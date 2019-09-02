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 Прокуратура повідомила про підозру другому власникові готелю "Токіо Стар"

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру співвласнику готелю "Токіо Стар" за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (загинуло дев'ять осіб).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Одеської області.

"Сьогодні, 2 вересня, прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили про підозру другому власнику готелю в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель 9 осіб (ч.2 ст.270 КК України)", - зазначається в інформації.

Правоохоронці зазначили, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, тому було підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також про дозвіл на його затримання.

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"Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146024
 
 
 Топ коментарі
 
Троль шоколадный, это какое отношение имеет к теме?
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Чувак он и ДО этого мог отправить своего ребенка в такую школу. Или не так? Так или иначе он деньги ЗАРАБОТАЛ, не намутил, не украл, не взял взятку.
А чинуш которые имеет недвижимости и машин на сумму больше 150к баксов у нас десятки тысяч. Или не так? И это при их зарплате в 500-600 баксов.
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Троль шоколадный, это какое отношение имеет к теме?
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Чувак он и ДО этого мог отправить своего ребенка в такую школу. Или не так? Так или иначе он деньги ЗАРАБОТАЛ, не намутил, не украл, не взял взятку.
А чинуш которые имеет недвижимости и машин на сумму больше 150к баксов у нас десятки тысяч. Или не так? И это при их зарплате в 500-600 баксов.
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Зниження тарифів не буде? Кококок жє так? Шкода Вас. Ви просто хворі на голову, а може і на головку. Лікуйтесь поки не пізно. Не там Ви шукаєте злодія. Можу Вам підказати. Шукайте на "ПП".
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Ага, конечно мог. Не даром все его компании это офшорки. А сколько он в виде налогов в кацапии, спонсировал убийство Украинцев? А как вонял про чужие офшорки, ну прямо плевался дерьмом.
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Тоесть офшоры придумал Зеленский? НЕТ. Это способ минимизации налогов.
А то что уголь (типа с ********) покупали в лднр никого не смущало? Эшелонами. И бабки текли сразу в рЭспублику. Кроме угля там ничего НЕТ. А если в ордло что-то сдуру выпускали, то продать могли максимум ********. Не так ли? И это ПРЯМОЕ финансирование терроризма.
А уж сколько у нас десятков тысяч коррупционеров всех мастей. Ух. И они воруют от ПРАДЕДА.
А Вы вот сагрились на школу в 15к баксов. Ведь никто не спрашивает за какое бабло чинуша покупает бентли (или его сынишко или дочурка) ? А ведь есть базы данных, где это все легко проверить тем кто имеет доступ. А квартиры десятками штук? А машинки пучками. А за всеми этими деньгами трупы, отжим, несправедливость...
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Вона правильно зробила. Лізуть різні гниди туди, куди комар носа не суне.
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молодець...правильно...кіно закінчилось..
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Опана!
А ещё будут владельцы?
Или на втором закончат?
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Посадят... на круизный лайнер для благополучного отплытия в офшоры.
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То, что у нас трагедия за трагедией лишь говорит о том, что торгуют всем честью, совестью, людских жизнями и конца и края этому как то не видно. Ну объявили подозрение, ну окажется через год, что он не при делах принесут извинения и ещё и до платят за наш счёт. Или дедушка, ко орый пр знал я в убийстве, правозащитник, Ноздровскую, оказалось нёс 2 км тело. И что как сидел так и сидит. Я что то слабо верю, чтобы 60 летний дедушка спокойно убил, и потом нёс тело 2 км... И н кого это как то не смущает....
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ой..та то у вас ніби то. там всьо правильно у медельїнському картелі Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар" - Цензор.НЕТ 1964
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Особо недоразвитым поясняю, что ник называется Дон Эскобар и не имеет никакого о ношения ни к какому картель. Особо тупорыляй уж жаловались на ник
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