нам делать
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Это не цитата,и в кавычки не взята.Так что не понятно, кто и где это говорил. "Дьявол всегда кроется в мелочах".
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Ах*еть. Тоесть моряков обменяют как преступников? А может подождать лучше пока на Рашку наложат новые санкции за игнор Гаагского трибунала?
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Не как преступников, а тех по которым идет суд. Хрен редьки не слаще все равно. А насчет подождать - не согласен. У кацапов в Бутырке - не курорт.
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Ну сходи к морякам в СИЗО и попроси подождать. Авось наложат такие потужные санкции, что их отпустят. Например, закроют Босфор для судов кацапии. А не, не закроют. Ну может хотя бы запретят кораблям с флагами РФ заходить в порт Гамбурга. Ну так те перерегистрируются на флаги Мальты и Занзибара. Значит будем ждать окончательного развала рашки, а моряки пока посидят.
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Кроме моряков в рашистских тюрьмах уже 6 лет ждут и гниют сотни наших пленных еще с 2014 года. О них почему то все забыли. Моряки хоть как то защищены международным правом. Остальные же умирают там и никто о них не беспокоится. Их просто записывают в пропавшие без вести, так как Рашка никогда не признает что они умерли от пыток в подвалах ФСБ.
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А насчет санкций за моряков так ето вполне даже реально. Только нужно жопой больше шевелить и подымать и разглашать вопрос на весь мир о целесообразности существования Гаагского трибунала, ПАСЕ и ООН, если они прямо нарушили свои принципы.
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Усі санкції по моряках вже в дії. протягом місяця набере сили судовий наказ про закриття портів для російських суден. Саме через те в кремлі почався рух.
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это откуда такая инфа?надеюсь, не из методички?
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То есть по Цемаху біла ложная тревога.
Кстати, єтого старого черта предлагали обменять на ввп.
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Якщо українська влада відпустить Цемаха по обміну, це буде велетенський зЕшквар!
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Якщо є рішення Гамбургського трибуналу по морякам (і ще буде остаточне) - то ЄСПЛ прийме позов, нехрен цьому комерсу брехати.
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У кацапских тварей есть срок до 6 сентября выдать наших моряков по решению трибуналаООН.А наши о чёмто с кацапами опять договорняки строят.-Пипец....
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так героями хотят быть, типа освободители, решалы!
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Пипец в том , что наши подыгрывают тварям ,у которых горит, но твари делают вид что ложили на международный суд, а надо мокать мордой в решение
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ты уже много намакал по другим решениям судов,макатель?
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Такое решение, по которому светит блокировка морского флота, единственное. И не стоит подрывать авторитет международных судов, типа х8р ложили что вы там порешали, хоть сами и подавали, сами тут без вас передоговоримся. Не было бы арбитража-х8р бы кто кого отдавал .
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все это схоже на байку...помнится, одно время вышиватные тролли цензор отпраздновали перемогу--типо кое где начали какое то имущество раши описывать, по делу юкоса...но только после этого я победных новостей на цензоре по этой теме не слышал...не, ну посмотрим, конечно, но запад не особо готов идти на сильную конфронтацию, рашу уже и в пасе вернули, и сп2 строят, все громче голоса и за отмену санкций...ну будем посмотреть
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Макни сперва в Будапештский меморандум. Если получится, конечно. Я уже не вспоминаю о "Договоре о дружбе" и куче междугосударственных договоров и соглашений между Лаптерейхом и Украиной.
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Да подожди ты, еще и с моряками кинут, нашли с кем договариваться, я не могу все их фантазии нафантазировать, но знаю что будет кидалово, раз наши хотят быть умнее трибунала, коцы этим обязательно воспользуются. Ето как менять валюту на вокзале не через агента банка (арбитраж) а через случайного человечка но по "более выгодному курсу" мы ж тут сами договоримся, без комиссии
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С кацапами нельзя быть уверенным ни в чем. Ни когда "официально", ни когда "без комиссии". Более того, казламордые свиньи считают доблестью и удалью нагло н@***** того, с кем они только что договорились и пожали руки. Так что... Поживем-увидим.
