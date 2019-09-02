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 Політика України
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Все про:ВР (5549) Зеленський (2576) Кабмін (3057)

 Зеленський доручив уряду і парламенту поліпшити в країні бізнес-клімат

Президент України Володимир Зеленський доручив новому уряду у співпраці з новим складом парламенту поліпшити бізнес-клімат у країні і ввести єдину систему електронних послуг.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів глава держави заявив, що для стимулювання інвестицій парламент до 1 жовтня 2019 року має прийняти закон про концесії і закон про оренду державного та комунального майна (в новій редакції), а до 1 січня 2020 року - закон про стимулювання інвестиційної діяльності в Україні та про посилення захисту іноземних інвестицій.

Крім того, до 1 грудня 2019 уряд має провести переговори й укласти угоди про розподіл продукції з переможцями конкурсів на користування надрами.

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Президент також заявив, що для поліпшення бізнес-клімату в країні до 1 жовтня 2019 потрібно створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок, доступності іпотеки та кредитування бізнесу.

Водночас Глава держави доручив Кабінету Міністрів до 1 жовтня цього року направити до Верховної Ради законопроект про Службу фінансових розслідувань, а парламенту - прийняти цей документ до 1 грудня.

Президент наголосив на важливості детінізації економіки. Для цього на 1 жовтня 2019 року треба направити на розгляд парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину, які повинні бути прийняті до 1 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146034
 
 
 Топ коментарі
 
Портнов и Хорошковский с Шефиром, уже работают над снижением корупции под присмотром папы Бени.. Скоро Богатырёва ещё подключица и корупция совсем пропадёт ,зебильчик.
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А Шуфрич свободой слова займеться - кто слово плохое про власть зеленую скажет ,тому свободы не видать.
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Якщо нова команда зможе хоча б трохи знизити феєричний рівень корупції , що за останні 5 років постав при соєвій владі - бізнес клімат поліпшиться автоматично !
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Портнов и Хорошковский с Шефиром, уже работают над снижением корупции под присмотром папы Бени.. Скоро Богатырёва ещё подключица и корупция совсем пропадёт ,зебильчик.
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А Шуфрич свободой слова займеться - кто слово плохое про власть зеленую скажет ,тому свободы не видать.
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обліковий запис Сюди великий бізнес не прийде,поки не завершиться війна.Невже нова влада посадить Бєню?
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Так нет уже соевой влады...все сменилось...презЕдент...кабмин...рада...сбу...прокуратура...таможня...мвд и то новое лицо...где теперь коррупция？кто теперь коррупционер？
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Тоді вихід один - націонулізувати його кулаки! Даєш кулаки наріду!!!
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Так улутшают как могут. На заводы Бабломойского электроэнергию вона пустили по 57 копочек...У Бени бизнес климат стразу улутшился..работают ЗЕКкомандовцы, стараюца..
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У соевых плохо не то, что все платят за электроэнергию дорого, или за растаможку машин дорого. Плохо то, что кто-то добивается понижения цены, кто-то добивается понижения растаможки. Вот какие "крысы", понимаешь, не хотят платить дорого вместе с остальными.
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Всё верно ЗЕбильчик кому то типа Бени по 57 копочек, а ЗЕбилам по 1,68. Это наверное потому что вы ЗЕбилы ещё не добились. Добивайтесь, кто ж вам мешает.
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Будем добиваться, не переживай. Просто вижу что на примере евробляхеров вы воете постоянно "А чого он хочет дешевую растаможку, а я платил дорого и хочу чтобы он тоже платил дорого, не допустим не простим!". Так и с тарифами будет.
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"Будем" и "добились" немного разные вещи, не находишь??
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що порохобілам накажуть - те вони і "знаходять" ..))
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Несоевый- это типа, как? Никак, ни так ни сяк... Ну да к слову, разродился- отвечай. "Добивается" и "добился" в чем разница? Хочется, желается, добивается- что СДЕЛАНО, похвастай. Несоевый, бл...
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И растаможка авто евро5 копеечная...это для автохлама на ктором ты ездишь она дорогая...но так и должно быть..
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Криса,а за чий рахунок ти вирішив влаштувати собі бенкет?
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Угу. Рюкзаков оставшийся у власти со своей бандой в погонах как раз вам поможет улучшить инвестиционный климат Зеленский поручил правительству и парламенту улучшить в стране бизнес-климат - Цензор.НЕТ 2345
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Не надо плагиатом заниматься, а то зебилы сейчас налетят и скажут, что это их доказательства про Авакова...
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Ну, задачи грандиозные и сроки фантастические, посмотрим дела
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Климат изменись...раз-два...зебобик приказал..😀
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Ну как тут не вспомнить Лукашенко:

