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 Політика України
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Все про:телебачення (364) Бородянський Володимир (2)

 "Я б не поспішав", - міністр Бородянський про створення держканалу російською

Міністр культури, молоді і спорту Бородянський радить не поспішати зі створенням державного російськомовного телеканалу.

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявляє, що створення українського російськомовного телеканалу не є єдино можливим інструментом досягнення поставленого ідеологами проекту завдання і виступає за те, щоб спершу зважити його доцільність. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про ідею створення такого телеканалу, Бородянський сказав: "Я б не поспішав, бо нові платформи - це інструмент. І російськомовний канал - це теж тільки інструмент. Давайте зрозуміємо, яке завдання ми перед собою ставимо".

"Моє ставлення таке: я вважаю, що спочатку ми маємо сформулювати завдання. Ми хочемо створити російськомовний телеканал, щоб що?... Ми повинні сказати: ось є завдання, ось є інструменти, ось є наслідки їх використання. Ось є ресурс, який необхідно на це витратити. Виклали, подивилися, покрутили, сказали - окей, справді це завдання можна вирішити російськомовним каналом, коштувати це буде стільки-то грошей. Або ні, це завдання можна вирішити по-іншому, й елементи цього рішення нам ще дадуть якісь побічні ефекти", - сказав Бородянський.

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При цьому, коментуючи слова ідеологів проекту про те, що створення такого телеканалу потрібно, щоб "повернути уми людей", які проживають на окупованих територіях, міністр запитує: "Що значить "повернути уми"? Як ми це будемо міряти?"

"Завдання держави яке? Вона повинна думати, скільки соціоекономічних ефектів принесе один вкладений долар. Американці кажуть, що один долар, вкладений у культуру, дає соціоекономічних ефектів на 20 доларів", - підкреслив у цьому контексті Бородянський.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ще під час виборчої кампанії в березні цього року заявив про наміри створити російськомовний канал, який би мовив на територію Криму і Донбасу, в ЄС, США й Ізраїль, і показував "прагматично і правильно реальні новини, реальне життя в Україні". "Ми маємо їм (жителям окупованих територій. - Ред.) говорити, що їх обдурили, проводячи інформаційну війну, що у них відбирають російську мову. Ми ж розуміємо, що мова не була причиною ескалації Росії. Говорити їм, що єдине, на чому їх зловили, що у них нібито хочуть забрати цю російську мову. Я б цілеспрямовано це робив", - заявляв він.

У липні В Україні створять всесвітній російськомовний канал для "боротьби за уми", - заступник голови ОП Тимошенко За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території РФ. "У нас розроблено варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - повідомив він.

За його словами, в команді президента Зеленського хочуть, щоб це був державний канал. "Але ми домовляємося з приватними каналами про передачу прав на використання їхнього найкращого контенту", - вказав Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146020
 
   
 Топ коментарі
 
А с репетитором для министра образования нужно поспешить...)
"Я бы не спешил", - министр Бородянский о создании госканала на русском - Цензор.НЕТ 2267
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кацапів бєсполєзно агітіровать за Україну по урускі - тільки переговори тривалістю автоматної черги
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Для зебілів, ани нас непонимают!
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Звісно, не можна поспішати, бо якщо жабу варити швидко - вона вистрибне, треба потиху, щоб навіть не помітила коли здохне.
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І наука, для наступної влади - демократія демократією, а не забиваєш ти, забивають тобі.
Передайте Порошенку.
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А с репетитором для министра образования нужно поспешить...)
"Я бы не спешил", - министр Бородянский о создании госканала на русском - Цензор.НЕТ 2267
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в идеале да. Но есть кто носит вышиванки но нарушает законы Украины
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половину ошибок надуманные, потому что автор данного скрина - Фарион
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Там не то что не надуманные, там даже выделены не все.
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Згадав чомусь оцю кацапську романтику... "Я б не поспішав", - міністр Бородянський про створення держканалу російською - Цензор.НЕТ 87

