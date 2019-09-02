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Все про:Крим (7372) Мєшков (4) колабораціонізм (36)

 Перший президент Криму Мєшков переніс інсульт під час відпочинку в Туреччині

Юрій Мєшков полетів на відпочинок до Туреччини, посварився з адміністрацією готелю через номери і переніс інсульт. Йому зробили операцію, але російська страховка покриває тільки 1/5 частину витрат.

Про інсульт Мєшкова стало відомо з Facebook його дочки Маріанни, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мєшкова сьогодні стався інсульт. До ранку може не дожити. Якщо дивом виживе, то залишиться інвалідом на все життя", - написала вона напередодні.

Пізніше стало відомо, що колишнього прихильника російської окупації півострова ввели у штучну кому.

"Прошу вважати це офіційною заявою. Чому консульство Росії в Аланії не робить жодних кроків? Де консул? Чому турки не виводять, як обіцяли, Мєшкова зі штучної коми? Чому досі консульство не переправило свого громадянина на Батьківщину? Чому громадянин Росії покинутий напризволяще в Туреччині?" - писала в Facebook його дочка Маріанна.

Перший президент Криму Мєшков переніс інсульт під час відпочинку в Туреччині 01

Пізніше жінка повідомила, що її батька вивели з коми. "Розбудили. Кліпає. Не говорить і не ворушиться. Живий!" - зазначила вона.

Деталі того, що сталося Маріанна Мєшкова розкрила виданню "Российская газета". 73-річному колишньому політику стало погано відразу по приїзді в готель. Він посварився з персоналом через наданий номер. Після цього в своєму номері Мєшков вирішив прийняти душ, де у нього стався інсульт.

За словами дочки, до можливого подальшого транспортування Мєшкова для подальшого лікування в Росію слід ще вирішити питання про оплату медичних послуг турецькій лікарні.

"Як заявив представник російської страхової компанії, страховка покриває лише 40 тисяч євро на одного застрахованого. Але операція, яку провели вночі, коштує близько 200 тисяч євро. Тому питання стоїть гостро: їх можуть не випустити, поки гроші не заплатять", - повідомила Маріанна Мєшкова.

Про ситуацію дружина Мєшкова поінформувала російське консульство в Анталії, але жодної допомоги поки не надходило.

Юрій Мєшков - перший і єдиний президент Криму, який обіймав цей пост з 1994 по 1995 рік. Він відстоював необхідність зближення Криму з Росією, аж до приєднання. У 2011 році був депортований із Криму із забороною в'їзду в Україну на п'ять років. Гаряче вітав окупацію півострова Росією і повернувся жити до Криму в 2014 році. Зараз активно критикує окупаційну владу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146040
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и все что нужно знать о Крыме...о Крыме под паРашей.....житель Крыма..едет отдыхать в Турцию...
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Місце ватніка на ватостані.
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@ksl2k10

В Севастополе установили памятник большеголовому пучеглазому узкоплечему длиннорукому рептилоиду в наморднике с короткими ножками и автоматом в руках. Судя по надписи на постаменте, он благодарит кого-то, что не кит. На него в тихом ахуе взирает кот

Первый президент Крыма Мешков перенес инсульт в время отдыха в Турции - Цензор.НЕТ 6261

Первый президент Крыма Мешков перенес инсульт в время отдыха в Турции - Цензор.НЕТ 7156
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Ну и хер с ним стекловатным. Многие пенсионеры могут в турцию сгонять? А этот "политег" смог. 5-ти звездочный хотел небось
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Юрий Мешков - первый и единственный президент Крыма, занимавший этот пост с 1994 по 1995 год. Он отстаивал необходимость сближения Крыма с Россией, вплоть до присоединения. В 2011 году был депортирован из Крыма с запретом въезда в Украину на пять лет. Горячо приветствовал оккупацию полуострова Россией и вернулся жить в Крым в 2014 году. Сейчас активно критикует оккупационные власти.

От і скажіть - чи не дурень ?
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Рашка в телевизора и рашка в реальности оказались совершенно разные вещи.
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Вот и все что нужно знать о Крыме...о Крыме под паРашей.....житель Крыма..едет отдыхать в Турцию...
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А Турція впускає особу, що раділа переселенню з Крима Татар...
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Зачем вообще писать в ватном "уродце" ? ОНО ж не "гордилось" пересилением татар с крыма. И тем не менее звало в ********. А теперь вот о этотм старом спеарском пердуне аж статью выкатили. Нам пофиг, сдохнет или нет он. Он биомусор,который ни для Украины, ни для Крыма ничего не хотел сделать, а наоборот в "расею", в ГУЛАГи звал.
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Чи й не велике цабе, щоб про нього всю Україну інформувати...
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инфаркт, инсульт, упал на нож, ударил в голову падший камень,...... - скрепно!
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"Он поссорился с персоналом из-за предоставленного номера."
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Може дешевше відправити толкового хірурга? Щоб там виправив сітуацію на місці, так сказать.
Первый президент Крыма Мешков перенес инсульт в время отдыха в Турции - Цензор.НЕТ 6742
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Турция страна мусульманская, там к пи..сам относятся плохо. Даже если он хирург. Первый президент Крыма Мешков перенес инсульт в время отдыха в Турции - Цензор.НЕТ 4913
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Завалює не ресепшн і з півоберта:"**********!!!"А йому по їбалу,по їбалу.Оба-на,інсульт.
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@ksl2k10

В Севастополе установили памятник большеголовому пучеглазому узкоплечему длиннорукому рептилоиду в наморднике с короткими ножками и автоматом в руках. Судя по надписи на постаменте, он благодарит кого-то, что не кит. На него в тихом **** взирает кот

Первый президент Крыма Мешков перенес инсульт в время отдыха в Турции - Цензор.НЕТ 6261


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так то ж зельоний чілавєчєк, тіпа прішєлєц ))
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Увидеть Украинкий Крым - кацапским - и умереть.
Без ехидства - такова судьба.
Как говорится - за что боролись.....
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зі: мало того що, знатного ватника зробили не живим не мертвим так, чей гроші величезні за це вимагають.
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А как же отдых в Крыму в сезон? Почему в Турцию поехал?
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Лозунги-лозунгами, а своя жопа, она в комфорте нуждается. Куча таких знакомых, благославляющих переход Крыма в Россию и едущих куда подальше.
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Ну, дай Бог що вижив.

І ще років двадцять гидив під себе.
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Вот так, положить все силы на возврат Крыма в Россию и поехать отдыхать в Турцию.
По моему здесь кто-то кого-то сильно ( далее идёт нецензурное слово в литературе обозначающее факт большого обмана ).
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Турки мабуть не дали ватокацапу винести алкоголь і рушники з готелю при виїзді, от він і надірвався.😁
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Приехал, увидел уровень сервиса, сказал "Мда, это вам не Крым" отхватил его от увиденного Кондратий
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Он и до инсульта инвалидом был. "В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки".
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Нормальный счёт турки выставили... 200 тыщ! Ему там, наверное, в довесок костный мозг пересадили, а не только гематому убрали. Вот же ж чурэки хитрозадые! Нормальной жизни, конечно, конец после инсульта...
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давно пора к кабздону на концерт ансамбля олександрова
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Доля кримських татар та Володимира Балуха турбує нас набагато більше, ніж цей мішок з не скажу чим.
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Конечно важная, насколько херово в Крыму что от туда едут отдыхать в Турцию.
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А в Крыму бы в больнице сразу бы в морг отправили.
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