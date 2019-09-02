 Новий посол Великої Британії Сіммонс прибула до Києва. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Посольства Сполученого Королівства в Києві.

За повідомленням, Сіммонс офіційно акредитувалася в МЗС, вручивши копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ Олені Зеркаль.

Як зазначає пресслужба МЗС, Сіммонс у розмові з Зеркаль підтвердила позицію Лондона щодо підтримки України.

"Велика Британія налаштована розширювати і диверсифікувати програми технічної допомоги Україні з особливим наголосом на розвиток регіонів, які страждають від російської агресії", - цитують Сіммонс у дипломатичному відомстві.

Сіммонс стала наступницею Джудіт Гоф, яка залишила посаду посла Великої Британії в Україні в серпні 2019 року. Про її призначення на посаду глави дипломатичної місії в Києві стало відомо у квітні 2019 року.

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