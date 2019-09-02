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 Політика України
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Все про:торгівля (238) Мінекономрозвитку (154) Качка (9)

 Качка претендує на посаду торгового представника України

Заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, а також торговим представником України може стати експерт з євроінтеграції Тарас Качка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

У декларації Качки на сайті НАЗК місцем його майбутньої роботи зазначено Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. У графі про посади (поточну або посаду, на яку претендує кандидат) Качка вказав "Заступник міністра - Торговий представник".

Тарас Качка є заступником виконавчого директора Міжнародного фонду "Відродження" та експертом з питань європейської інтеграції. З 2014-го по 2015 рік був віце-президентом і виконувачем обов'язки президента Американської торгової палати в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія шукає спосіб "зберегти обличчя", але буде змушена відпустити українських моряків, - радник міністра закордонних справ Качка

З 2015 року Качка також є радником міністра закордонних справ. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національний інститут державного управління в Варшаві.

Нагадаємо, в серпні 2018 року уряд звільнив Наталію Микольську з посади торгового представника України - заступника міністра економічного розвитку і торгівлі. Микольську звільнили за власним бажанням, оскільки вона тимчасово переїжджала в США для навчання в Стенфордському університеті.

Тоді на місце торгового представника призначили Максима Нефьодова, який зараз очолює Державну митну службу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146037
 
 
 Топ коментарі
 
Это не качка, а целый качур. Вгодований Качка претендует на должность торгового представителя Украины - Цензор.НЕТ 9781
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Всіх депутатів, міністрів і прібліжонних непогано було б зважувати під час початку роботи, а потім кожного місяця перезважувати й друкувату в Урядовому Курєрі.
Зразу було б видно хто як працює.
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Ой і морда... Чисто зебільна, стефанчукова
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Это не качка, а целый качур. Вгодований Качка претендует на должность торгового представителя Украины - Цензор.НЕТ 9781
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Всіх депутатів, міністрів і прібліжонних непогано було б зважувати під час початку роботи, а потім кожного місяця перезважувати й друкувату в Урядовому Курєрі.
Зразу було б видно хто як працює.
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Ка́чка, ву́тка, ути́на чи у́тиця - поширена назва багатьох видів птахів родини качкових. Це є позатаксономічна група птахів. До качок належать галагази, черні (нирки), річкові качки, шавкуни, крехи й інші ...
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Бройлером стають качки після роботи торговим представником🧐
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Это при чем, может у тебя фамилия "кабан", это не значит, что ты должен вести себя, как свинья.
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Свинарчуки - это же из ваших порохнявых.
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Бажаннями своїми він годує зелепупів, давайте подивимося правді в очі, ну неможе фотограф керувати фінансами! Це для прикладу.
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Цензор Негарно написав !!!!! хоть би імя спереді дописали,
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Ну що сказати, епоха КІБОРГІВ закінчилапь, почалась епоха сватів.
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Ой і морда... Чисто зебільна, стефанчукова
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ой, щось ці "нові обличчя" чи розпухли з голоду?...в об'єктиви камер не влазять...недоїдають, напевно...
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Посмотрел "ТСН.Тиждень" по "1+1". Отлично живём. У нас лучшая страна. Лучшая власть. Открылись перспективы.

Выключил телик. Появился какой-то привкус блевотины во рту. Покурил. Отпустило.

Теперь понял, что чувствуют россияне со своими федеральными каналами в вещательной сетке.
(C)
@ZeUkraine
🤔
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я от телевізер..тільки по картинках на рекламі в магазині впізнаю..
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не говори ,Кролики,Свинарчуки ,Бурбаки... Качка претендует на должность торгового представителя Украины - Цензор.НЕТ 1020
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Бурбак жіватіна лє?Ні разь жігівайті мєжьду нац анналльну ю розьнью ка.
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подальше от войска ,поближе к кухне?Умный пацан
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Гарний хлопець, вгодованний. Мабуть, буде салом торгувати.
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