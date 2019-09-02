 До кінця тижня буде відпрацьовано бачення соціального стандарту доступних комунальних послуг, - Бабак

Про це сказала міністр розвитку громад і територій Альона Бабак під час робочої зустрічі з блоком ЖКГ міністерства, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Першочергове тактичне завдання - опалювальний сезон у містах має початися без зривів. Органи місцевого самоврядування мають виконати покладені на них зобов'язання, щоб люди вчасно отримали тепло", - зазначила вона.

За словами Олени Бабак, стратегічним питанням є забезпечення доступності комунальних послуг для населення. Особливо в умовах продовження реформ у сфері житлово-комунального господарства.

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"Уже до кінця тижня ми маємо відпрацювати бачення соціального стандарту, який відсоток доходу може платити сім'я за комунальні послуги так, щоб їй це було доступно", - зазначила Олена Бабак.