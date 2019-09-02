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 Політика України
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Все про:ГПУ (3193) реформи (1643) Рябошапка Руслан (82)

 Хотів би, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка виступає за відновлення функції Генпрокуратури з координації діяльності правоохоронних органів.

Про це він заявив під час зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генпрокуратура відновить функції координації діяльності органів кримінальної юстиції. Для цього є всі передбачені законом механізми", - сказав він.

За словами Рябошапки, через те, що функція нагляду прокуратури була втрачена, наразі виникають конфлікти між правоохоронними органами і "ще трапляються випадки показухи".

Генпрокурор зазначив, що з його приходом на пост "першим треком" має стати перезавантаження, оновлення, очищення прокуратури як центральної інституції в системі кримінальної юстиції.

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Рябошапка додав, що в парламенті є законопроект, який, у разі його прийняття, дозволить якомога швидше запустити цей процес.

"Другий трек - це системне перезавантаження оновлення всієї системи кримінальної юстиції. Йдеться не тільки про кримінальне право, а також про зміну роботи системи органів досудового розслідування", - зазначив він.

"Третій напрямок. Правоохоронна система має захищати бізнес, який здійснюється законним шляхом. І має зробити все, щоб система органів досудового розслідування не була джерелом незаконного збагачення керівників цієї системи", - зазначив Рябошапка.

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"Я нещодавно чув погану характеристику про те, що система правоохоронних органів перетворилася в організоване злочинне угруповання. Я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче і, як кажуть, вогнем і мечем ці речі випалювати, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів", - резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, Верховна Рада 29 серпня схвалила кандидатуру Рябошапки на посаду генпрокурора. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рябошапки главою ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146018
 
 
 Топ коментарі
 
Начните побыстрее садить барыгу и всю его компаниею с полной конфискацией без залога, тогда вся Украина поверит, что наконец то порядочные люди в Генпрокуратуре работают.
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только тогда поверю в прокуратуру и рябошапке- когда свыня и свыни сядут
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давай так если все по закону пусть свинорылые сидят в тюрьме
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только тогда поверю в прокуратуру и рябошапке- когда свыня и свыни сядут
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давай так если все по закону пусть свинорылые сидят в тюрьме
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якщо по Закону - зебуїн вже мав би сидіти в тюрмі, стільки воно Законів України вже порушило.
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зебобік не володіє гуглом? Хотів би, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1254
набираєш зеленський порушив закон і оп-ля:

Лічильник порушень Президента Зеленського
https://ze.live/

1. Наруга та поплюження національного гімну України на офіційному заході з приводу святкування Дня Незалежності України 24 серпня 2019 року (28.08.2019 13:20)
2. Примушення до написання заяв на звільнення без дат, що є порущенням КЗпП та підпадає під статтю 358 або 366 Кримінального Кодексу України(09.08.2019 17:40)
3. Президент Зеленський порушив Закон "Про мову" виступаючи російською у ході робочої поїздки у Миколаєві (23.07.2019 13:10)
4. Примушення до звільнення в.о. Голови ДФС в порушення ст. 19 Конституції України(16.07.2019 13:30)
і т.д - всього 31 випадок порушення законів та Конституції України.
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Скорее продуманный мерзавец, который декларирует заведомо нереальные и невыполнимые вещи.
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То есть, порох и ко, будут всячески ему препятствувать ему?
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Вам же написали: "Скорее продуманный мерзавец, который декларирует заведомо нереальные и невыполнимые вещи". Или это прикол такой, типа, вам пишут одно, а в ответ: Тоесть ты говоришь... И потом пишете совсем не то что говорили вам?
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Я задал вопрос, а вместо ответа получил ахинею...
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Порох и ко, не в состоянии ему препятствовать, а вот насквозь коррумпированная прокуратура, успешно будет саботировать любые реформы, которые будут ограничивать их аппетиты и он не может не знать этого.
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Хорошо!
Спрошу иначе...
Гувера таким же считали в начале его карьеры?
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"Звичайна "Божа роса". Нічого особистого...
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Зє-лє-лєнд...


Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным инвесторам сделать Диснейленд на Хортице. Об этом он рассказал во время интервью в программе «100 дней президента Украины» на телеканале 1+1.
Так, Зеленский отметил, что во время визитов в Украину лидеров других стран он говорит с ними о вложении инвестиций в нашу страну. Один из объектов, в развитие которого, по мнению президента, стоит вкладывать средства - запорожская Хортица.
Президент обеспокоен, что иностранцы абсолютно ничего не знают об инвестиционных возможностях для себя в Украине, в частности, в Херсонской области, Днепропетровской, Донецкой, Одессе, Запорожье. «Я им о Хортице, а они:» Что это такое? «Давайте инвестировать, давайте делать там парк, как Диснейленд и так далее», - рассказал Зеленский. - Depo.Запорожье
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значит на Хорице, а почему не в Бухенвальде???
идея одного уровня.
зеля шаурмы объелся?
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Начните побыстрее садить барыгу и всю его компаниею с полной конфискацией без залога, тогда вся Украина поверит, что наконец то порядочные люди в Генпрокуратуре работают.
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" Я недавно слышал плохую характеристику о том, что система правоохранительных органов превратилась в организованную преступную группировку "

