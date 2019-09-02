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 Політика України
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Все про:Зеленський (2576) Антимонопольний комітет (151)

 Зеленський звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету Артеменко і призначив двох нових - Копайгору і Піщанську.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ганну Артеменко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету. Також своїми указами Зеленський призначив двох нових державних уповноважених.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №643 і №644 з'явилися на сайті Офісу президента 2 вересня.

Крім того, двома іншими указами Зеленський призначив двох нових державних уповноважених АМКУ: Ірину Копайгору і Ольгу Піщанську, яка також стала першим заступником голови комітету.

За декларацією, Ірина Копайгора працює в Криворізькому економічному інституті при Київському національному економічному університеті імені Василя Гетьмана.

У серпні проект "Наші гроші" повідомляв, що там же працює і батько, який свого часу викладав у Зеленського.

Піщанська, згідно з її декларацією, працювала раніше в компаніях "АрселорМіттал Кривий Ріг" і "Стем Інжиніринг".

5 липня Зеленський звільнив трьох державних уповноважених АМКУ: Валерія Полюховича, Андрія Вовка і Агію Загребельську.

Читайте також: На посаду держуповноваженого АМКУ претендує донька викладача Зеленського Ірина Копайгора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146021
 
 
 Топ коментарі
 
5 июля Зеленский уволил трех государственных уполномоченных АМКУ: Валерия Полюховича, Андрея Вовка и Агию Загребельскую.

Соевый чукча не читатель, соевый чукча - писатель Зеленский освободил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Артеменко и назначил двух новых - Копайгору и Пещанскую. - Цензор.НЕТ 5277
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школотроник , уроки зробив , а Зеленський звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету Артеменко і призначив двох нових - Копайгору і Піщанську. - Цензор.НЕТ 5093
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Количество чиновников растет как на дрожжах...на одногтюо уволенного...два назначенных...
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5 июля Зеленский уволил трех государственных уполномоченных АМКУ: Валерия Полюховича, Андрея Вовка и Агию Загребельскую.

Соевый чукча не читатель, соевый чукча - писатель Зеленский освободил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Артеменко и назначил двух новых - Копайгору и Пещанскую. - Цензор.НЕТ 5277
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да... там давно трутней всех нужно корупционеров разогнать как и наши профсоюзы... самые настоящие бюрократы и тунеядцы! никого по крупняку не штафуют. потрандят только заяву иногда сделают и на этом и всё как было так и есть! взять к примеру западные профсоюзы или монопольный комитет. так там фирмы и владельцев так дрючат на миллиарды долларов...а тут слизняки блин понтари...)) дела заводили а толку ноль.
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//// Зеленский освободил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Артеменко и назначил двух новых - Копайгору и Пещанскую. - Цензор.НЕТ 2597
Ольга Піщанська, родом із Кривого Рогу, очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв (чинний голова Антимонопольного комітету) був генеральним юрисконсультом цього підприємства.
Ірина Копайгора, теж із Кривого Рогу, працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки. У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський (її батько також викладає у цьому закладі , разом до речі, з батьком президента - Олександром Зеленським)
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кумовство? та біг ме! то сватовство, компанійство та свої з кривого рогу
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А фамилии какие... "Копайгора" и "Пищанская" -отличный тандем
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Вот это Зе разогнался, хрен остановишь, вместо одной головы сразу две.
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Просто хлібних місць мало, а друзів та друзів друзів так багато!
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У нього більше обіцянок чим дій, всі це повинні розуміти.
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Слава Б-гу, не кумовья. Просто КУМИЩИ.
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Перед выборами кловун у Фейсобуке заливал своим зебилам шоб на все должности будут конкурсы и как плохо кумовство и назначения по блату у Порошенко...Шо то теперь не слышно ЗЕбилов с их конкурсами... Зебилы ауу... шо затихли чучела, готовитесь к конкурсам???))))
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Порохоботов не по детски плющат новости.
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СуПсидії будуть плОтіть? Так більшість бидла, що галавсувала за клована суПсидії витрачала під вибори не на те що мала. Щьто жє дєлоть тіпєрь?
Я чойто програю вголосінушку. Зеленський звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету Артеменко і призначив двох нових - Копайгору і Піщанську. - Цензор.НЕТ 382
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У родовому відмінку не русккай пацан написав би "АртеменкА".Тупорилість обурює.
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Sorry?Недогледів ,що це вона.Сплутав із Ю.Артеменком
"Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Артеменка" .
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