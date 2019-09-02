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 Економіка
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Все про:Волинець (23) вугілля (241)

 З накопиченням вугілля на складах ТЕС склалася катастрофічна ситуація, - Волинець

На думку лідера шахтарських профспілок, народного депутата Михайла Волинця ситуація напередодні опалювального сезону викликає занепокоєння. Він вважає, що незадовільна ситуація довкола накопичення вугілля на складах ТЕС напряму пов’язана з проблемами ціноутворення на енергоресурси

"Відносно того, чи є вугілля на складах теплових електростанцій – це мене зараз найбільше хвилює, тому що ми вже увійшли в осіньо-зимовий період 2019-2020 року і далі – зимово-весняний період. Ми зараз маємо на складах теплових електростанцій на 54% менше вугілля ніж за відповідний період минулого року. У минулому році ми мали проблеми накопичення вугілля на складах, а зараз це просто катастрофа", - заявив Волинець в ефірі телеканалу ZIK, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Народний депутат наголошує, що в ситуацію має втрутитися вище керівництво держави.

"Якщо наш Уряд, нове керівництво держави – президент і парламент і Кабмін не об'єднають зусилля, то ми можемо опинитися перед тим, що будуть обмеження подачі електроенергії підприємствам і їхня зупинка. Буде просто віялове відключення, без всякого попередження. Постраждають безвинні люди. Може виникнути ще одна загроза – це розвал енергетичної системи, тому що блоки теплових електростанцій мають унікальну спроможність регулюючих можливостей блоками атомних станцій ми не можемо регулювати", - підкреслив він.

Лідер Незалежної профспілки гірників вважає, що незадовільна ситуація довкола накопичення вугілля на складах ТЕС напряму пов’язана з проблемами ціноутворення на енергоресурси.

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"Розпочнемо з вугільної галузі і обов'язково прийдемо до ціноутворення, бо це питання можливості виплат зарплат шахтарям і який фінансово-економічний стан шахт на даний момент", - зазначив Волинець.

Як повідомлялося, 19 серпня президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабінету Міністрів і профільних відомств щодо ситуації на ринку електроенергії. Представник Президента у Кабміні Андрій Герус констатував незадовільну підготовку до опалювального сезону – на середину серпня кількість вугілля на складах була на 40% менша від торішніх запасів.

За інформацією, оприлюдненою головним редактором інтернет-видання "Цензор" Юрієм Бутусовим, в ході наради в президента з’ясувалося, що найнижчу ціну на імпортне вугілля визначає формула "Роттердам+" - 1740 грн/тонна, яка скасована з 1 липня цього року.

Розслідування економічної обгрунтованості "Роттердам+" веде Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Натомість, вугілля з США, ПАР та Колумбії значно дорожче – від 1800 грн/тонна. В свою чергу, згідно офіційного повідомлення державної генеруючої компанії "Центренерго", вона запланувала придбати 350 тис тонн вугілля з Російської федерації за ціною 1970 грн за тонну в компанії-посередника "Нафта Форс".

За даними ЗМІ, компанія "Нафта Форс" належить до неформальної групи "Приват" Ігоря Коломойського. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146028
 
   
 Топ коментарі
 
Это провокатор.
По 1+1 сказали , шо после избрания узеленского, в стране больше нет никаких проблем. Вообще... С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец - Цензор.НЕТ 7163
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Андрей Герус констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону - на середину августа количество угля на складах была на 40% меньше прошлогодних запасов.

В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании "Центрэнерго", она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну в компании-посредника "Нефть Форс".
По данным СМИ, компания "Нефть Форс" относится к неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского.

ЗЕКобанда рулит...
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ротердам відмінили.... тепер буде "єбєнядам+" на 200 грн дорожче..... оце побороли корупцію Пороха
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А тепер взимку нам заспівають про безальтернативність російського газу
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Радше за все, Зеленський буде вимушений домовитися з Ахметовим, злегка потіснівши його на ринку на користь Коломойського, загалом для побутових споживачів нічого не змінеться, але у середньостроковій перспективі тарифи все одно доведеться збільшувати.
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Але ж нарід очікує якраз зниження... Ото нєжданчік.
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