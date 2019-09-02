 До кінця тижня буде відпрацьовано бачення соціального стандарту доступних комунальних послуг, - Бабак

Про це сказала міністр розвитку громад і територій Альона Бабак під час робочої зустрічі з блоком ЖКГ міністерства, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Першочергове тактичне завдання - опалювальний сезон у містах має початися без зривів. Органи місцевого самоврядування мають виконати покладені на них зобов'язання, щоб люди вчасно отримали тепло", - зазначила вона.
За словами Олени Бабак, стратегічним питанням є забезпечення доступності комунальних послуг для населення. Особливо в умовах продовження реформ у сфері житлово-комунального господарства.
"Уже до кінця тижня ми маємо відпрацювати бачення соціального стандарту, який відсоток доходу може платити сім'я за комунальні послуги так, щоб їй це було доступно", - зазначила Олена Бабак.
https://www.facebook.com/obozrevatel/videos/296813647679765/
https://twitter.com/buch1004/status/1168095175647944705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1168095175647944705&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F
Я вас вітаю, ви обісрались...
Срєднєє, це 50%, нє? Так что остальние 25% получают или больше ілі меньше 10 тис.
А далєє пошла статистика характєристик жилья, по площаді і т.д.
Що іншого разу не було бажання.
Для цього треба
Хочешщоденнопосмоктуватипрутнясвогообранця?
Так?Ні?
То я тобі не заважатиму.
не заважати?
Так?Ні?
Вообще с этими субсидиями коррупция и бардак лишь увеличился. Типа компенсация за то что пенсии не выросли как инфляция. Тогда так надо все компенсировать - и медикаменты, одежду, проезд, еду, отдых.
Яблоки и сливы не показатель - узкий сегмент с цикличностью потребления, и цена 7 грн. хоть и урожай, при подорожании доллара-бензина-удобрений и желании крупных поставщиков легко превращается в 20 грн..
Бо без нього нічого нам не світить.
О-о-о-о, ребят. Пора запасаться буржуйками, походу )
Ukrinform @UKRINFORM
Найголовнішим завданням Мінрегіону є вчасний старт опалювального сезону - Бабак https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2771947-najgolovnisim-zavdannam-minregionu-e-vcasnij-start-opaluvalnogo-sezonu-babak.html
А до 03.09.2019, що ніяких розрахунків не відєлі?
Чи сьодні вранці прилетіли з Марса?
Кінець епохи бідності. Електричка з Ірпеня тепер по 11 грн замість 8.
ЧОМУ мовчок в тряпочку з трусів путіна
Бутусов еслі ти за народ задай зе питання
як можно пенсіонеру сплачувати медпослуги