Вы просили дождь - я дал вам дождь! ((c) А.Г.Лукашенко)
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Ага, введением поголовных кассовых аппаратов и стукачества
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якийсь --Бліцкріг...чесн. слово...
приймають закони ніби завтра тікати зібрались...або у них владу відберуть Зеленский поручил правительству и парламенту улучшить в стране бизнес-климат - Цензор.НЕТ 1331
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Ніззя. Бо тоді запорєбрікові порохоботи вообще від заздрощів передохнуть.
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надо просто издать Указ Офиса Президента-Эпоха Бедности Закончилась..Ну это же очень просто-почему ШамПанЗе этого не делает? ну подскажите ему кто нибудь..
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Сива свиня за 5 років створила систему повного правового та економічного нігілізму щодо приватної власності.
Було ваше, стало наше - ось їхнє головне гасло. Бо у них у кишені продажні мусора, чорти у мантіях, сбушники, гпушники, держреєстратори та тітухани.
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Не-а, Васек- не так, врешь... Васьки вовсю хотели и хотят шары, халявы, а работать... Не, ну если на себя то да, а на государство- шиш... И не построив крепкого государства, воняют, что оно в лице Порошенко не обсыпало их ********* шоколадом. Гасло ты брехливое, Васек, перекручиваешь, на кого то стрелки переводишь.
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Особиста думка еталонного шоколадного холуя про мою скромну персону дуже важлива для мене.
Пиши ще, палаюча тваринка)
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Во, все на что Васька и хватило... Васек...
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Я вже починаю не встигати за дєшовими іпотеками, крєдітами на бізнес, всьо в смартфоні аднім нажатієм...
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Дато Туташхиа, Робин Гуд и Владимр Великий в одном флаконе!
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144 потужних реформи від сивої свині є неперевершиними)
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"В Украине на протяжении 30 месяцев реформы успешно реализуются" ((с) Зелемойский, Канада, а не Г+Г с кварталом для зебилов) :D
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Бизнес климат улучшится только в одном случае - когда чиновникам запретят "выделять" землю бизнесменам, а обяжут оформлять аренду под бизнес каждому желающему.
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спит на ходу, не реагирует на сигналы, лезет под колёса авто.
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Ой, ой, ой... Не треба обгонювати зправа
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приСлуг УРода всё больше, а магазины всё меньше.
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Как незамысловато устроен мозг порохобота. Есть только одна линия, ни шагу влево и вправо. Коментарии однобоки , традиционно с оскорблениями, поршкобот- не поршкобот, если не пожонглирует своими любимыми словами... Фанатизм- это серьезно. Петя...кого ты взрастил?
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Как приколен зебил- линии, шаги, бредятина и враньё- и ни слова в подтверждение своих слов...
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Петя...кого ты взрастил ?

собі могильщиків він виростів - це ж і завдяки їм також , Соєвий прострав все , що можна ..))
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Объективно Петя вырастил Зе и его почитателей))
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Дядя Вова. а что вы скажете насчёт местных "советов" которые исчисляют размер аренды с потолка и платёжи в сотни тысяч "на развитие города"? Как можно развивать бизнес с такими рептилоидами?Не хотите ли разогнать и уволить всю Украину оптом чего уж там мелочиться?
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Поручаю грит . улучшить в стране бизнес-климат
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Зеля роздав кожному міністру по чарівній паличці і сказав - якщо не зробите чуда до такого то числа, запхаю ті палички вам в пухкі місцини.
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"Зеленский поручил..." кому этот клоун пытается подражать лукашу или пукину?
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Больше Лукашенко и даже, практически - только Лукашенко..
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Зебобик услышал слово "климат"..и решил что всего то и надо...это поставить кондиционер..😀
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Приходить росіянин у Львові в бар. Замовляє кухоль пива.
- з вас сто гривень!
- Позвольте, но всегда же было 50 ... ?!
- Тепер так : 50 грн за пиво, 50 - за Крим.

