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 Суспільство
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Все про:безпека (329) діти (1650)

 Носіння світловідбивних жилетів для учнів молодшої школи в темну пору стало обов'язковим

Учні молодших класів тепер повинні носити світловідбиваючі жилети

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в Фейсбуці Центр організації дорожнього руху

З вересня учні 1-4 класів повинні носити спеціальні світловідбиваючі жилети в темний час доби, щоб бути помітними для водіїв. Як заявляв у липні цього року експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, жилети мають бути індивідуальними і видаватися безкоштовно.

За цими даними, рішення зробити дітей більш помітними для учасників дорожнього руху ухвалили весною 2019 під час всеукраїнської Координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пристібайся. Живи: у Новій Зеландії ті, хто вижили в ДТП, розповіли про користь ременя безпеки. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146042
 
   
 Топ коментарі
 
Відповідальним за забезпечення жилетів за державний кошт покласти на незмінного рюкзакова та його сина.
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давай угадаю кто производитель?
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А в школе на мыльце и туалетную бумагу не собирают? На ремонты и прочую хренотень. У меня 450 в месяц как с куста. И жилеты будут туда же.
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Да ладно, ЗеД..шка, и в Эпицентре есть и в Леруа Мерлен навалом. Ношение светоотражающих жилетов для учеников младшей школы в темное время стало обязательным - Цензор.НЕТ 1078
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Мне похер кто производитель, ты угадай кто поставлять будет.
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А Ви не знаєтє, что тот кто шил еті жилетьі, получил зарплату за них?
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А в школе на мыльце и туалетную бумагу не собирают? На ремонты и прочую хренотень. У меня 450 в месяц как с куста. И жилеты будут туда же.
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Те кто шили еті жилетьі, шилі іх бесплатно?
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бесплатно......в нашей стране , не смешите !
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Відповідальним за забезпечення жилетів за державний кошт покласти на незмінного рюкзакова та його сина.
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Це добре і добре,що форму відмінили.Ще би не мішало свято першого вересня відмінити.бо це чисто совєтске свято,яке ніде в західних країнах не відзначається.
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Там є свої свята. Не все ж повинно бути однаковим. Нормальне яскраве свято.
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pompiere То чому у нас совкове свято,а не те саме,що і в Європі? Відмінити все те,що і в москалів.А то в нас ніяк,не можуть позбутися москальського гену.
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Бро, ну невже, так важко заглянути в Гугл, перед тим як нести маячню?


Первый раз в немецкий класс. Как проходит 1 сентября в Германии.
https://mel.fm/blog/viktoria-vinogradova/74392-pervy-raz-v-nemetsky-klass-kak-prokhodit-1-sentyabrya-v-germanii
Первый школьный день для первоклашек - это праздник в их честь, но без лишнего пафоса. На официальные речи времени отводят мало, вместо этого ученики старших классов готовят небольшое выступление - поют песни, разыгрывают сценки и желают первоклассникам успехов.Наш праздник проходил в здании районной ратуши, куда собрались все родственники новобранцев.....»
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Taronau Gwyllt Так це не совкове свято.Давайте зробимо,як в них.А то в нас все те саме,як в москалів.
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«Школьный день начинается в 7.55 и заканчивается в 12.10 - это пять уроков по 40 минут с переменами. Предметы в первом классе - немецкий, математика, спорт, творчество, компьютерный класс, один урок религии, от которого семья может отказаться. Во время больших перерывов дети много гуляют на улице.»
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пропоную на голови мигалки Ношение светоотражающих жилетов для учеников младшей школы в темное время стало обязательным - Цензор.НЕТ 7549з звуковими сигналами
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у Німеччині такий жилет коштує 1 євро, а скільки в Україні?
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в Україні..?залежно хто буде закупляти..якщо за державний кошт то і 10 євриків може коштувати
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Тут нет простой линейной зависимости. Смотря за сколько смогут втюхать, и по пути присосаться. Про Роттердам+ слышали?
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так само - школа давала, різні рекламні подарунки тощо. У 1 € - шопі таких жилетів дофіга лежить.
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Я своим в прошлом году привозила.......сестра (у неё двое школьников) еще чуть чуть прикалывалась.........
А вот теперь и пригодиться.......🙂
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винницкая мафия и сейчас норовит урвать кусок пирога что б хоть чем-то кормить вырощенное на фермах стадо порохоботов ...деньги из-ниоткуда -желеты .бронежелеты рюкзаки эврорбляхи .орехи лес бурштын ...вот она вся экономика страны
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Как водитель обеими руками за. И не только детям, но и взрослым какая-то небольшая светоотражующая фигня не помешает.
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В тёмное время надо спатьч а не шлёндраться невесть где, о чём хорошо бы задуматься родителям этих школьников.
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Зимой в пол пятого вечера уже темно! А кому-то еще надо и на бальный кружок заскочить... так что родителя по-любому надо задуматься!
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Это верно. А с другой стороны, на кой шут зимой и по холодине вдобавок ходить на эти кружки?До весны-лета не потерпит?
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А почему не всем ученикам, старшеклассники что, не люди?
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На-реш-ті!!! Давно було треба. Батькі у селі, селищі і місті своїх дітей на вечірні прогулянки відпускайте тільки зі світловібиваючими смужками.
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Если за жилеты возьмётся Рюкзаков, то ждите именно бесплатные жилеты! Носіння світловідбивних жилетів для учнів молодшої школи в темну пору стало обов'язковим - Цензор.НЕТ 2632
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