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 Політика України
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Все про:законопроект (715) Чийгоз (226) Слуга народу (268)

 Законопроекти "Слуги народу" слід обговорити з Венеціанською комісією, - Чийгоз

На зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів, правоохоронних органів Володимир Зеленський доручив низку законопроектів ухвалити в певні терміни.

Про це йшлося в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За словами нардепа від "Європейської солідарності" Ахтема Чийгоза ніхто не заперечує того, що президент має право на законодавчу ініціативу.

"Питання в процедурі, питання в поспіху, що ініціюється, і ось це "у нас немає часу". Але це не знімає відповідальності з депутатів, які мають діяти згідно з Регламентом, і дотримуватися Конституції", - зазначив він.

Чийгоз також повідомив, що спостерігав за роботою Комітету правової політики і здивувався, що колеги голосують тільки тому, що дана установка.

"Я був свідком, як приймалися всі ці нагальні речі, я згадав найгірші традиції СРСР і сучасної Росії. Що б ти не говорив, ця "вата" в Росії голосує, навіть не вникає за що, тому що є лідери і все. Україна - не Росія - абсолютно вірно", - зазначив Чийгоз.

"Ми пропонуємо щодо низки законопроектів провести консультації з Венеціанською комісією, щоб ми мали впевненіший вигляд щодо ухвалених рішень, які відповідають європейським нормам. Жодна недоторканність не може бути пріоритетом твоєї діяльності", - резюмував він.

Читайте також: Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146026
 
   
 Топ коментарі
 
хватит, уже 28 лет всё советуетесь ..., досоветовались до Крыма с Донбассом.
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а почему сотни законов, направленных на ухудшение жизни народа , принятых папередниками, принимались с десятками нарушений процедуры и их не нужно было предствлять какой-либо комиссии??
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чийгоз патріот, людина яка зуміла назвати крим окупованим, а путіна злочинцем. людина яка за свої переконання відбувала срок, в той час як Зе знімав серіальчікі дебільні , та досі неможе назвати пуйла пуйлом, та тримається за свій дім в криму
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Скандальний російський ;закон Яровой; слуги уже прийняли.
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вот так зрада?когда на 3ий майдан?в декабре?
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Это невменяемое Зеленского вешать осенью собиралось! Так что раньше декабря.
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ну нам хорошо же известно, что петя назначил путч на декабрь???
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Путч, ага) Батько Махно, сидящий в зале между блогерами и Шуфричем
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а почему сотни законов, направленных на ухудшение жизни народа , принятых папередниками, принимались с десятками нарушений процедуры и их не нужно было предствлять какой-либо комиссии??
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Двойные стандарты - это стандартная практика воров. Но караван едет, не обращая внимания на псов.
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Экс-нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова, который сохранил свой пост в Кабмине. До того он числился советником главы МВД.
Об этом свидетельствует его декларация за 2018 год, загруженная в реестр 1 сентября 2019 в 21:46.
Согласно опубликованным данным, Геращенко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы МВД.
Геращенко - многолетний советник Арсена Авакова, который возглавляет МВД с февраля 2014-м. Представители гражданского общества и активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием его отставки. Отметим, что скандальный сайт "Миротворец" создан по инициативе как раз Геращенко.
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Вообще-то идиоты те, кто в такое верит.
PROFIT
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Миша тюльпан в зад не всунул, не зачёт
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чийгоз патріот, людина яка зуміла назвати крим окупованим, а путіна злочинцем. людина яка за свої переконання відбувала срок, в той час як Зе знімав серіальчікі дебільні , та досі неможе назвати пуйла пуйлом, та тримається за свій дім в криму
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Поэтому наркоботам он так и не нравится.
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какого лезут с советами ПСЫ, у них было 5 лет ,их не хватило снять неприкосновенность ? Хватило ---- так накорябали закон ,что КС узаконил неприкосновенность стыренного!!!!
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ПЕСику "вата" мерещится, когда нужно отменить ЕГО неприкосновенность - ну очень показательный момент!
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хватит, уже 28 лет всё советуетесь ..., досоветовались до Крыма с Донбассом.
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Когда узаконена монополия на власть, то какие-либо советы и рекомендации бессмысленны... 🙊
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НУ ТАК СЕБЯ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КАК ПОВЕЛИ?КЛОУН СИДИТ И ГАВКАЕТ ДАВАЙ ДАВАЙ ТЕ ГОВОРЯТ НЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ ЗЕ-НЕМАЄ ЧАСУ- БЛИН НО ЭТО КЛОУНАДА И ДЕПУТАТЫ ВСЕ ДРУЖНО КАК ПОД ГИПНОЗОМ НАЖИМАЮТ КНОПКИ-КТО ГОВОРИЛ ЧТО МЫ ДЕПУТАТІЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ЧТОБ НАМ СТАВИЛИ УСЛОВИЯ НАЖИМАЛИ -МЫ ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКА А НЕ НАОБОРОТ А ВЫШЛО КАК В МОРДОРЕ ЦАРЬ ПРИКАЗУЕТ БОЯРЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ-НЕ МОЖЕТЕ ЭТОГО НЕДОПАЛЕОНА НА МЕСТО ПОСТАВИТЬ?
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время отмазок про венецианскую комиссию, надеюсь, прошло. нельзя впихнуть европейские законы в африканскую реальность.
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А ще зі Спортлото та лігою сексуальних меншин (тобто порохоботами). Ггг.
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Венеціанська комісія тимчасово переїздить у Козир, а незабаром буде виїзна с сесія у лук'янівському сізо.
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А может пусть веницианская комиссия и Законы принимает..? Чего бегать к ним по 2 раза
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...Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.
Об этом он сообщил на совещании с Кабмином, Радой и правоохранителями, передают Українськi Новини.