Ну , так и есть . Военная прокуратура тоже натуральная ОПГ .
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Туда ей и дорога . И желательно побыстрее . Большинство граждан Украины и понятия не имеют , чем на самом деле занимаются в так называемой "военной прокуратуре"
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ну, на самом деле в воюющей стране она очень даже нужна. но после того, как у прокуратуры забрали и следствие, и общий надзор, а следствие по военным преступлениям отдали в гбр, то смысл в ней отпал
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Толик-тепловизор сделал все , шоб дискредитировать имя военной прокуратуры и превратить ее в ОПГ
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После зашквара с родственниками пленных, ушло бы это существо в подполье и не светилось. Дак нет, планы строит. Гыдота...
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после зашквара с моряками Пепа не в Раде должна сидеть а на нарах , две моторные лодки и баржа - по приколу шли укреплять Мариуполь ? , ради Пепиного заскока? Моряки не долг выполняли ,а глупое распоряжение,и чем оно было должно закончится -- тем и закончилось ,глупостью ради пиара и пленом,кто за их плен ответит ?
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Шустро строчишь руснявые методички, зебил
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честное слово что дети -- взрослым людям рассказывают что придет дед мороз принесет подарки и все верят-
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****
от скажите честно - дед Мороз существует?
а то мама говорит - да, а жена смеется ))))
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Дети генпрокурора Рябошапки - граждане Франции: всплыл документ
https://styler.rbc.ua/rus/persona/deti-genprokurora-ryaboshapki-grazhdane-frantsii-1567160562.html
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да, щас там серьезный движ начнется. уже пропихивают законопроект, по которому ВСЕХ сотрудников прокуратуры за два месяца должны уволить, и набрать новый состав
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из кого?95 квартал уже практически закончился,остался один лысый не при делах Хотів би, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 466
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я говорю что ВЕСЬ состав. около 10000 человек))) там сейчас паника творится. понятно, что большинство заново наберут, но все же) особенно кипишуют в генеральной. там около 2000 человек с зарплатами по 50-60 штук в месяц, которые нифига почти не делают так как общий надзор и следствие убрали, а генеральную хотят сократить по штату чуть ли не в 4 раза.
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А для этого так мало надо. Посадить Барыгу и его шутов.
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Всю прокуратуру вместе с Рябошапка в окопы под обстрелы, уроды конченные.
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Петро уже показывал класс экспресс-реформирования. Теперь опять. Если ктото говорит, что через месяц все заработает как надо, значит просто хочет поменять чужих на своих.
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а это не противоречит обязательствам Украины западу и в частности МВФ?а то ведь так премьеру несладко придется без кредитов...или пофиг-главное реванш? Хотів би, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1695
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не надо образцов... не надо статистики и отличных показателей
хочется чтобы одинаково ко всем... и по Закону...
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4000 євро зарплата вчителям! 40% росту економіки за 4 роки! зразкова прокуратура до нового року! І все це жуючи шаурму, катаючись на самокаті і бігаючи по фонтанах.

Нічого не нагадує? Дурдом з хворими на голову не нагадує? Там мізків нема, з язика ото все не виросте.

І в той час як за спиною відбувається той самий грабіж України.
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Забыл ещё шо ЗЕшмаркля обещала до конца года побороть контрабанду на таможне и заявила шо контрабас уже прям сейчас в разы уменьшился. Сплошные побьеды..
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Це просто пусті крики - шоу Квартал 95. Хтось загрався в президента, замість того, щоб ним бути.
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От тільки надходження до бюджету від митниці чомусь зменшились (рік/рік)...
А так, дійсно, "Божа роса"...
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Верните право гражданам делать запись общения с чиновниками, и таким образом сэкономите деньги на установку видеонаблюдения в каждый кабинет .
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Хотел бы, чтобы до Нового года прокуратура организация, похожая на прокуратуру стала образцом похожей на образец для всех правоохранительных органов, похожих на правоохранительные - Рябошапка чиновник, похожий на Рябошапку.
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Ну и сколько дней надо Генпрокурору, чтобы закрыть все незаконные металлоприёмки, казино, игровые автоматы, газовые заправки...., которые крышуют его подопечнык?
Отсчет пошёл......
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Остапу Бендеру и даже бабе Юле и не снилось шо можно вот так нагло, откровенно не стесняясь заливать в уши такую брехню. Жду когда ЗЕбилы обьявят о колононизации Марса до 2025 года.
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