Той зітхає і дістає 100 грн.
Бармен бере і простягує йому 50 гривень решти.
- ???
- Пива немає
(C)
@Redcoukr_
🤔😄
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У Польщі в одному з готелів Ґдині росіянки-туристки оскандалились на весь заклад. У результаті ними зайнялась поліція та після допитів відкрила кримінальне провадження через образи за національною ознакою.
Про це пише Пшемислав Ліс-Маркевич, який і був не тільки свідком, але і безпосередньо брав участь у заспокоєнні туристок з Росії.
"Був у Ґдині на вихідні. Уранці спускаюся до ресторану, де був сніданок і відразу мене приголомшує несамовитий галас. Сім'я з Калінінграду. Баба, дід, молодиця (з 30 років), троє дітей: підліток і двоє: три, чотири роки. Дітвора неймовірно галаслива, розбещена, молодиця дере горло на всю залу. Коли я зайшов, були вони там самі, але миттєво зала заповнилася ще поляками, литовцями та іншими гістьми. Родини з РФ це ніяк не вразило, тільки їх було чути. Після 10 хвилин жаху я не витримав і звернув їм польською мовою увагу, що зала повна людей, а тільки їх чутно. Почули це всі в залі, бо я сказав гучно, через усю залу. Баба почала утихомирювати дітей, проте тридцятирічна бабера була якась збуджена і почала говорити ще гучніше. Зустрілися ми біля буфету і я почув, як вона просичала до мене: «польськие свини, польськие гниды». Мені відібрало мову і вернувся до столика. Зібрати думки. Раптом у залі вигулькнула одна зі співробітниць готелю і роз'юшена бабера почала російською мовою вимагати викликати поліцію на мене, бо я порушив їхній спокій. Дівчина, полька, нічого не зрозуміла і питала польською, що сталося. То я озвався польською так, аби всі мене почули і з'ясував офіціантці, що дама вимагає покликати поліцію, але либонь сама на себе, бо щойно обізвала поляків свинями та гнидами. «Молчи, бл.дь» - скрикнула до мене бабера, чим вправила в ступор усю залу. Я невідкладно гучно переклав на польську, що означає «молчи, бл.дь». Водночас попередив, що власне встаю і іду до номеру за мобільним телефоном і то я кличу поліцію. Спустився після хвилини, але росіяни вже в паніці виселялися. Я кинув жінці з рецепції найкатегоричніше як умів: «поліція сюди вже їде, прошу їм не вертати паспортів». Жінка дослухалася (хоча не мусила), повідомила, що паспортів не видасть і не можуть вони виїхати.
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Почалось. Схлипи, крики, дзвінки по всіх знайомих, таблетки (для баби) на тиск, благання вбік рецепції, що їм терміново треба їхати. Я стояв і милувався. Баба почала мене запевнювати, що вони ізвіняться и поєдут. Я вдавав, що нічого не розумів. Ніхто їх не розумів. Метушилися, повторювали все російською. Без результату. Приїхала поліція. Поліціянти мене вислухали і намагалися домовитися з росіянами. Не виходило. Поліціянтам зривався терпець, повторювали їм злісно, що в Польщі польською треба розмовляти. Питають їх, чи «wy - familia?» Польською це сім'я, російською не сім'я, то вони почали надавати прізвища. Розгардіаш дедалі більший. Покликали якусь українку, щоб перекладала. Українка питає «ви родина»? Вони не зрозуміли, кажуть «да, да, Россия это наша родина». Я озвався і кажу, що польською «фамілія» то не прізвище, а українською «родина» то сім'я, але для росіян - батьківщина. Поліціянт питає: ви знаєте російську мову? Звісно! Знаю - відповів я. «Можете перекладати?». Можу. Росіяни на мене вибалушили очі. «Ведь он всё понимал» - кричить молодиця до баби. «Да, конечно, понимал. И я сделаю всё, чтобы против вас возбудили уголовное дело и вас наказали». Росіяни остовпіли, баба швиденько проковтнула ще одну таблетку. Почали кричати, що вони «извинятся». Якось це дотолкували поліції і вони допетрали. Поліціянт питає, чи мене влаштовують вибачення, бо якщо ні, то треба їх затримати, забрати до відділку, покликати присяжного перекладача і допитати. І мене допитати. Мене не влаштовують вибачення, я поїду дати показання і ще свідків привезу. Бабера мимрить бабі через сльози: «Это принципиальний человек, он назад не пойдёт, посмотришь, он всем докажет, что он правый». Ага, действительно, госпожа из Калининграда. Будем доказывать.