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Они не могут без "путенвсехпереиграл" , "много ходов очка"
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Как договаривались ранее меняться ? Вылетает два самолета одновременно с Москвы и с Киева ? У них ум есть ? С Москвы может вылететь с людьми, но прилететь пустой или развернется не долетев , когда наш пересечет границу Росссии через 100 км и его там возьмут под контроль истребители . Обмен должен быть в нейтральной стране,это точно не Беларусь, через серйозных посредников
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Нейтральная страна это неплохой вариант. Согласен.
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а если не выдадут, то что?или ты сейчас по методичке мне расскажешь, что им перекроют все проливы и порты?
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По суду - обязаны.
Как будет на самом деле хоца глянуть.Кацапы ведь не знают правил.
А там хотелось -бы посмотреть на, что готова мировая общественность.?
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по суду они много чего обязаны были, и по юкосу заплатить, и меджлис не трогать...только реальность немного другая...да и у них по законодательству местные суды превыше международных
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По методичке ответить Обмін утримуваними особами між Росією і Україною відклали через статус моряків, розроблено нову схему, - "Комерсант" - Цензор.НЕТ 1671?
Я не политик - я строитель.То что у х..ла в голове не известно никому.
И очём Зеля с ним договорился тоже неизвестно.
А вот мне хочется , что-бы ихние суды себе кляп засунули особенно в переторальную часть организма
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Триндьож. Обмін наламав найкращий торгівельний партнер сивого мародера нєкто мєртвєчюк.
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щас порохоботы нам укажут на "зраду" зеленского!
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_Новая схема? Ничего нового в ней нет, на самом деле (в действительности, я имею в виду). Путлер использует схему "ослик и морковка". Шаг за шагом ослик идёт туда, куда его заманивают. А поскольку в данном случае заманивает маньяк и людоед, то ослика не ожидает ничего хорошего. Вообще.
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"На Украину"? Цензор, ви там коли копіпастите, трохи дивіться на предмет коректності.
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Мда, я худею дорогая редакция. Гори в аду Х..у....й...л...о и все твои деьи внуки и правнуки.
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Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на (!!!) Украину и в (!!!) Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.Источник: https://censor.net.ua/n3146052
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Тю,блін,вже не знають,як збрехати.Не ведіться.Після шостого терорист №1 ще буде просити забрати моряків,бо на Ген.Анс.ООН можуть навіть арештувати.
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а если не будет--побьешься головой об стену?
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Лишь бы ребята дома оказались. А что там ***** напишет - пох. И суд это не примет во внимание, ведь все понимают, что это ********** выверты. Пусто это мародёров интересует.
Лишь бы ребята дома оказались..
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Любые выкрутасы от несостоявшихся ымперцев, лишь бы не выполнять решения Морского трибунала ООН о немедленном и безусловном освобождении моряков.
Можно ли в современном мире безнаказанно пиратствовать ? Конечно можно, если у тебя есть 10 тысяч единиц ЯО, и ты чхал на всех соседей по этой причине.
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Как отмечает "Коммерсант", приговор будет служить Москве обоснованием законности уголовного преследования моряков, если они решат пожаловаться на Россию в Европейский суд по правам человека.

Кто то перемудрил.
как я вижу, что если у наших будет кацапий приговор, то и думать нечего. Прямо в ЕСПЧ. Без приговора сложнее.
Источник: https://censor.net.ua/n3146052
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что это за бред -- раньше требовали просто вернуть без дела, а тут -- заочное?! тут у всех все с головой в порядке -- признать юрисдикцию рашки по Крыму?
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A eсли не признать - РФ запретит "Сватов" показывать на своей территории. Прямой убыток "Кварталу-95". Разве власть может терпеть убытки из-за каких-то моряков ?
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