 Носіння світловідбивних жилетів для учнів молодшої школи в темну пору стало обов'язковим

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в Фейсбуці Центр організації дорожнього руху
З вересня учні 1-4 класів повинні носити спеціальні світловідбиваючі жилети в темний час доби, щоб бути помітними для водіїв. Як заявляв у липні цього року експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, жилети мають бути індивідуальними і видаватися безкоштовно.
За цими даними, рішення зробити дітей більш помітними для учасників дорожнього руху ухвалили весною 2019 під час всеукраїнської Координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.
Первый раз в немецкий класс. Как проходит 1 сентября в Германии.
https://mel.fm/blog/viktoria-vinogradova/74392-pervy-raz-v-nemetsky-klass-kak-prokhodit-1-sentyabrya-v-germanii
Первый школьный день для первоклашек - это праздник в их честь, но без лишнего пафоса. На официальные речи времени отводят мало, вместо этого ученики старших классов готовят небольшое выступление - поют песни, разыгрывают сценки и желают первоклассникам успехов.Наш праздник проходил в здании районной ратуши, куда собрались все родственники новобранцев.....»
А вот теперь и пригодиться.......🙂