 Зеленський звільнив державну уповноважену Антимонопольного комітету Артеменко і призначив двох нових - Копайгору і Піщанську.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №643 і №644 з'явилися на сайті Офісу президента 2 вересня.
Крім того, двома іншими указами Зеленський призначив двох нових державних уповноважених АМКУ: Ірину Копайгору і Ольгу Піщанську, яка також стала першим заступником голови комітету.
За декларацією, Ірина Копайгора працює в Криворізькому економічному інституті при Київському національному економічному університеті імені Василя Гетьмана.
У серпні проект "Наші гроші" повідомляв, що там же працює і батько, який свого часу викладав у Зеленського.
Піщанська, згідно з її декларацією, працювала раніше в компаніях "АрселорМіттал Кривий Ріг" і "Стем Інжиніринг".
5 липня Зеленський звільнив трьох державних уповноважених АМКУ: Валерія Полюховича, Андрія Вовка і Агію Загребельську.
Соевый чукча не читатель, соевый чукча - писатель
Ольга Піщанська, родом із Кривого Рогу, очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв (чинний голова Антимонопольного комітету) був генеральним юрисконсультом цього підприємства.
Ірина Копайгора, теж із Кривого Рогу, працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки. У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський (її батько також викладає у цьому закладі , разом до речі, з батьком президента - Олександром Зеленським)
т.е. Вас совсем не смущает, что все эти новые назначения преЗедента - касаются знакомых/друзей самого преЗедента. Согласна кумовей там пока(!) нет.
И чем тогда он (Зеленский) лучше «попереднеков»?
"Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Артеменка" .
А суди та НКРЕ-кп - незалежні від його волі організації; глава держави лише зобов'язаний підписати номінальні Укази про призначення осіб, відібраними відповідними конкурсними комісіями! Тобто, виконати т.зв. церемоніальну функцію, щоб особа мала юридичну змогу (підставу) отримати стілець в кабінеті та стрічку в зарплатній відомості!