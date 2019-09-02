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Все про:Велика Британія (1052) посольство (315) Гоф Джудіт (46) Сіммонс Мелінда (1)

 Новий посол Великої Британії Сіммонс прибула до Києва. ФОТО

Новий посол Великої Британії Мелінда Сіммонс прибула в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Посольства Сполученого Королівства в Києві.

За повідомленням, Сіммонс офіційно акредитувалася в МЗС, вручивши копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ Олені Зеркаль.

Як зазначає пресслужба МЗС, Сіммонс у розмові з Зеркаль підтвердила позицію Лондона щодо підтримки України.

"Велика Британія налаштована розширювати і диверсифікувати програми технічної допомоги Україні з особливим наголосом на розвиток регіонів, які страждають від російської агресії", - цитують Сіммонс у дипломатичному відомстві.

Сіммонс стала наступницею Джудіт Гоф, яка залишила посаду посла Великої Британії в Україні в серпні 2019 року. Про її призначення на посаду глави дипломатичної місії в Києві стало відомо у квітні 2019 року.

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Новий посол Великої Британії Сіммонс прибула до Києва 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146029
 
   
 Топ коментарі
 
Мария Захарова перед брифингом о событиях «на» Украине, 5 минут до съемкиНовый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 568
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Ви ж там слідкуйте, сповістите нас. А то он скільки й куди тільки не тікав Порошенка, а все тут в Україні.
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А это как-то связано с выступлением преЗедента на ай-ти форуме, где он выдал... про старушку Англию, назвав её жителей ВЕЛИКОБРИТАНЦАМИ? Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 9782
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А шо , Зеркаль еще не уволилась ? Она ж там вроде уже и чемоданы запаковала ... Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 8990
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коли Клімкін збереться втікати, тоді й Зеркаль звільниться
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Ви ж там слідкуйте, сповістите нас. А то он скільки й куди тільки не тікав Порошенка, а все тут в Україні.
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як це тут, вчора був у Римі, молився у Ватикані, щоб до нього не надходили виклики на допит, де буде завтра - невідомо. Щоб краще спостерігати, треба переїхати до Відня, там його дружбан поки що перебуває.
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Кароч, контроліруй, вся надєжда на тєбя.
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Питай про те, чому її не звільнили. Хоча ця відповідь на поверхні. А ти рудимент, атавізм чи просто зебіл?
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Абу , у тебя склероз ? Я кремлевский агент . Забыл ? Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 3763
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пффф , тебе мало слов Петра Алексеевича о том , шо хто против него , тот кремлевский агент ?
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Мария Захарова перед брифингом о событиях «на» Украине, 5 минут до съемкиНовый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 568
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Какие красивые девочки, они в какую игру играют? Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 2657
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А это как-то связано с выступлением преЗедента на ай-ти форуме, где он выдал... про старушку Англию, назвав её жителей ВЕЛИКОБРИТАНЦАМИ? Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 9782
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Усльшав такоє, на парашке, многих кондрашка хватіла
Они там от слова Великобританія впадают в кому
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как говорил янукович: "велком ин юкрэйн".
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Если она не лесбиянка, то на лицо факт гомофобии.
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