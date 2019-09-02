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 Суспільство
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 Партнери з Данії, Норвегії та Канади відвідали КПВВ "Новотроїцьке", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Під час візиту в делегатів, серед яких були представники Данії, Норвегії та Канади, виникало безліч запитань.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, іноземців цікавили, насамперед, питання безпеки. Зокрема, алгоритм дій військовослужбовців Донецького прикордонного загону зі складу ОС у разі атаки російсько-терористичних військ на контрольний пункт під час перебування там цивільного населення.

Прикордонники ознайомили міжнародних партнерів з усіма аспектами контрольно-перевірочних процедур і запевнили в тому, що безпека цивільного населення є пріоритетним завданням для військовослужбовців-прикордонників і, в разі загострення обстановки, вони зроблять все необхідне, щоб не допустити жертв серед мирних громадян.

Делегати зазначили, що вкрай важливо налагодити сталу взаємодію між військовослужбовцями різних країн у рамках обміну досвідом. Також вони відзначили плідність міжнародного співробітництва та високий професіоналізм військових зі складу Об'єднаних сил, які готові оперативно забезпечити порятунок мирного населення у разі ворожих обстрілів.

Партнери з Данії, Норвегії та Канади відвідали КПВВ Новотроїцьке, - пресцентр ОС 01

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Партнери з Данії, Норвегії та Канади відвідали КПВВ Новотроїцьке, - пресцентр ОС 02
Партнери з Данії, Норвегії та Канади відвідали КПВВ Новотроїцьке, - пресцентр ОС 03
Партнери з Данії, Норвегії та Канади відвідали КПВВ Новотроїцьке, - пресцентр ОС 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146051
 
 
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а в это время:
В городе Турин (Италия) появилось граффити с изображением ликвидированного главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.

... сообщил "глава представительства ДНР" в Италии Маурицио Марроне, работа выполнена группой уличных художников к первой годовщине смерти террориста.

Партнери з Данії, Норвегії та Канади відвідали КПВВ "Новотроїцьке", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5316
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И что ? Жарко или холодно тебе ? О чем новость то ?
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