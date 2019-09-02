 Законопроекти "Слуги народу" слід обговорити з Венеціанською комісією, - Чийгоз

Про це йшлося в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
За словами нардепа від "Європейської солідарності" Ахтема Чийгоза ніхто не заперечує того, що президент має право на законодавчу ініціативу.
"Питання в процедурі, питання в поспіху, що ініціюється, і ось це "у нас немає часу". Але це не знімає відповідальності з депутатів, які мають діяти згідно з Регламентом, і дотримуватися Конституції", - зазначив він.
Чийгоз також повідомив, що спостерігав за роботою Комітету правової політики і здивувався, що колеги голосують тільки тому, що дана установка.
"Я був свідком, як приймалися всі ці нагальні речі, я згадав найгірші традиції СРСР і сучасної Росії. Що б ти не говорив, ця "вата" в Росії голосує, навіть не вникає за що, тому що є лідери і все. Україна - не Росія - абсолютно вірно", - зазначив Чийгоз.
"Ми пропонуємо щодо низки законопроектів провести консультації з Венеціанською комісією, щоб ми мали впевненіший вигляд щодо ухвалених рішень, які відповідають європейським нормам. Жодна недоторканність не може бути пріоритетом твоєї діяльності", - резюмував він.
ссылка на законопроект
Об этом свидетельствует его декларация за 2018 год, загруженная в реестр 1 сентября 2019 в 21:46.
Согласно опубликованным данным, Геращенко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы МВД.
Геращенко - многолетний советник Арсена Авакова, который возглавляет МВД с февраля 2014-м. Представители гражданского общества и активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием его отставки. Отметим, что скандальный сайт "Миротворец" создан по инициативе как раз Геращенко.
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Об этом он сообщил на совещании с Кабмином, Радой и правоохранителями, передают Українськi Новини.
"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года", - сказал он.
Зеленский также призвал объяснить обществу, что модель земельной реформы направлена на развитие фермерства и защиту интересов собственника, поэтому забирать землю никто не будет.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/325222-zelenskij_poruchil_otmenitj_moratorij_na_prodahu_zemli_do_dekabrja
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На выборах в Верховную Раду в 2012 году стал депутатом Верховной Рады VII созыва от «Партии Регионов» по мажоритарному округу № 135, получив голоса 41 989 человек (56,79 %)[11].
С 2013 года член Венецианской комиссии (!!!!!) от Украины.
В ходе досрочных парламентских выборов 2014 года был избран в Верховную Раду от мажоритарного округа № 135[12].
Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 135. / Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право - консультативный (!!!) орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ.
Просто соевые боятся бути доторканими. ргг.