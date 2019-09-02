 Ми купуємо С-400 в Росії, але якщо йдеться про Крим, Грузію чи Молдову, ми не згодні з РФ, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у своєму виступі на панелі Стратегічного форуму у словенському місті Блед, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми були вимушені придбати С-400, бо це наша нагальна потреба. Ми отримаємо, якщо зможемо (системи ППО – ред.) Patriot із США. Якщо ми не зможемо отримати, до того часу як не виробимо самі, системи ППО будемо купувати з Росії", - сказав Чавушоглу.

Міністр також запевнив, що зближення Туреччини із РФ не означає, що країна віддаляється від Заходу, так само як і лишається незмінною позиція Анкари щодо принципових питань, зокрема незаконної анексії Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США допускають можливість повернення Туреччини в програму F-35, якщо вона повністю відмовиться від російських С-400, - глава Пентагону

"Ми забезпечуємо 50% нашої потреби в природному газі з Росії, але Німеччина робить це на 100%. Ми купуємо С-400 у Росії. Однак, якщо мова йде про Крим, Грузію чи Молдову, ми не погоджуємося. З Росією ми разом працюємо у питанні Сирії, але час від часу у нас виникають розбіжності. Ведення бізнесу з країною не означає, що ви розірвали зв’язки з іншими країнами світу", - ствердив очільник МЗС Туреччини.

Дипломат також нагадав про те, що Словаччина та Греція мають на озброєнні системи ППО російського виробництва С-300.

Нагадаємо, Мевлют Чавушоглу заявляв про те, що Туреччина має потребу у військових літаках і якщо не вийде з F-35, шукатиме альтернативні варіанти, не виключаючи можливості придбання російських винищувачів.