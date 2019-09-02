 "Я б не поспішав", - міністр Бородянський про створення держканалу російською

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявляє, що створення українського російськомовного телеканалу не є єдино можливим інструментом досягнення поставленого ідеологами проекту завдання і виступає за те, щоб спершу зважити його доцільність. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про ідею створення такого телеканалу, Бородянський сказав: "Я б не поспішав, бо нові платформи - це інструмент. І російськомовний канал - це теж тільки інструмент. Давайте зрозуміємо, яке завдання ми перед собою ставимо".
"Моє ставлення таке: я вважаю, що спочатку ми маємо сформулювати завдання. Ми хочемо створити російськомовний телеканал, щоб що?... Ми повинні сказати: ось є завдання, ось є інструменти, ось є наслідки їх використання. Ось є ресурс, який необхідно на це витратити. Виклали, подивилися, покрутили, сказали - окей, справді це завдання можна вирішити російськомовним каналом, коштувати це буде стільки-то грошей. Або ні, це завдання можна вирішити по-іншому, й елементи цього рішення нам ще дадуть якісь побічні ефекти", - сказав Бородянський.
При цьому, коментуючи слова ідеологів проекту про те, що створення такого телеканалу потрібно, щоб "повернути уми людей", які проживають на окупованих територіях, міністр запитує: "Що значить "повернути уми"? Як ми це будемо міряти?"
"Завдання держави яке? Вона повинна думати, скільки соціоекономічних ефектів принесе один вкладений долар. Американці кажуть, що один долар, вкладений у культуру, дає соціоекономічних ефектів на 20 доларів", - підкреслив у цьому контексті Бородянський.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ще під час виборчої кампанії в березні цього року заявив про наміри створити російськомовний канал, який би мовив на територію Криму і Донбасу, в ЄС, США й Ізраїль, і показував "прагматично і правильно реальні новини, реальне життя в Україні". "Ми маємо їм (жителям окупованих територій. - Ред.) говорити, що їх обдурили, проводячи інформаційну війну, що у них відбирають російську мову. Ми ж розуміємо, що мова не була причиною ескалації Росії. Говорити їм, що єдине, на чому їх зловили, що у них нібито хочуть забрати цю російську мову. Я б цілеспрямовано це робив", - заявляв він.
У липні В Україні створять всесвітній російськомовний канал для "боротьби за уми", - заступник голови ОП Тимошенко За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території РФ. "У нас розроблено варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - повідомив він.
За його словами, в команді президента Зеленського хочуть, щоб це був державний канал. "Але ми домовляємося з приватними каналами про передачу прав на використання їхнього найкращого контенту", - вказав Тимошенко.
Передайте Порошенку.
А вот во Франции нет диалектов. Только произношение отличается в департаментах.
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Б....дь.....
Давайте, открывайте.... Как можно сейчас, даже ОБСУЖДАТЬ этот вопрос?!.... какие договорняки и уступки сейчас могут быть в этом?!...
Сейчас, это просто смачный плевок в лицо противникам свинособак и наших полицаев - вот так и станет все ЯВНЫМ!...
задоволенням дивитись і слухати на УКРАЇНСЬКІЙ ! А якщо воно впертий кацап і не
любить українську мову та Україну то ти йому на якій мові не транслюй воно всеодно залишиться тим кацапом ! Транслювати треба ВИКЛЮЧНО на УКРАЇНСЬКІЙ !
а як почує , то всеодно не зробить !!
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На думку фігляра в Криму і лугандоні проживають такі ж тупі як він..не розуміють людську мову. Само почало вивчати мову країни проживання з кар'єрних міркувань після сорока. В ЄС і США той його анал в бік нікому не впирається.