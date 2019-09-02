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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Все про:Зеленський (2576) Трудовий кодекс (10)

 Новий Трудовий кодекс потрібно прийняти до 1 січня, - Зеленський

До 1 січня 2020 року необхідно доопрацювати та ухвалити новий Трудовий кодекс України.

Таке завдання Президент України Володимир Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ із посиланням сайт глави держави.

Серед іншого, на думку президента, слід звузити сфери неформальної зайнятості, зокрема, суттєвого посиливши відповідальність за тіньове ведення господарства.

Також до січня, за словами Володимира Зеленського, необхідно затвердити план з дерегуляції та переведення надання дозвільних документів в електронну форму. Також в електронний вигляд мають бути переведені топ-30 найбільш популярних сервісів для громадян і бізнесу. Крім того, слід спростити порядок і зменшити вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних і газових мереж, якими володіють приватні монополісти.

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Для реалізації проекту "Держава у смартфоні" Президент вважає за необхідне провести повний аудит державних реєстрів та їхнє упорядкування, здійснити верифікацію та встановлення тотожності даних про громадян у базових реєстрах і поширення унікального ідентифікатора для пов’язаних даних.

Крім того, Глава держави підкреслив необхідність створення умов для проведення електронних виборів та електронного перепису населення. Також серед пріоритетів – прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру; запровадження єдиного порталу електронних послуг, електронного кабінету громадянина з доступом до інформації про себе з реєстрів і запровадження електронних послуг "єМалятко", ID14, eHealth.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146025
 
   
 Топ коментарі
 
Всім пахати на пенсійний фонд Ізраїлю. Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3423
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треба ЗЕсмартфон терміново купувати, а то з 1 го січня нікуди звернутись буде Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2572
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Этим законом , обнажат истинные цели своего прихода во власть .
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зараз гопки наприймають тих законів, шо потім доведеця все чистити як авгієві стайні
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Законом арлекіно можно тільки підтертися.
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Ну і де боротьба з совком, а що бачимо поборемо, досягнемо, прискоримо, добємося... Це вже було при СОВКІ!!
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А саме який Кодекс?! Той що був у проекті раніше (Проект Трудового кодексу України) чи якийсь інший якого ще "немає у природі"? Взагалі-то ідея про "електронне-все" не нова і була ще "до-узеленського" - це інфа для зебобіків які будуть в екстазі вважати, що то все ЗЕ придумав!
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портнов напише, зепутати проголосують.
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Та той напише - відірвиться по повній на "наріду", який все одно буде радіти навіть якщо у Кодексі буде 7 днів на працю без вихідних (на вибір "роботодавця" - зате у них є ПреЗЕдент).
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Спочатку наприймаємо, а читати будемо потім.
Може туди шєстіднєвку впишуть, ніхто ж не зна.
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Чувствую скоро в стране останутся только Зе и пенсионеры
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Что-то подсказывает, что тикать надо! Причем побыстрее.
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