"Я б не поспішав", - міністр Бородянський про створення держканалу російською - Цензор.НЕТ 6444
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для початку хай найме контент-редактора...
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У підлоги країни нема сечі читати такі філологічні борошна.
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шо,нежданчик? "Я бы не спешил", - министр Бородянский о создании госканала на русском - Цензор.НЕТ 6093отож...а вас предупреждали
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Приканчивайте вы с рю официальным!
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Так,,, Хочется, чтоб украинский был родным языком для украинцев. В Италии все передачи на ит. В Sud Tirol - немецкий и итальянский, но это была территория Австрии. Никак не могу понять, почему немецкий официальный, а не австрийский (они очень сильно отличаются, кстати).
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В Италии наряду с итальянским языком и его региональными разновидностями распространены также другие идиомы - ряд романских диалектов, рассматриваемых как отдельные языки, а также языки меньшинств, не относящиеся к романской группе. При этом название «итальянские диалекты» относится к идиомам, некоторые из которых даже не относятся к итало-романской группе.
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В Италии никогда не упоминают слова *меньшинства*. Да, Данте Алигьери был основателем итальянского государственного языка - на основании тосканского диалекта. А прежде разговаривали на диалектах. Итальянцы -северяне говорят: "Когда приезжаем в Неаполь, ничего не понимаем". Пульезский ещё непонятней. И сицилийский понять трудно. Но если неаполитанцы с сицилийцами друг друга понимают, то пульезский узкий - ни гугу. И даже два самых близких района имеют разные слова на диалекте. Один из Вероны говорит мне о подружках из провинции:" Ты слышишь, как они разговаривают". Я говорю, что половину не понимаю. А он признался, что сам половину слов не понял. И продолжал переспрашивать их о значении слов.
А вот во Франции нет диалектов. Только произношение отличается в департаментах.
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Это речь о письменном я зыке или о разговорном? Инженер из Неаполя, окончивший университет и инженер из Турина друг друга понимают нормально?
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Потому что популяция судтиролезы всегда говорили на немецком. Хотя они сами признаются, что между собой разговаривают на своём диалекте, кот. почти немецкий.
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Американцам такой канал контр-пропаганды нужен, а Украине - нет?

https://www.currenttime.tv/about
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Я внизу написала, что пусть бы был такой канал, но частный, а не гос.
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Настоящее Время - это телеканал, созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки".

RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) - независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). Представителям американского правительства, включая главу Совета управляющих по вопросам вещания, запрещено вмешиваться в работу наших журналистов.

(https://www.currenttime.tv/about)

«Голос Америки» финансируется американскими налогоплательщиками в рамках Агентства США по глобальным медиа.
Редакционная независимость и выполнение миссии «Голоса Америки» гарантируется законом, который защищают журналистов от возможного давления со стороны политиков или государственных чиновников.

(https://www.golos-ameriki.ru/p/3980.html)
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кацапів бєсполєзно агітіровать за Україну по урускі - тільки переговори тривалістю автоматної черги
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Для кого такий канал ? Хто не знає української ?
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Ні, для лугандонів і крисмчан. Але якщо вони не знають української, то чи варто битися за їхні душі і серця ? їхня духовна батьківщина - московія
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Вот про "каких-то побочных эффектов" и "решить задачу как-то по-другому" дуже-дуже згодна. Все, що робиться на державному рiвнi. маэ робитися державною ж мовою! Головне - контент. Якщо вiн буде гiдний, мова нiяк не перешкодить розумiнню та сприйманню.
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Частный канал таки и ничего. Помню, при совке мы слушали Иси Пари, Немецкая волна, Радио Израиль на русском.
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В Україні всі громадяни України знають українську мову.
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тільки це потрібно узаконити, а всі негромадянам надати довідку.
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А у нас є державний український канал?
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Тіки на рузгом? У часи Кучми в Криму і ТВ, і ФМ-станції вели за розкладом мовлення українською, козломордійською, кримськотатарською, грецькою та вірменською мовою. Вірменський блок називався "Барев!" (вітання).
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"Один наш воин погиб с начала суток 2 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС"!!!!!...
Б....дь..... "Я б не поспішав", - міністр Бородянський про створення держканалу російською - Цензор.НЕТ 3106

Давайте, открывайте.... Как можно сейчас, даже ОБСУЖДАТЬ этот вопрос?!.... какие договорняки и уступки сейчас могут быть в этом?!...
Сейчас, это просто смачный плевок в лицо противникам свинособак и наших полицаев - вот так и станет все ЯВНЫМ!... "Я б не поспішав", - міністр Бородянський про створення держканалу російською - Цензор.НЕТ 3106
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да все понимают украинский..на окупованых территориях тоже прекрасно понимают украинский. а если оно убогое-ему хоть на каком языке вещай
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"Лавров стверджує, що за підтримки Порошенка Верховна Рада ухвалила "серію законів, що грубо порушують не тільки міжнародні зобов'язання країни щодо забезпечення мовних прав національних меншин, а й Конституцію Української держави". Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність РФ через ООН "змусити" Україну припинити "дискримінацію" російської мови." - "Президент Володимир Зеленський заявив, що жителям Донбасу треба дати можливість говорити і заповнювати документи російською мовою. Раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан запропонував надати статус регіональної для російської мови на Донбасі." - то хто готовий виконувати забаганки Кремля, Порошенко, чи Зеленський? Хто відмовляє українській нації на право національного самовизначення шляхом утворення української національної держави, як її мають поляки, чехи, словаки, євреї і т.д. і т.п...?
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Росія збирала Раду Безпеки ООН через українську мову в Україні. Тобто Росія реально вважає, що українська мова в Україні загрожує існуванню чи то Росії, чи то всього людства. Українська мова реально стала світовим геополітичним фактором. Робиться все для того, щоб українці не зрозуміли, якою психотронною зброєю у вигляді української мови вони володіють. А українців по всьому світу дуже багато...і багато з них навіть не здогадуються, що вони українці. Жодну мову у світі не знищували так, як українську...і мабуть не просто так. Ви просто уявіть собі не лише тотально україномовну Україну, але велику частину Росії, Канади, США, Південної Америки...а нам підсовують ОЦЕ з його п.дерастичними і-каннями, є-каннями, а-каннями, яких нема у жодній мові світу.
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правильно ...давай ссученояазікій канал ...а там дивись і ***** підтянеться ссученоязікіх защищать ...*****пріді
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Или давайте зеркально , Параша открывает гос. канал на Українській мові , тогда так и быть можно и у нас на мові про москалей
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Не так... Параша открывает гос. канал на Українській мові, а ми два канали на Українській мові...повірте...по іншому з НИМИ не можна...
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НА ... Й такий канал на москальскій мові ! ХТО хоче бути справжнім українцем буде з
задоволенням дивитись і слухати на УКРАЇНСЬКІЙ ! А якщо воно впертий кацап і не
любить українську мову та Україну то ти йому на якій мові не транслюй воно всеодно залишиться тим кацапом ! Транслювати треба ВИКЛЮЧНО на УКРАЇНСЬКІЙ !
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Это правда. Як справжний русификований манкурт - подтверждаю. Бисер из зомбоящика в нашем случае бесполезен, волка сколько не корми..
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Це я раніше казав - є російськомовні па убєждєнію, а є па прінуждєнію. Тепер я кажу, що російської "мови" не має бути взагалі, бо у що вона перетворює людей ми вже побачили. Угрофіни мають говорити угрофінською і мати свої власні угрофінські держави. Татар, бурятів і т.д. і т.п...це теж стосується.
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радше зробіть англійською канал українських новин
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На украинском создайте госканал и показывайте его в том числе на зарубежных украинцев. Здесь в Германии мы вынуждены смотреть российские каналы так как нету ни одного украинского. Российских каналов зато на русском в Германии хоть жопой жуй.
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Анреа - ЗОЛОТІ слова ! Тільки дуже жаль , що це зелене нове керівництво вас не почує ,
а як почує , то всеодно не зробить !!
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Нарешті розумна думка з цього приводу. Тому що "бороться за умьі" треба не узкоязичними телеканалами, а розвитком і популяризацією своєї культури і своєї мови. Створенням *********, красивого і змістовного культурного продукту, який би вирізняв нас споміж інших. І тоді до нас потягнуться. Тому що в світі поважають держави які мають не тільки розвинену економіку та армію, а й багату та ******* культуру. Тому я вважаю що цей телеканал, це просто гроші на вітер, які слід було б витратити набагато ефективніше і креативніше.
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це не просто гроші на вітер...це політика деукраїнізації...
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Совершенно верно. Какчество в первую очередь! А от него, уже, наращивать коликчество!! Я о контенте. А сегодня, прастити, но живя в большом городе, где 99% населения в общественных местах говорят по-русски, украинська мова - это что? Орущая реклама всякого дерьма, билборды на дорогах, судопроизводство, и вообще чиновничество, чудовищные ток-шоу для тех, кто смотрит ТВ, и самый притарно-примитивный муз.контент по радио. А и всё.. И дальше госрегулирование бессильно. И что по итогу? Укр мова ассоциируется с самыми отвратительными маркерами для обывателя. Поэтому и не работает такая украинизация. Нужно качество. КАЧЕСТВО! А где его взять? У меня, увы, тут нет ответа.
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В Україні повинно бути стільки рузгєщелепних шкіл і каналів скільки є україномовних на Підарашкі.
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Не буде російської мови в Україні, не буде її і в росії.
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Як повідомлялося, Володимир Зеленський ще під час виборчої кампанії в березні цього року заявив про наміри створити російськомовний канал, який би мовив на територію Криму і Донбасу, в ЄС, США й Ізраїль
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На думку фігляра в Криму і лугандоні проживають такі ж тупі як він..не розуміють людську мову. Само почало вивчати мову країни проживання з кар'єрних міркувань після сорока. В ЄС і США той його анал в бік нікому не впирається.
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