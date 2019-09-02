EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  620  18
Все про:автономія (36) освіта (619) школа (694) Горбачов Сергій (2)

 Всі українські школи мають бути автономними і не залежати від управлінь освіти, - освітній омбудсмен Горбачов

Для вирішення низки проблем у школах, зокрема щодо "благодійних фондів", усі українські школи мають отримати автономний статус і не залежати від управління освіти.

Про це в ефірі Громадського заявили освітній омбудсмен Сергій Горбачов і народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.

Горбачов зазначив, що зараз Антимонопольний комітет часто блокує тендери, які школи проводять через управління освіти, тому директори вимушені збирати гроші в "благодійний фонд" для вирішення нагальних проблем.

Зміна законодавства про тендери та переведення шкіл на автономію може вирішити цю на інші проблеми, вважає омбудсмен.

Читайте також: Кабмін призначив директора київської спецшколи Горбачова на посаду освітнього омбудсмена

"Управління освіти під всілякими благородними приводами блокує перехід шкіл на автономію", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146035
 
 
 Топ коментарі
 
Який "автономний статус"? Що вони мелють? Серед них вміняємі є? Що ви вибрали?
 показати весь коментар
 
Этого нельзя делать.
Где-то соберётся педагогический коллективчик любителей "русского мира" и будут сеять "разумное, доброе, вечное"...
 показати весь коментар
 
А така собі "автономія" ... В одній школі викладають російською, в іншій -- на ідіш, третя --- перейшла на суахілі... а українська -- непомітно і зникла....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вылузут вам боком эти "реформаторы"...
 показати весь коментар
 
 
Який "автономний статус"? Що вони мелють? Серед них вміняємі є? Що ви вибрали?
 показати весь коментар
 
 
А така собі "автономія" ... В одній школі викладають російською, в іншій -- на ідіш, третя --- перейшла на суахілі... а українська -- непомітно і зникла....
 показати весь коментар
 
 
Я начинаю догадываться, что значит "автономная". Да это же означает "частная"!
Ожидающим эффекта от частных школ в сфере получения народом общего образования скажу, что в странах, где нет государственных школ, треть населения вообще тёмное, забитое и безграмотное.
 показати весь коментар
 
 
Этого нельзя делать.
Где-то соберётся педагогический коллективчик любителей "русского мира" и будут сеять "разумное, доброе, вечное"...
 показати весь коментар
 
 
Та да! Сейчас" благотворительные фонды" решают насущные проблемы -- руководства школы!
Задрипанная занавеска, по цене --- гобелен 15 века... табличка "1-Ю класс" -- да Винчи аж прослезился от таких гонораров... а калитка в школе --- дороже, чем Киеву обошлись "Золотые ворота"...
 показати весь коментар
 
 
Его Величество Откат -- загонит скоро нас в каменный век....
 показати весь коментар
 
 
...школы должны быть автономными...

...не зависеть от управления образования...

...антимонопольный комитет блокирует тендеры...

Какой-то мрак! Без каких либо доказательств нас пытаются убедить в том, что деньги в школы пойдут, как только школа станет "автономной". Интересно, из каких источников, и что значит автономной?
Может, заодно закроем и министерство образования?
 показати весь коментар
 
 
И всех преподавателей на сделку перевести: чем выше ставит отметки, тем больше зарплата!
 показати весь коментар
 
 
Не надо подбрасывать им идеи!
хотя... 4000 долларов --- надо же как-то зарабатывать!
 показати весь коментар
 
 
То есть, завтра, под шумок, притащат свою программу обучения, где украинцев будут называть "бандеровцами" и российскую армию "освободителями" и ничегошеньки им не смогут сделать...? Это имеет ввиду ваша "автономия"?!!!! И самое интересное что будут говорить "Неее! Это чтоб шторы новые купить и все!"
 показати весь коментар
 
 
И еще, Цензор, уберите фоторгафию "одобряющего мальчика", не надо подсознательно промывать неокрепшие мозги, тем более что с учителями у нас и так большая проблемма...
 показати весь коментар
 
 
А на хрена тогда эти управления? Чтобы власть имущим в областях пристраивать своих родственников на не пыльную работу?
 показати весь коментар
 
 
Не тре взагалі ходити до школи, коли є домашнє навчання. Зєбіли, вчить своїх вилупків вдома, нам спокійніше буде, з ватними вчителями розберемося самі.
 показати весь коментар
 
Демонтаж української нації. Не знаю, на що вони розраховують.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору