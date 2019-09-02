 Всі українські школи мають бути автономними і не залежати від управлінь освіти, - освітній омбудсмен Горбачов

Про це в ефірі Громадського заявили освітній омбудсмен Сергій Горбачов і народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.
Горбачов зазначив, що зараз Антимонопольний комітет часто блокує тендери, які школи проводять через управління освіти, тому директори вимушені збирати гроші в "благодійний фонд" для вирішення нагальних проблем.
Зміна законодавства про тендери та переведення шкіл на автономію може вирішити цю на інші проблеми, вважає омбудсмен.
"Управління освіти під всілякими благородними приводами блокує перехід шкіл на автономію", - додав він.
Ожидающим эффекта от частных школ в сфере получения народом общего образования скажу, что в странах, где нет государственных школ, треть населения вообще тёмное, забитое и безграмотное.
Где-то соберётся педагогический коллективчик любителей "русского мира" и будут сеять "разумное, доброе, вечное"...
Задрипанная занавеска, по цене --- гобелен 15 века... табличка "1-Ю класс" -- да Винчи аж прослезился от таких гонораров... а калитка в школе --- дороже, чем Киеву обошлись "Золотые ворота"...
...не зависеть от управления образования...
...антимонопольный комитет блокирует тендеры...
Какой-то мрак! Без каких либо доказательств нас пытаются убедить в том, что деньги в школы пойдут, как только школа станет "автономной". Интересно, из каких источников, и что значит автономной?
Может, заодно закроем и министерство образования?
хотя... 4000 долларов --- надо же как-то зарабатывать!