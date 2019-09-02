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 Політика України
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Все про:ЖКГ (179) реформи (1643) комунальні послуги (139) Бабак (2)

 До кінця тижня буде відпрацьовано бачення соціального стандарту доступних комунальних послуг, - Бабак

Своєчасний початок опалювального сезону і доступність комунальних послуг для людей - такі першочергові завдання перед міністерством поставлено президентом і прем'єр-міністром.

Про це сказала міністр розвитку громад і територій Альона Бабак під час робочої зустрічі з блоком ЖКГ міністерства, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Першочергове тактичне завдання - опалювальний сезон у містах має початися без зривів. Органи місцевого самоврядування мають виконати покладені на них зобов'язання, щоб люди вчасно отримали тепло", - зазначила вона.

За словами Олени Бабак, стратегічним питанням є забезпечення доступності комунальних послуг для населення. Особливо в умовах продовження реформ у сфері житлово-комунального господарства.

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"Уже до кінця тижня ми маємо відпрацювати бачення соціального стандарту, який відсоток доходу може платити сім'я за комунальні послуги так, щоб їй це було доступно", - зазначила Олена Бабак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146033
 
 
 Топ коментарі
 
Забув дописати, що за умови лише однієї людини в родині, що має дохід...
Я вас вітаю, ви обісрались...
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Нічого вони не плутають. Звичайна "Божа роса". Скоро діждемо й "Мани небесної" на голову. От правда рудої і смердючої. Та то таке...
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То есть при средней зарплате по Украине в 10 тыс грн / мес и среднем счете за коммуналку 1-1.5 тыс грн в месяц неотопительного сезона и 2-5 тыс грн в отопительный - субсидии получают примерно... 100% населения?
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Запрминаем лайфхак. Скоро может пригодиться - "Новый способ борьбы со слезоточивым газом по-гонконгски"
https://twitter.com/buch1004/status/1168095175647944705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1168095175647944705&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F
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Забув дописати, що за умови лише однієї людини в родині, що має дохід...
Я вас вітаю, ви обісрались...
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А нє путаєтє лі Ви половой чьлен і палетс?
Срєднєє, це 50%, нє? Так что остальние 25% получают или больше ілі меньше 10 тис.
А далєє пошла статистика характєристик жилья, по площаді і т.д.
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Нічого вони не плутають. Звичайна "Божа роса". Скоро діждемо й "Мани небесної" на голову. От правда рудої і смердючої. Та то таке...
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Я знаю. Але треба тицьнути у те, що він нагидив.
Що іншого разу не було бажання.
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Скооріше маркер.Щоб бачили з ким справу мають.

Для цього треба
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Фурса как любой порохобот врёт сознательно и извращенно, тарифы завышены это факт, иначе не нужны были бы субсидии, и очень многии субсидии получить просто не могут.
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А чого не можуть? Написати заяви не вміють?
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Порохоботы еще и дураками вовремя прикидываются, спрашивать начинают типа ничего не знают. Не знаете? Заткните рот и хоть не врите публично как Фурса, покажите где тарифы снижены, ворье брехливое. Про субсидии уже весь интернет расписан, только прохоботы не читали.
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То чому вони не можуть отримувати субсидії, брехливе?
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Брехло про брехню о тарифах ответить не можешь, они завышены и никто их не снижал. Уцепился почему субсидию не получают, про людей которые не могут найти работу, а биржа им показывает йух и унижения ты конечно не читал. Но речь не о них, речь о вашем вранье что тарифы снижены. Ворьё брехливое.
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ЗЁбіку, ти спійманий на брехні. І мені до твоєї істеріки байдужа.
Хочешщоденнопосмоктуватипрутнясвогообранця?
Так?Ні?
То я тобі не заважатиму.
не заважати?
Так?Ні?
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Все делают через жо ! Что бы снизить уплату за ЖКХ, надо сначала за инвестировать и хорошо работать . Например в Дании все дома , от фундамента и до крыши отепляют минеральной ватой минимум в 30 сантиметров и это когда зимой средняя около 0 , - 5 . Если ничего не делать , то как можно снизить оплату за ЖКХ ?
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Там вроде 15 процентов когда равно соцстандарту услуг на 30 квадратов на человека. То есть если пенсионер остался один в какой нибудь стандартной советской 2-к панельке в 55 квадратов то субсидия ему положена только на 30 квадратов а за еще 25 плати. Но там оно по хитрому что так прямо не высчетаешь и компенсация пишется на все. К тому же я как понял внутри тоже по своему усмотрению эту систему расчетов крутят чтоб сильных перекосов небыло. Вот мой сосед пенсионер после расчета пошел поговорить что типа что там насчитали этого всеравно не хватит зимой платить и они ему сверху еще штуцер компенсации накинули .
Вообще с этими субсидиями коррупция и бардак лишь увеличился. Типа компенсация за то что пенсии не выросли как инфляция. Тогда так надо все компенсировать - и медикаменты, одежду, проезд, еду, отдых.
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Как всегда в песок башку. Всё туфта и от лукавого. Только рынок определяет цену на всё. Свободный и по закону работающий капитал! Всё---точка! Всё по факту момента---яблоки неурожай=20гр за кг и выше, сливы уродили---7гр кг! На следующий год будет наоборот. Субсидии вообще преступление и моральное в том числе. Минимальная пенсия должна быть равна и прожиточный минимум в том числе. Льгота от государства только инвалидам от рождения. Есть льготники всегда и другие. Но им только из благотворителных фондов! При условии наличия частных взносов. Смешно? Да---но нам и у нас. А вообще так уже почти 150 лет работает мир, продвинутые страны в смысле, и их всё больше становиться. Причина жуткая----НЕТ другого пути. Но мы идём своим. За то глядя на нас быстрее идут те что перестали идти своим. Чуть радует.
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Нет никакого рынка. Весь мир занимается протекционизмом, но параллельно да туземцу вешают лапшу про свободный рынок и что он должен золото продать за стеклышки.
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И прочитай мое сообщение хоть еще раз. Где я там писал что субсидии хорошо? Я как раз написал что с субсидиями бардак и коррупция.
Яблоки и сливы не показатель - узкий сегмент с цикличностью потребления, и цена 7 грн. хоть и урожай, при подорожании доллара-бензина-удобрений и желании крупных поставщиков легко превращается в 20 грн..
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Сергей, так я и не вступал в противоречие. Есть основополагающие вещи, проверены даже веками. Раздражает то, что, да берите трафарет и работайте по схеме. Исключения будут, издержки там---но не они тормоз. Любая льгота обман. А туземцам одна дорога---идти пройденой другими. Что обидно, так то что Миклухо-маклай из наших. Привёз папуасам астролябию---а они давай кокосы крошить ею. Но с тех пор поумнели. Я там был давно правда. Папуа Новая Гвинея, столица Порт-Морсби. Пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов*. Круизы от Сиднея с австралийцами. Торгуют гады кокосами и скорлупой (Копра правильно) для парфюмерии нужно. Тогда уже телики смотрели Панасоник---в 1975-78гг. Такие вот параллели.
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Нехай міністр енергетики відзвітує про запаси вугілля на опалювальний сезон.
Бо без нього нічого нам не світить.
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 3 часа назад