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года", - сказал он.

Зеленский также призвал объяснить обществу, что модель земельной реформы направлена на развитие фермерства и защиту интересов собственника, поэтому забирать землю никто не будет.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/325222-zelenskij_poruchil_otmenitj_moratorij_na_prodahu_zemli_do_dekabrja
...
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Оптимальный вариант: Нужно спрашивать у Кивалова ******** какие законы принимать независимой Украине - Совместно с Вадимом Колесниченко является автором закона «Об основах государственной языковой политики», предусматривающего придание языкам нацменьшинств статуса регионального, вступившего в силу в августе 2012 г. и вызвавшим широкий резонанс и протестные акции в обществе[5][6][7][8][9]. Впоследствии, в 2015 году, закон был признан неконституционным и утратил силу[10].
На выборах в Верховную Раду в 2012 году стал депутатом Верховной Рады VII созыва от «Партии Регионов» по мажоритарному округу № 135, получив голоса 41 989 человек (56,79 %)[11].
С 2013 года член Венецианской комиссии (!!!!!) от Украины.
В ходе досрочных парламентских выборов 2014 года был избран в Верховную Раду от мажоритарного округа № 135[12].
Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 135. / Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право - консультативный (!!!) орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ.
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Вот и гнильца татара открылась. Тьфу.
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Потом создать рабочую группу и несколько временных комиссией. И каждый вопрос можно спокойно несколько лет рассматривать. Главное никуда не торопится.
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Каждое итальянское правительство принимает новые законы, но с Венец. комиссией не советуется - нет такого пункта в Конституции. Иначе законы будут по три года рассматриваться и ещё 4 года переписываться.
Просто соевые боятся бути доторканими. ргг.
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А свою задницу подтирать тоже только под контролем Венецианской комиссии, или это можно самостоятельно делать?
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Советоваться это, конечно, хорошо, тем более с таким компетентным органом. Но сколько хороших инициатив было "похоронено" благодаря пустопорожней болтовне?Сами ждут от Зеленского и команды быстрых действий, и одновременно проводят тактику удушения объятиями. Может нафиг?
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Советовать надо вовремя, а не тогда, когда тебе дали команду. Тем более, никто не привлечет к ответственности за плохой совет, даже одобренный Веницианской комиссией, спроси у Луценко и Гройсмана.
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Дельный совет!!! Вот тоже хочу у порохоботов совета спросить, я когда выбрасываю мусор, обычно всё в куче, но может чтоб вам удобней было мне сортировать его....картофельные лушпайки в один пакет, туалетную бумагу в другой, там шкурки бананов в третий, а в пакет с подгнившими фруктами открытку с поздравлениями ложить?
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