 Семеро студентів отруїлися шаурмою в Києві, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в столичній поліції.
Всі постраждалі купували шаурму в кіоску на вулиці Борщагівській.
"Станом на 22:00 від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію семи осіб. За словами пацієнтів, всі вони купували шаурму в одному кіоску", - йдеться і повідомленні.
4 отравились шаурмой в Киеве....
Совпадение?
Не думаю
Боженька знаки шлет.....
напошукала свою Сциллу,рожевенька.
а ота шаурма, то якась собача їжа.
ну і зебілів
+ 100
как семеро ?
как отравились ?
как шаурмой ?
как сту...
и так далее.
( выживут переживут и т.д. Шаурмянную закрыть. Студентам - вылечиться и учиться. Все просто )
Выздоравливайте, непутевые самоубийцы, будет вам наука на всю жизнь.