Згодом були допити. Забрало це з три години, але я не шкодую. Сьогодні отримав лист з Ґдині. Уголовное дело - возбуждено. Чудово. За образу за національною ознакою". - https://marik.co.ua/11267/alenushka/
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отвратительно. Польский пан, такой же быдлан как и россиянские шлёндры. Наблюдал я тут как поляки по каждому поводу и без повода звонят в полицию, когда дело касается украинцев. Одного при мне даже полиция послала.
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ᅠПочему оказалось возможным
бессовестно ссать в глаза избирателям?
ᅠᅠПотому, что среди них
ᅠуринофилов оказалось больше,
ᅠᅠᅠчем украинофилов.
(C)
@Anakoyher
🤔
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и несколько слов про "новых лиц" и грядущее "улучшение" : "...Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже..."
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Царь-батюшка изволил божей милостью повелевать людишкам сирым и убогим а так же всякой твари и безобразиям непонятным проявить благолепие и усердие,дабы усладить взор и слух милостями.Велено пшенице - колоситца,птицам и прочей живности- вдоволь родитца,дорогами и иным стремным колдобинам - ровненько стилитца,всяким мудреным механизмам - собиратца, руками а не через жопу,живодерам-банкирам делицца благостями по божеским тарифам,а народишку - радоваца наступлению конца эпохи бедности,нужды и безобразия непотребного.Велено боярам - слугам холопов,присмотреть за челядью,а не буде исполнено повеление - оторвут боярам бороды и локоны на лысинах и сошлют в родовые имения - округи в опалу лютую,водкой запиваемую.Аминь.
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Щоб поліпшити інвестиційний клімат треба нарешті повернути американцю Бойку Житомирські ласощі, а Лакшмі Міттала більше не кошмарити.
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Про "бизнес-климат" надо было думать раньше, перед тем как на Арселор Миттал грязными лапами полез.
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Щось якось дивно співпало, що ці наїзди на Лакшмі почались після таємної зустрічі Пінчука і Зєлєнського, яку зафіксували журналісти Бігуса. А Юля саме у Пінчука вкрадену Криворіжсталь і забирала. Схоже Вовіка олігарх найняв, як рейдер наймає дешевого тітушку. Вовік, мабуть, подумав, що ніхто ці дві події не пов'яже і гроші впадуть на нього, як з неба. Що там той бізнес клімат? Надує ще вітер інвестроів. А воно не зовсім так вийшло.
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Зеленський доручив уряду і парламенту поліпшити в країні бізнес-клімат - Цензор.НЕТ 5859Зеленський доручив уряду і парламенту поліпшити в країні бізнес-клімат - Цензор.НЕТ 5112

Центральная избирательная комиссия закупила 470 комплектов депутатских значков на общую сумму 1,69 миллиона гривен, данные из системы Prozorro.

Комплект состоит из двух нагрудных знаков (один с застежкой-шпилькой, второй - с двумя застежками бабочками) размером 35 мм на 36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Каждый комплект упакован в футляр из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом и стоит 3600 гривен. То есть одна единица депутатской идентификации обходится бюджету страны в 1800 грн.Причем, поскольку значки приходится покупать новые, то в Раде явно имеется традиция оставлять предыдущему созыву старые значки в качестве сувенира на добрую память - ну а чо, тремя с половиной кусками больше, тремя с половиной кусками меньше, чай, не обеднеет страна. Плюс лишние комплекты на случай всякий «потерял», «погнул, открывая бутылку пива» и прочие усушки-утруски. А главное, что отлить сии почетные знаки из обычного пластика, видимо, некошерно: то ли без позолоты на груди депутатское сердце любовью к родине не проникается, то ли еще чего. С другой стороны, любой бриллиант должен иметь достойную оправу: вот и оправляет государство народных избранничков, как может.
И торг здесь, по всей видимости, неуместен
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Осталось поручить Солнцу светить ярче, все остальное уже поручено.
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