 Україну відвідають американські сенатори, яких нещодавно не пустили в Росію

Про це один із сенаторів, Кріс Мерфі повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон і я відвідаємо Україну, Сербію і Косово цього тижня, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Белградом і Пріштіною", - зазначив Мерфі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 серпня американському сенаторові від Демократичної партії і критику Кремля Крісу Мерфі не дали візу для в'їзду в Росію, куди він збирався приїхати у складі двопартійної делегації Конгресу США.
Також російський уряд відмовив американському сенаторові Рону Джонсону, голові підкомітету Сенату у закордонних справах щодо співпраці в Європі і регіональної безпеки, у в'їзді в країну в складі тієї ж делегації.
у наших бувших депутатов тоже как сессия так у них командировки по всему миру по обмену опытом или жидкосятми хз...
законопроект № 1031. Внимание!
Это будет первый в истории Украины закон, который будет иметь обратную силу ровно на 4 года назад. Для чего? Чтобы можно было завести уголовные дела только на тех, кто работал после Майдана. Вернувшихся реваншистов трогать, видимо, нельзя.
Неужели вы еще не поняли ничего?
Защитим честно награбленное от нечестно грабящих майданутых.
Дайошь борьбу с коорупцией.