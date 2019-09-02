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Все про:озброєння (1136) Росія (19560) Туреччина (911) Чавушоглу (29)

 Ми купуємо С-400 в Росії, але якщо йдеться про Крим, Грузію чи Молдову, ми не згодні з РФ, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Туреччина має потребу в системах ППО, тому у разі неможливості придбати системи Patriot із США, продовжить купувати системи С-400 у Росії.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у своєму виступі на панелі Стратегічного форуму у словенському місті Блед, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми були вимушені придбати С-400, бо це наша нагальна потреба. Ми отримаємо, якщо зможемо (системи ППО – ред.) Patriot із США. Якщо ми не зможемо отримати, до того часу як не виробимо самі, системи ППО будемо купувати з Росії", - сказав Чавушоглу.

Міністр також запевнив, що зближення Туреччини із РФ не означає, що країна віддаляється від Заходу, так само як і лишається незмінною позиція Анкари щодо принципових питань, зокрема незаконної анексії Криму.

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"Ми забезпечуємо 50% нашої потреби в природному газі з Росії, але Німеччина робить це на 100%. Ми купуємо С-400 у Росії. Однак, якщо мова йде про Крим, Грузію чи Молдову, ми не погоджуємося. З Росією ми разом працюємо у питанні Сирії, але час від часу у нас виникають розбіжності. Ведення бізнесу з країною не означає, що ви розірвали зв’язки з іншими країнами світу", - ствердив очільник МЗС Туреччини.

Дипломат також нагадав про те, що Словаччина та Греція мають на озброєнні системи ППО російського виробництва С-300.

Нагадаємо, Мевлют Чавушоглу заявляв про те, що Туреччина має потребу у військових літаках і якщо не вийде з F-35, шукатиме альтернативні варіанти, не виключаючи можливості придбання російських винищувачів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146044
 
 
 Топ коментарі
 
Просто у них земля рівніша.
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Это позиция здравомыслящей страны. Точно так же нужно говорить - мы покупаем газ и топливо АЭС в Рашке, уголь - в Лугандоне, но нихрена не согласны с ними.
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Ви погоджуєтесь, бо підгодовуєте агресора.
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Газові і нафтові гроші це набагато серйозніша підгодівля для Лапотного Рейха.
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ціна дешевша тому і закупляють.от і все...
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Это позиция здравомыслящей страны. Точно так же нужно говорить - мы покупаем газ и топливо АЭС в Рашке, уголь - в Лугандоне, но нихрена не согласны с ними.
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Газ мы покупаем у Европы по реверсу, который невозможен технически, а уголь вообще на Роттердамской бирже, он там самый дешевый. Так 5 лет подряд говорили. Правда по маршрутам вагонов с углем можно сделать вывод, что Роттердам находится где-то возле Горловки.
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Надеюсь Зе опубликует реальную "сверхдешёвую" цену победоносного виртуального реверса все эти годы. Тогда вместе посмеёмся, сквозь слёзы.
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"Напомним, Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что Турция нуждается в военных самолетах и если не получится с F-35, то будет искать альтернативные варианты, не исключая возможности приобретения российских истребителей."

F-35 - гавно, а Су-57 ещё нет в серии. Но уж лучше перспективы Су-57, чем наступать в F-35.
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Вся Европа погрязла в двойных стандартах, чего уж на Турцию пенять.
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Турецкий чурка не понимать: зачем нужен смартфон если у них теперь будет каменный топор...
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