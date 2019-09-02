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Все про:ДТП (2474) Львівщина (939) Нацполіція (8128)

 Маршрутка зіткнулася з вантажівкою на Львівщині, понад 10 людей у ​​лікарні

В м. Моршин Львівської області зіткнулися вантажівка і маршрутний автобус, у результаті ДТП понад 10 осіб зазнали тілесних ушкоджень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ Нацполіції у Львівській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 у м.Моршин, Стрийського району. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус "Мерседес" і вантажівка "КамАЗ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на момент ДТП в салоні автобуса було 24 особи. Попередньо з тілесними ушкодженнями до лікарні доставлено понад десять осіб.

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"Кількість травмованих і їхні діагнози уточнюються", - поінформували в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146032
 
 
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Все живы - и слава Богу!
Но зачем здесь такого рода новости, если основная катастрофа у нас с Зебилом и в зРаде? А теперь уже и в правительстве.
И без ДТП переизбыток негатива каждый день.
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Прахоботы без негатива дня прожить не могут. Если новость о погоде, космической станции или ДТП, туда обязательно вставят. А если премьер поздравит школьников с Днем Знаний, то тогда сам Бог велел "А-а, зрада! Он на самокате!Как он посмел? Усьо прапало, бросай вакзал, чумаданы отьезжают! "
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новость ниочем. таких дтп за сутки по стране десятки.
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с авто большой вместимости..- побойся бога...
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