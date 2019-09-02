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Все про:Київ (6443) отруєння (650) студенти (147)

 Семеро студентів отруїлися шаурмою в Києві, - Нацполіція

У Києві не менше семи студентів одного з вишів госпіталізували з підозрою на гостру кишкову інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в столичній поліції.

Всі постраждалі купували шаурму в кіоску на вулиці Борщагівській.

"Станом на 22:00 від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію семи осіб. За словами пацієнтів, всі вони купували шаурму в одному кіоску", - йдеться і повідомленні.

Читайте також: Масове отруєння шаурмою в Одеській області - по медичну допомогу звернулося 37 осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146050
 
 
 Топ коментарі
 
Наслідують приклад Презедента.
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Бери выше, репетиция путча...
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Прахоботы, ваш выход.
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И не говори. Как в том анекдоте. "Доктор, так это вы извращенец. Откуда у вас такие картинки? "
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37 отравились шаурмой в Одесской области
4 отравились шаурмой в Киеве....
Совпадение?
Не думаю

Боженька знаки шлет..... Семеро студентів отруїлися шаурмою в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1097
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Меньше будут шаурму покупать, больше котиков останутся живыми. Боженька ведь любит котиков...
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А деяких зебілів і шаурма, на жаль, не бере (((
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Ти б ото пішла на пошукала свою Сциллу,рожевенька.
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Цей кіоск потрібно перенести до зебєніной Кантори.
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Маладэс. Неплохая попытка. Держи жмэню "Кыць-кыць".
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Та ні, шаурмен має запиляти відосик про необхідність термінового закриття цього кіоску.
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Не каждый, кто ест шаурму, будет охотиться на чертей. Большинству так и не придется узнать прелести этой охоты.
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Тому що це не справжня їжа.В Європі також на кожному кроці це продають.
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Канешно не справжня. От якби ще туди додавали олівьє з грибами, ото була б бімба!
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Dorian Gray Ось справжня їжа.Але таке враження,що в нас багато хто вважає її якоюсь селюцькою.
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і не кажіть!
а ота шаурма, то якась собача їжа.
ну і зебілів
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я такое боюся покупать , бо точно собачатиной чи крысятиной накормят .
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Собачатиной не отравишься если она свежая. А вот гнилое списаное или выброшенное из торговых сетей мясо как раз чтобы травануться.
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Ну вот, а володенька, когда кушать захотел, не боялся...
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В карты проиграли, что ли? За каким хреном в себя это смитьё запихивать?
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А ты не боисся, шо однажды сама станешь шаурмой ?
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Для того она и есть шаурма чтобы травиться. Видели бы вы какое мясо туда кладут
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Думаете в магазинской колбасе мясо лучше? А сало? Видели бы вы что эти фермеры сыплют свиньям в корм! Бросить есть пока не получается, а они этим и пользуются, гады!
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А что видеть. Я сам некоторое время работал на производстве комбикормов на которых выращивают курей и свиней. Гормоны, антибиотики, анаболики, ядохимикаты, медпрепараты. Если мягко сказать так никакой пользы от того мяса не будет и детям его лучше не давать.
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а вот так и будут топить Зебуина(кому бы эти новости про шаурму бы ли бы интересны, если бы этот Главзебил не жрал шаурму и выкладывал фоточки)..его будет колпашить шоколад на своих тв каналах, его будут колпашить сепарье медведчуков на своих тв каналах. Зебуин никому не нужен..Для страны это очень плохо...ну Зебуин знал куда шел-похмелье будет очень жестоким.
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Зебуин первый не может отравится шаурмой априори. Ларек перед приготовлением проверяют. Это же президент (пусть и клоун).
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Каждый уважающий себя зелепупкин должен в день сжирать 3 шт- на завтрак, обед и ужин, это и будет точкой роста ЗЮкономики!
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Може хоч через срачку від зебілізму вилікуються...?
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Никогда не покупаю шаверму у случайных продавцов на улице,покупаю продукты по отдельности и готовлю сам, получается как настоящая, даже отравился пару раз
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получается как настоящая, даже отравился пару раз

+ 100 Семеро студентів отруїлися шаурмою в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6224
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.

как семеро ?
как отравились ?
как шаурмой ?
как сту...

и так далее.
( выживут переживут и т.д. Шаурмянную закрыть. Студентам - вылечиться и учиться. Все просто )
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И проверьте всех загорелых шаурмовщиков в Украине на глисты , соберите мрачную статистику , а потом со спокойной совестью выгоните их всех за пределы Украины , а тех , кто их крышует познакомить с теми , кто пострадал ...
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Вот что бывает, когда придурки находят себе кумира придурка, а потом за своим кумиром всё повторяют. Этот зелёный долбоЗЕпик так хорошо прорекламировал этот собачий хавчик, что у его умственно-отсталого избирателя просто не осталось шанса.
Выздоравливайте, непутевые самоубийцы, будет вам наука на всю жизнь.
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