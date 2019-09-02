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Все про:Бориспіль (264) Нацполіція (8128) активіст (206)

 Поліція готує підозру секретареві Бориспільської міськради Годунку за напад на активіста

Слідчі готують проект підозри секретарю Бориспільської міської ради Ярославу Годунку за напад 29 серпня на громадського активіста в будівлі міськради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в понеділок пресслужба Головного управління Національної поліції в Київській області.

"Про це поліції стало відомо з соціальних мереж. Після отримання повідомлення до міської ради Борисполя відразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила і допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його і долучила до матеріалів кримінального провадження", - зазначається в інформації.

Зараз тривають всі необхідні процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального злочину.

Слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи. "Вона буде призначена після одужання побитого громадянина і визначить тяжкість заподіяних тілесних ушкоджень", - наголошується в повідомленні.

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За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Готується проект підозри для подальшого направлення до прокуратури області та оголошення підозри нападнику.

Секретар Бориспільської міськради Годунок отримав широку громадську популярність 10 липня, коли президент України Володимир Зеленський вигнав його із зустрічі в Борисполі з місцевою владою і активом Київської області, на якій було обговорено питання функціонування Бориспільської лікарні.

Під час дискусії секретар Бориспільської міськради Годунок поскаржився, що раніше співзасновниками Бориспільської лікарні були місто і район 50 на 50, а потім глава Бориспільської РДА Олександр Туренко забрав у міста лікарню, і тепер лікарня не може фінансуватися з міського бюджету.

У свою чергу Зеленський сказав, що "коли багато кричать, він завжди просить знайти йому в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить".

"Я тут прочитав - газети, скажіть, це правда чи ні - так, член "Батьківщини", правильно, секретар Бориспільської міської ради, раніше судимий за ч.3 ст. 142 Кримінального кодексу - "розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень". Ярослав Миколайович. Це Ви?" - запитав президент Годунка.

Після отримання від співрозмовника ствердної відповіді, Зеленський сказав: "Вийдіть звідси. Вийди звідси, розбійник ти! Погано чуєш мене? Я вас питаю, це ви? Вийдіть, будь ласка".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146038
 
 
 Топ коментарі
 
может и выродок.но сейчас мстят ему за длинный язык,дабы другим неповадно было боярину вопросы задавать
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Он рецедивист, кстати.
По статьям, связанным с телесными повреждениями.
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Ну наконец то!
Эту гниду давно пора на ноль множить! Полиция готовит подозрение секретарю Бориспольского горсовета Годунку за нападение на активиста - Цензор.НЕТ 5116
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Да.... Главный мстит мелкому чиновнику. Это не хороший сигнал. Недалек тот шаг,когда палатки с некачественной шаурмой начнут громить.
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может и выродок.но сейчас мстят ему за длинный язык,дабы другим неповадно было боярину вопросы задавать
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А ничего что ему НЕ мстят? Уже про срок который этот скот должен был получить промолчу. Разбой, ограничение воли, вымогательство, пытки.
А теперь этот недоразвитый взял и побил человека. Может ему премию дать? или может гамну пора присесть все-таки? В каком их эпизодов замешан президент?
Оно такое было и есть. А скольких этот скот мордовал в своих застенках. Не доказать уже.
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"легкие телесные". за что он присядет?если бывшие его коллеги постараются и сделают приятное презу то может на "средней тяжести" натянут
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На средние нет, но впаять компенсацию могут. А если бы президент хотел отомстить, то проще проверить его "деятельность" за последние 5 лет. Там легко отыскать много чего интересного. Да квартирок он прикупил и АЗС...
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да хз что там было.
https://kiev.politeka.net/kiev/1144443-skandalnyj-razbojnik-iz-borispolja-raspravilsja-s-aktivistom-prjamo-v-mjerii-kadry-bespredela/
"кричал вали из города". не известно что говорил ему этот "активист" но видео на 9 минут с соплями и жалобами к Зе выпустил и ни слова с чего все началось.
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"общественный активист" это переселенец из Луганска Игорь Петровский. встречался и не раз с переселенцами и практически всех хотелось у бать.за наглость и ненависть к Украине и к нам украинцам.всегда удивляло что они тут забыли? и вот дождались своего часа.
предполагаю что пришел очередной раз качать права в связи с победой их кандидата но перегнул палку за что и выхватил.
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Та ладно. Прям святой "беркутовец". За Украину он переживает. А что активист прыгал на него, с кулаками лез или гондунок "чиста па привычке" "побил" холопа? Другое поражает что эта мразь с таким набором статей, этот гнус, который не постеснялся издеваться над инвалидом пролез в секретари. Неужели лучше не было?
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ну это же Украина. в Презы тоже не лучший пролез,а кандидаты лучше были.
лохторат сам себе на голову садит негодяев и удивляется почему живут в дупе на лучших черноземах в мире. ну ничего,теперь и этого не будет, после распродажи земель китайцам и кацапам останется одна дупа.
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Псы гавкают на перечившего... ну ну.... Зелебобу не жалко но тенденции с мусорьем плохие. то дети то пенсионер с плакатом...
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Это сраный беркут, который вломился в ЧУЖОЕ жилье, затем ИЗБИЛ инвалида, забрал деньги и напоследок вымагал у его матери тысячи баксов. Эту тварь тогда не посадили.
Этот наглый скот не унимается. Неужели со всего населения в Борисполе не могли найти лучше чем это недоразумение?
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Да хватит тебе хвост пружинить. Супервайзер уже зачел твои выплески для выплаты зарплаты. Сходи на другой ресурс-там потролли.
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Мальчик это ты под никами. Не гони херню.
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Тролль! Ты не реагируешь на запрос общественности. Тебе же говорят-здрысни отсель. На пиво с селедкой под Квартал ты уже заработал. Шож тебе еще надо,хороняка?
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Лично Ярик ничего о своих танцевальных подвигах не рассказывал
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1 верасня - лепшых экспертаў з пытанняў эканомікі, палітыкі і права гоняць з інтэрнэту
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=I9YgcUvlTZA&fbclid=IwAR1H2vaVSF7WZdLWJCcH6qUzCduhXu7wu8Weq80cfMTDN0LyIGq6x50-DLo
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Викинь російські літери і заміни їх українськими...
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Власть новая,но ума не добавилось. Подозрения молча готовяться,вы его через пару дней не увидите.
Дебилы мля ! (с.лавров)
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Зеленский сказал что позвонит по этому "черту" Бакланову..но почему то местные полицейские решили опередить СБУ и выслужиться, Почему? Может просто суетятся и решили подлизать задницу начальству? ...Ибо такое же хамство у всех или почти у всех чиновников..но просто так никто им подозрения не вручает. Годунок за свои подвиги в "Беркуте" давно ответил. Так как сотрудничал с СБУ и стучал то получил тогда условно. Кстати многие, если беркута и ППС ки не все тогда бомбили..не все попадались. Хотя.. По Годунку была куча инфы, что как раз он причастен к подкладыванию гранаты в офис Поры и что он на связи в СБУ. Поетому может СБУ не кошерно разбираться с "этим чертом" своим бывшим агентом..и попросили смежников?
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