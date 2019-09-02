 Зеленський доручив уряду і парламенту поліпшити в країні бізнес-клімат

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів глава держави заявив, що для стимулювання інвестицій парламент до 1 жовтня 2019 року має прийняти закон про концесії і закон про оренду державного та комунального майна (в новій редакції), а до 1 січня 2020 року - закон про стимулювання інвестиційної діяльності в Україні та про посилення захисту іноземних інвестицій.

Крім того, до 1 грудня 2019 уряд має провести переговори й укласти угоди про розподіл продукції з переможцями конкурсів на користування надрами.

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Президент також заявив, що для поліпшення бізнес-клімату в країні до 1 жовтня 2019 потрібно створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок, доступності іпотеки та кредитування бізнесу.

Водночас Глава держави доручив Кабінету Міністрів до 1 жовтня цього року направити до Верховної Ради законопроект про Службу фінансових розслідувань, а парламенту - прийняти цей документ до 1 грудня.

Президент наголосив на важливості детінізації економіки. Для цього на 1 жовтня 2019 року треба направити на розгляд парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину, які повинні бути прийняті до 1 грудня.