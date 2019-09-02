 Законопроекти "Слуги народу" слід обговорити з Венеціанською комісією, - Чийгоз

Про це йшлося в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За словами нардепа від "Європейської солідарності" Ахтема Чийгоза ніхто не заперечує того, що президент має право на законодавчу ініціативу.

"Питання в процедурі, питання в поспіху, що ініціюється, і ось це "у нас немає часу". Але це не знімає відповідальності з депутатів, які мають діяти згідно з Регламентом, і дотримуватися Конституції", - зазначив він.

Чийгоз також повідомив, що спостерігав за роботою Комітету правової політики і здивувався, що колеги голосують тільки тому, що дана установка.

"Я був свідком, як приймалися всі ці нагальні речі, я згадав найгірші традиції СРСР і сучасної Росії. Що б ти не говорив, ця "вата" в Росії голосує, навіть не вникає за що, тому що є лідери і все. Україна - не Росія - абсолютно вірно", - зазначив Чийгоз.

"Ми пропонуємо щодо низки законопроектів провести консультації з Венеціанською комісією, щоб ми мали впевненіший вигляд щодо ухвалених рішень, які відповідають європейським нормам. Жодна недоторканність не може бути пріоритетом твоєї діяльності", - резюмував він.

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