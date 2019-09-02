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Все про:військовополонені (324) моряки (711) Росія (19560) Цимбалюк (19) політв'язні (1015)

 У Лефортово прийняли передачі для 32 політв'язнів. ФОТО

У московському СІЗО Лефортово прийняли передачі для 24-х українських військовополонених моряків, а також 8 політв'язнів: Сущенка, Балуха, Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба, Панова і Сизоновича. При цьому місце перебування Олега Сенцова як і раніше невідоме.

Передачі політв'язням принесли український журналіст Роман Цимбалюк і російська журналістка і правозахисниця Вікторія Івлєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Цимбалюка в Facebook.

"Щойно з Вікторією Івлєвою (Victoria Ivleva) провели операцію зі встановлення осіб громадян України, які перебувають в СІЗО "Лефортово". Принесли передачі. І їх прийняли, що вже саме собою є великою удачею", - написав він.

За словами Цимбалюка, передачі взяли для 24 українських моряків і 8 політв'язнів.

"Серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. Загалом 32 людини. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де Сенцов", - додав Цимбалюк.

Морякам і політв'язням передали сигарети, шоколад, горіхи, ковбасу і сир. "Ще російський пекар Діма приніс хліб, виготовлений його власними руками", - додав Цимбалюк.

Від кінця минулого тижня ЗМІ мусують чутки про підготовлюваний обмін українських військовополонених моряків і політв'язнів, яких утримує Росія, на засуджених в Україні за злочини росіян.

Нагадаємо, 30 серпня співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

У Лефортово прийняли передачі для 32 політвязнів 01
У Лефортово прийняли передачі для 32 політвязнів 02
У Лефортово прийняли передачі для 32 політвязнів 03
У Лефортово прийняли передачі для 32 політвязнів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146023
 
 
 Топ коментарі
 
"Крым. За отказ служить в российской армии оккупанты привлекли к уголовной ответственности 59 крымчан. Призыв в армию оккупирующей державы является нарушением Женевской конвенции ООН. Через Европейский суд можно претендовать на компенсацию" - КРЫМский бандеровец.
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Це для тих, котрих команда ЗЕ кілька днів тому тріумфально обміняла?
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Я думав, що після ліувідації СРСР більше не буде політв'язнів. Після цього там відтворилися найгірші риси кацапів і з' явилася смердюча росія.
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"Крым. За отказ служить в российской армии оккупанты привлекли к уголовной ответственности 59 крымчан. Призыв в армию оккупирующей державы является нарушением Женевской конвенции ООН. Через Европейский суд можно претендовать на компенсацию" - КРЫМский бандеровец.
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Це для тих, котрих команда ЗЕ кілька днів тому тріумфально обміняла?
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у нас цемах, а он что то знают. поэтому будет торг!
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Я думав, що після ліувідації СРСР більше не буде політв'язнів. Після цього там відтворилися найгірші риси кацапів і з' явилася смердюча росія.
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Как это ни прискорбно и стыдно признавать, однако возможность и процесс обмена зависят исключительно от "доброй воли" кремля... 🙄 Украина всегда была открыта и готова к диалогам.
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До чого скорбота і сором? Це реальність тоталітарної росії.
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Есть обратная сторона. Раз разрешили передачи с продуктами---то шанс есть что скоро----дальше скрестим пальцы. НО! Но не популярное скажу----не стоило брать. Чтоб откормились разрешили изуверы. Это старый метод нквд-кгб. Перетерпели бы. Бывает и так. лично я как то не верю----пусть приземлятся, выйдут все и за спиной надпись *Борисполь* тогда выдохнем.
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Наївний ЗЕмальчик хотів бонусів в електорату підзаробити на звільненні політвязнів. Цікаво що за дебіл так твердо переконав його що "всьо палучицца" ? ЗЕбанда міркувала що разрешитса всьо по новому не так як у марадьора, стали гібкімі, пересталі стрілять, прогнулись на звонок до ***** = 0 целих х десятих результата. Їм не в домьок (від слова думати) що у зовніній політиці "прямо", "по пацанячому", по кварталовскі нічого не вирішується.
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