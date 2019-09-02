 Зеленський доручив уряду і парламенту поліпшити в країні бізнес-клімат

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів глава держави заявив, що для стимулювання інвестицій парламент до 1 жовтня 2019 року має прийняти закон про концесії і закон про оренду державного та комунального майна (в новій редакції), а до 1 січня 2020 року - закон про стимулювання інвестиційної діяльності в Україні та про посилення захисту іноземних інвестицій.
Крім того, до 1 грудня 2019 уряд має провести переговори й укласти угоди про розподіл продукції з переможцями конкурсів на користування надрами.
Президент також заявив, що для поліпшення бізнес-клімату в країні до 1 жовтня 2019 потрібно створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок, доступності іпотеки та кредитування бізнесу.
Водночас Глава держави доручив Кабінету Міністрів до 1 жовтня цього року направити до Верховної Ради законопроект про Службу фінансових розслідувань, а парламенту - прийняти цей документ до 1 грудня.
Президент наголосив на важливості детінізації економіки. Для цього на 1 жовтня 2019 року треба направити на розгляд парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину, які повинні бути прийняті до 1 грудня.
Вы просили дождь - я дал вам дождь! ((c) А.Г.Лукашенко)
приймають закони ніби завтра тікати зібрались...або у них владу відберуть
ІхтіанрПоручатєль ****.
Було ваше, стало наше - ось їхнє головне гасло. Бо у них у кишені продажні мусора, чорти у мантіях, сбушники, гпушники, держреєстратори та тітухани.
Пиши ще, палаюча тваринка)
собі могильщиків він виростів - це ж і завдяки їм також , Соєвий прострав все , що можна ..))
Зе-зе взял курс на раскулачивание ...
- з вас сто гривень!
- Позвольте, но всегда же было 50 ... ?!
- Тепер так : 50 грн за пиво, 50 - за Крим.
Той зітхає і дістає 100 грн.
Бармен бере і простягує йому 50 гривень решти.
- ???
- Пива немає
(C)
@Redcoukr_
🤔😄
Про це пише Пшемислав Ліс-Маркевич, який і був не тільки свідком, але і безпосередньо брав участь у заспокоєнні туристок з Росії.
"Був у Ґдині на вихідні. Уранці спускаюся до ресторану, де був сніданок і відразу мене приголомшує несамовитий галас. Сім'я з Калінінграду. Баба, дід, молодиця (з 30 років), троє дітей: підліток і двоє: три, чотири роки. Дітвора неймовірно галаслива, розбещена, молодиця дере горло на всю залу. Коли я зайшов, були вони там самі, але миттєво зала заповнилася ще поляками, литовцями та іншими гістьми. Родини з РФ це ніяк не вразило, тільки їх було чути. Після 10 хвилин жаху я не витримав і звернув їм польською мовою увагу, що зала повна людей, а тільки їх чутно. Почули це всі в залі, бо я сказав гучно, через усю залу. Баба почала утихомирювати дітей, проте тридцятирічна бабера була якась збуджена і почала говорити ще гучніше. Зустрілися ми біля буфету і я почув, як вона просичала до мене: «польськие свини, польськие гниды». Мені відібрало мову і вернувся до столика. Зібрати думки. Раптом у залі вигулькнула одна зі співробітниць готелю і роз'юшена бабера почала російською мовою вимагати викликати поліцію на мене, бо я порушив їхній спокій. Дівчина, полька, нічого не зрозуміла і питала польською, що сталося. То я озвався польською так, аби всі мене почули і з'ясував офіціантці, що дама вимагає покликати поліцію, але либонь сама на себе, бо щойно обізвала поляків свинями та гнидами. «Молчи, бл.дь» - скрикнула до мене бабера, чим вправила в ступор усю залу. Я невідкладно гучно переклав на польську, що означає «молчи, бл.дь». Водночас попередив, що власне встаю і іду до номеру за мобільним телефоном і то я кличу поліцію. Спустився після хвилини, але росіяни вже в паніці виселялися. Я кинув жінці з рецепції найкатегоричніше як умів: «поліція сюди вже їде, прошу їм не вертати паспортів». Жінка дослухалася (хоча не мусила), повідомила, що паспортів не видасть і не можуть вони виїхати.
Згодом були допити. Забрало це з три години, але я не шкодую. Сьогодні отримав лист з Ґдині. Уголовное дело - возбуждено. Чудово. За образу за національною ознакою". - https://marik.co.ua/11267/alenushka/
бессовестно ссать в глаза избирателям?
ᅠᅠПотому, что среди них
ᅠуринофилов оказалось больше,
ᅠᅠᅠчем украинофилов.
(C)
@Anakoyher
🤔
Центральная избирательная комиссия закупила 470 комплектов депутатских значков на общую сумму 1,69 миллиона гривен, данные из системы Prozorro.
Комплект состоит из двух нагрудных знаков (один с застежкой-шпилькой, второй - с двумя застежками бабочками) размером 35 мм на 36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Каждый комплект упакован в футляр из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом и стоит 3600 гривен. То есть одна единица депутатской идентификации обходится бюджету страны в 1800 грн.Причем, поскольку значки приходится покупать новые, то в Раде явно имеется традиция оставлять предыдущему созыву старые значки в качестве сувенира на добрую память - ну а чо, тремя с половиной кусками больше, тремя с половиной кусками меньше, чай, не обеднеет страна. Плюс лишние комплекты на случай всякий «потерял», «погнул, открывая бутылку пива» и прочие усушки-утруски. А главное, что отлить сии почетные знаки из обычного пластика, видимо, некошерно: то ли без позолоты на груди депутатское сердце любовью к родине не проникается, то ли еще чего. С другой стороны, любой бриллиант должен иметь достойную оправу: вот и оправляет государство народных избранничков, как может.
И торг здесь, по всей видимости, неуместен