О-о-о-о, ребят. Пора запасаться буржуйками, походу )

Ukrinform @UKRINFORM

Найголовнішим завданням Мінрегіону є вчасний старт опалювального сезону - Бабак https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2771947-najgolovnisim-zavdannam-minregionu-e-vcasnij-start-opaluvalnogo-sezonu-babak.html
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Бабак, або байбак - рід гризунів родини вивіркових поширених в Євразії та Північній Америці. Бабаки в основному їдять зелень і багато видів трав, ягід, лишайники, мохи, коріння і квіти. Як правило, живуть у норах і перебувають у сплячці впродовж зими. Більшість бабаків дуже соціальні. Вікіпедія
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"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", - отметила Алена Бабак. Источник: https://censor.net.ua/n3146033

А до 03.09.2019, що ніяких розрахунків не відєлі?
Чи сьодні вранці прилетіли з Марса?
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ВСЁ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАРОДА - ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ А ИНАЧЕ РЕВОЛЮЦИЯ И ТРУПЫ СУРКОВ НА УЛИЦАХ !!!
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Органы местного самоуправления должны выполнить возложенные на них обязательства, чтобы люди вовремя получили тепло", - отметила она. -- маразм вещей наглости . Чем они будут выполнять эти обязанности ? Все делают через жо ! Что бы снизить уплату за ЖКХ, надо сначала за инвестировать и хорошо работать . Например в Дании все дома , от фундамента и до крыши отепляют минеральной ватой минимум в 30 сантиметров и это когда зимой средняя около 0 , - 5 . Если ничего не делать , то как можно снизить оплату за ЖКХ ?
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Бардак , а не тёплые кредиты . Мало дать деньги. Надо ещё стандарты . Например в Дании , отепляют минимум 30 сантиметров минеральной ватой , меньше нельзя , такой стандарт . Запрещено дом обделывать пенопластом, пластиком из за того что они вредные при сгоранию. Такие стандарты . Что в Украине? У меня знакомый в Украине отеплил в хате только стены . Я ему говорю , если ты зимой хорошо оденешь свою жо и выйдешь на улицу где - 10 , тебе будет холодно и уши отморозишь? Молчит как партизан . Вот и смысл этих кредитов где нет эффекта
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Дайте людям право встановлювати індивідуальне опалення
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И что изменится？Дадут право...такие как ты начнут орать энергоносители дорогие...дайде дешевле...
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Видения власти и плательщиков могут значительно не совпасть, избиратель Зеленского хотел бы не платить вообще ни за что, а Зеленскому нравиться когда он ничего никому не должен.
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Мне сегодня один фанат Зели втирал, что он перед выборами обещал, что социальнонезащищенные слои платить коммуналку не будут. На мой вопрос, кто будет платить вместо них, чувак расстроился.
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Хуже всего то, что когда эта клоунада придёт к закономерному драматическому финалу этот чувак найдёт себе нового кумира из подвернувшихся проходимцев и всё начнётся с начала и так до тех пор пока этот народ не прозреет окончательно.
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Олександр Аргат‏ @olarhat 12 часов назад

Кінець епохи бідності. Електричка з Ірпеня тепер по 11 грн замість 8.
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Пенсам электричка не нужна-им Зеля по мерсу подгонит.
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а какой процент от дохода положено платить за медобслуживание и лекарства
ЧОМУ мовчок в тряпочку з трусів путіна
Бутусов еслі ти за народ задай зе питання
як можно пенсіонеру сплачувати медпослуги
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Новая власть решила походить по граблям старой! Никак им не дойдет что не может быть 50%-70% субсидиантов! ЭТО БРЕДД! Если такой процент людей не может платить комуналку значить что то не так либо с ценами на комуналку либо с доходами людей!! А дальше сами думайте на что вы как власть можете повлиять!!
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