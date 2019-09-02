 Хотів би, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів, - Рябошапка

Про це він заявив під час зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Генпрокуратура відновить функції координації діяльності органів кримінальної юстиції. Для цього є всі передбачені законом механізми", - сказав він.
За словами Рябошапки, через те, що функція нагляду прокуратури була втрачена, наразі виникають конфлікти між правоохоронними органами і "ще трапляються випадки показухи".
Генпрокурор зазначив, що з його приходом на пост "першим треком" має стати перезавантаження, оновлення, очищення прокуратури як центральної інституції в системі кримінальної юстиції.
Рябошапка додав, що в парламенті є законопроект, який, у разі його прийняття, дозволить якомога швидше запустити цей процес.
"Другий трек - це системне перезавантаження оновлення всієї системи кримінальної юстиції. Йдеться не тільки про кримінальне право, а також про зміну роботи системи органів досудового розслідування", - зазначив він.
"Третій напрямок. Правоохоронна система має захищати бізнес, який здійснюється законним шляхом. І має зробити все, щоб система органів досудового розслідування не була джерелом незаконного збагачення керівників цієї системи", - зазначив Рябошапка.
"Я нещодавно чув погану характеристику про те, що система правоохоронних органів перетворилася в організоване злочинне угруповання. Я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче і, як кажуть, вогнем і мечем ці речі випалювати, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів", - резюмував генпрокурор.
Нагадаємо, Верховна Рада 29 серпня схвалила кандидатуру Рябошапки на посаду генпрокурора. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рябошапки главою ГПУ.
https://opentv.media/zelenskij-brehav-vibortsyam-oprilyudneno-ofitsijnij-dokument
набираєш зеленський порушив закон і оп-ля:
Лічильник порушень Президента Зеленського
https://ze.live/
1. Наруга та поплюження національного гімну України на офіційному заході з приводу святкування Дня Незалежності України 24 серпня 2019 року (28.08.2019 13:20)
2. Примушення до написання заяв на звільнення без дат, що є порущенням КЗпП та підпадає під статтю 358 або 366 Кримінального Кодексу України(09.08.2019 17:40)
3. Президент Зеленський порушив Закон "Про мову" виступаючи російською у ході робочої поїздки у Миколаєві (23.07.2019 13:10)
4. Примушення до звільнення в.о. Голови ДФС в порушення ст. 19 Конституції України(16.07.2019 13:30)
і т.д - всього 31 випадок порушення законів та Конституції України.
Спрошу иначе...
Гувера таким же считали в начале его карьеры?
Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным инвесторам сделать Диснейленд на Хортице. Об этом он рассказал во время интервью в программе «100 дней президента Украины» на телеканале 1+1.
Так, Зеленский отметил, что во время визитов в Украину лидеров других стран он говорит с ними о вложении инвестиций в нашу страну. Один из объектов, в развитие которого, по мнению президента, стоит вкладывать средства - запорожская Хортица.
Президент обеспокоен, что иностранцы абсолютно ничего не знают об инвестиционных возможностях для себя в Украине, в частности, в Херсонской области, Днепропетровской, Донецкой, Одессе, Запорожье. «Я им о Хортице, а они:» Что это такое? «Давайте инвестировать, давайте делать там парк, как Диснейленд и так далее», - рассказал Зеленский. - Depo.Запорожье
идея одного уровня.
зеля шаурмы объелся?
Ну , так и есть . Военная прокуратура тоже натуральная ОПГ .
от скажите честно - дед Мороз существует?
а то мама говорит - да, а жена смеется ))))
https://styler.rbc.ua/rus/persona/deti-genprokurora-ryaboshapki-grazhdane-frantsii-1567160562.html
хочется чтобы одинаково ко всем... и по Закону...
Нічого не нагадує? Дурдом з хворими на голову не нагадує? Там мізків нема, з язика ото все не виросте.
І в той час як за спиною відбувається той самий грабіж України.
А так, дійсно, "Божа роса"...
прокуратураорганизация, похожая на прокуратуру стала образцомпохожей на образец для всех правоохранительныхорганов, похожих на правоохранительные - Рябошапкачиновник, похожий на Рябошапку.
Отсчет пошёл......