 Семеро студентів отруїлися шаурмою в Києві, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в столичній поліції.

Всі постраждалі купували шаурму в кіоску на вулиці Борщагівській.

"Станом на 22:00 від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію семи осіб. За словами пацієнтів, всі вони купували шаурму в одному кіоску", - йдеться і повідомленні.

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